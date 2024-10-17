老宅改建茶飲私房菜！台中不限時聚餐秘境　網友狂推炸蘿蔔糕必吃

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

勤美誠品、草悟道附近台灣大道二段巷內這家「初月砂鍋粥」，是很有特色的台中老屋餐廳，菜單主打砂鍋粥品、熱炒私房菜，用餐時間不限時很適合各種類型的聚餐久坐，全天候營業、下午茶時段沒休息，從中午一路開到近凌晨的宵夜場，還有提供訂位服務更貼心。

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初月砂鍋粥環境

距離勤美誠品、草悟道等台中景點都很近，開車騎車前往可以把車子停在中正國小周圍，附近路邊停車位還蠻多的，由老房子改建的餐廳，有著古色古香的復古特色，白天夜晚呈現著不同氛圍，平日晚上8點過後前往用餐的我們，很幸運的沒有訂位直接就有位子。

▲從網路上的資訊來看，砂鍋粥平常生意就很好，還是建議大家提前預約訂位好再來較為保險。

初月砂鍋粥菜單

似乎沒有強制規定每人低消，都有點餐就行了，主打各種口味的砂鍋粥品，可以依照人數選擇相對應的份量，有想吃的配料也可額外加點，搭配主廚私房菜套餐、風味茶點，和超多款飲料，是一家很適合三五好友聚餐聊天的台中不限時餐廳。

港式蘿蔔糕 80元

炸蘿蔔糕是很多網友推薦的必點茶點，喜歡吃蘿蔔糕的我當然從善如流點了一份，上桌時的賣相蠻好的，外皮炸至金黃香酥，有撒上些許胡椒鹽，所以直接單吃也是可以的，趁熱食用一口咬下會發出咔滋聲響，炸物口感相當涮嘴。

▲確實是很適合當作聊天時的配飲料茶點，會讓人不自覺一塊接一塊地吃。

鮮蝦魚卵燒賣 95元

鮮蝦魚卵燒賣一份95元三顆算是便宜，而且光用看的就能看到有滿滿蝦子，港點都是現點現蒸，會需要時間等一下，但好處就是上桌時是最新鮮的，不用擔心吃到口感糊爛的港點。

無骨土雞粥 460元／2人

當初會把「初月砂鍋粥」收進台中美食清單中，就是因為想吃砂鍋粥，但這裡的砂鍋粥和我印象中的不太一樣，比較像偏向裝在砂鍋裡的粥，而不是煮得很爛的那種，整體口味上也偏清淡，湯與粥的分離感稍微明顯了些，跟我預期中帶有濃稠感的砂鍋粥不太一樣，好在去骨土雞肉還算蠻好吃的。

整體心得

提供了舒適的不限時空間，讓客人可以自在聚餐聊天，點杯飲料、幾樣茶點，就能度過愉快的下午茶、宵夜時光，正餐的話或是點私房菜套餐會比較推薦，如果你是愛清爽版的砂鍋粥的話，應該就會喜歡，只是我個人口味偏好更濃郁的版本。

初月砂鍋粥

地址：台中市西區台灣大道二段179巷12號

電話：04－23265959

營業時間：11：30－23：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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