捕捉日本瀨戶內海忘憂日落！展望台感受「日本夕陽百選」魅力

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

岡山兒島景點推薦這個名列「日本夕陽百選」的鷲羽山展望台，自由行前往交通相當方便，絕對是欣賞瀨戶內海海景的絕佳位置，傍晚的夕陽夜景時分更是浪漫無比，喜歡看夕陽或想浪漫約會的人，推薦收藏進岡山景點地圖中，搭JR轉公車就能抵達！

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岡山兒島半日遊一日遊

展望台位在岡山兒島地區，距離知名岡山景點「倉敷美觀地區」不遠，但因為兩地沒有JR直通，都必須從JR岡山站出發，若是想要一天內玩這兩個地方的話，就要再回岡山站換車，這樣的行程安排是最順的，先玩「兒島牛仔褲街」，傍晚再搭巴士去「鷲羽山展望台」。

鷲羽山展望台交通

建議都是從JR岡山站搭車，從岡山站往返「兒島」的JR班次相當多，不用刻意查時刻表，抵達車站後跳上最近發車的班次即可，依照你預計前往的行程，可以買一張適用範圍的JR PASS，能幫你省下很多自由行的交通費用。

轉乘下津井循環巴士

抵達JR兒島站後，請至4號月台搭乘「下津井循環巴士」，最新版的巴士時刻表，可至兒島站內觀光案內所索取，巴士班次間隔時間較長，建議大家要先確定好去程回程時間，不然就得花很多時間在等車上面，也要注意末班車的時間，不然在山上回不來就尷尬了。

▲JR兒島站出發，單程約27分鐘左右即可抵達，回程搭車位置也在這裡。

鷲羽山展望台地圖

一下車會先看到鷲羽山展望台的地圖，大家可以先確認好要走的路線，比較多人會去的點有三個：鷲羽山第二展望台、鷲羽山第一展望台、鷲羽山山頂展望台，如果時間有限或是懶得走的人，我推薦就去鷲羽山第二展望台，這邊的視野已經相當好，也是最多人停留的點，從巴士站大約走個5分鐘就會到。

建議預留足夠時間拍照

我抵達展望台時，已接近夕陽西下時刻，便快速的從位置一拍到位置六，可以捕捉不同角度的瀨戶內海、瀨戶大橋，一般來說單程時間約30分鐘左右，如果想好好拍照的話，建議停留時間要抓一小時以上較為充裕。

鷲羽山第二展望台

▲第二展望台旁有一家小賣店，展望台上還有設置望遠鏡，設有椅子可以讓人坐著看夕陽。

日本夕陽百選

越往上走越能感受景色之遼闊，所以我才說「鷲羽山展望台」是欣賞瀨戶內海夕陽的最佳位置，實際來過以後，完全能感受「日本夕陽百選」的魅力，瀨戶內海的海景就是有讓人忘憂的能力。

▲過了這個石碑以後，再上去就是「鷲羽山山頂展望台」。

▲來的時候正巧是紅葉季節，紅葉和夕陽相互呼應，形成美麗的暖色漸層。

鷲羽山是代表景點

日本第一個國立公園「瀨戶內海國立公園」的代表景點，名字的由來是因為它的形狀像一隻張開翅膀的老鷹，但整體形狀可能要從空拍圖才比較能看得出來「瀨戶大橋」橫跨日本本州到四國香川，是總共十座橋梁的總稱，也是本州四國聯絡橋的三條路線之一 （JR四國本四備讚線瀨戶大橋線）。

▲細看就會發現車子走的下面那層是鐵軌，可惜這天並未碰到有JR列車經過，許願之後有機會拍到可愛的「麵包超人彩繪列車」。

鷲羽山展望台夕陽

▲直接上圖讓大家看看夕陽有多美，來到岡山旅遊很推薦一定要來這裡。



鷲羽山展望台夜景

▲太陽下山後，天空漸漸變成魔幻的藍紫色，真的是美到有那麼一點不真實。

▲不知不覺在展望台上停留了好久，回過神以後差點就要錯過末班車的時間，原來流連忘返指的就是這種感受。

整體心得

在回程巴士上的我，心裡一直感覺暖暖的，謝謝老天爺給了我這樣的完美好天氣，讓我能完整感受「鷲羽山展望台」最美的時刻，無論你是從岡山還是四國香川過來，都很推薦可以挑個天氣好的日子，來看看夕陽吧！

鷲羽山展望台

地址：岡山県倉敷市下津井田之浦1－1

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