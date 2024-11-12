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老台北人的台式早餐！大龍市場附近超隱密油飯　只賣4個半小時

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼台北大同區早餐推薦，大龍峒熊會長油飯。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

台北圓山早餐「大龍峒熊會長油飯」營業時間凌晨5點半開始到早上10點，只賣4個半小時就打烊，老台北人的台式早餐推薦。為了吃到古早味傳統小吃，又怕太晚來賣光，真的要好早起床。跟著台北老饕來吃這間凌晨就開始營業的古早味油飯早餐，想吃真的要早起！

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▲▼台北大同區早餐推薦，大龍峒熊會長油飯。（圖／部落客陳小可提供）

大龍峒熊會長油飯 位置
位於大龍市場附近的巷弄美食，附近沒有捷運比較不方便，但可以利用其他大眾運輸系統或共享機車抵達，汽車可以停在大龍市場的地下收費停車場，附近美食還有重慶豆漿炸蛋餅跟紅茶屋都很有名，景點有台北孔廟跟大龍峒保安宮可以順遊。

▲▼台北大同區早餐推薦，大龍峒熊會長油飯。（圖／部落客陳小可提供）

▲生意很好，比較多年長者來用餐，老台北人的早餐。

▲▼台北大同區早餐推薦，大龍峒熊會長油飯。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼台北大同區早餐推薦，大龍峒熊會長油飯。（圖／部落客陳小可提供）

▲老闆不斷盛著飯桶裡的油飯，用餐期間補了好幾桶，生意超好。

▲▼台北大同區早餐推薦，大龍峒熊會長油飯。（圖／部落客陳小可提供）

▲大多數人吃油飯都會點一碗湯來搭配，這裡的湯也有好幾種選擇。

▲▼台北大同區早餐推薦，大龍峒熊會長油飯。（圖／部落客陳小可提供）

▲內用座位不多，幾張簡單的桌椅，人多會需要併桌。

大龍峒熊會長油飯菜單
價格平價不貴，油飯有半碗、小碗和大碗選擇。湯有四種口味，也能選擇綜合湯，滷蛋也是必點，看好多桌在地人都是一碗小油飯配兩顆滷蛋，滷蛋是鴨蛋，所以一顆要20元。

▲▼台北大同區早餐推薦，大龍峒熊會長油飯。（圖／部落客陳小可提供）

油飯 30元

▲▼台北大同區早餐推薦，大龍峒熊會長油飯。（圖／部落客陳小可提供）

▲點油飯時，老闆會問要不要淋甜辣醬，有的人喜歡吃原味就不加。

▲▼台北大同區早餐推薦，大龍峒熊會長油飯。（圖／部落客陳小可提供）

▲油飯粒粒分明帶點彈性，肉燥滷汁微甜，建議輕輕攪拌一下，底下醬汁才不會太膩。

魚丸湯 30元

▲▼台北大同區早餐推薦，大龍峒熊會長油飯。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼台北大同區早餐推薦，大龍峒熊會長油飯。（圖／部落客陳小可提供）

▲裡面有四顆脆甜的鱈魚丸和少許蘿蔔，清甜的大骨湯加上芹菜珠，滋味甘甜。

▲▼台北大同區早餐推薦，大龍峒熊會長油飯。（圖／部落客陳小可提供）

滷蛋 20元

▲▼台北大同區早餐推薦，大龍峒熊會長油飯。（圖／部落客陳小可提供）

▲滷蛋滷得很透，蛋黃香氣足蛋白夠Q，味道真的不錯。

▲▼台北大同區早餐推薦，大龍峒熊會長油飯。（圖／部落客陳小可提供）

大龍峒熊會長油飯

地址：台北市大同區哈密街59巷18弄
營業時間：05：30～10：00
電話：02－25925922

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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