開放毛小孩一起用餐的法式台菜小餐館　直面淡水觀音山視野超好

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

淡水美食景觀餐廳文森食堂RAYCA coffee bistro是淡水今年新開幕的景觀咖啡館，也是法式台菜小餐館。菜單提供自家烘焙咖啡飲品、木盆沙拉、法式料理、義大利麵、燉飯、鬆餅和下午茶等料理。餐廳料理來自法國藍帶料理主廚，餐點不是調理包，加上甜點蛋糕自製還有自家烘焙咖啡豆，只能說這間淡水咖啡館真的臥虎藏龍。

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文森食堂在哪裡

文森食堂RAYCA coffee bistro餐廳位置就在淡水紅毛城售票口旁邊，招牌很大很明顯，開車可將汽車停在淡水中正路收費停車場，騎機車可停在餐廳裡大庭院角落。

環境介紹

文森食堂招牌顯眼，附近景點還有前清英國領事官邸、巫登益美術館新北館和淡水老街可以安排淡水一日遊。除了戶外大庭院座位，餐廳室內有40個座位，立牌寫著用心現做料理，拒絕調理包。戶外則有大庭院，可以在這欣賞淡水夕陽，餐廳是寵物友善餐廳，可帶家中寵物寶貝來。

▲戶外有個搖籃吊椅可以享受悠哉時光，也適合拍照紀念。

文森食堂介紹

文森食堂有一間烘豆房，這裡的咖啡師曾擔任WCE國際烘豆賽事評審，喜歡喝咖啡的人一定要來試試看。整排醒目的咖啡豆、濾掛咖啡展示相當吸睛，不知道什麼咖啡好喝，店家也有專業咖啡師推薦介紹，咖啡豆能混搭也能寄豆，除了自售，也提供咖啡豆批發。往裡面走還有座位，也是我最喜歡的空間，玻璃窗外可以欣賞淡水風景和觀音山，讓人感受到愉悅的用餐氛圍。

▲室內空間寬敞，座位區隔的很棒，裝潢有點老宅風又不失可愛。

蛤蠣絲瓜燉飯 350元

將常吃的台灣經典料理蛤蠣絲瓜融入法式手法。燉飯米粒微軟而有嚼勁，湯汁入味鮮甜美味，能吃到絲瓜的清脆加上蛤蠣的鮮美融合，真是好吃！

干貝鮭魚卵南瓜飯 430元

配色如珠寶盆般亮眼，金黃色的燉飯來自新鮮南瓜熬製，滋味甜香濃郁，兩面煎至焦黃的大顆干貝、鮭魚卵和加上小卷，燉飯有著滿滿的海味，和南瓜的甜味相當合拍。

全天候供應的餐點皆可加價升級

加130元升級豪華全餐，有湯、麵包和指定飲料。加260元升級豪華全餐，有湯、麵包、指定飲料、沙拉和甜點任選指定飲料（6選1：果香美式、精品拿鐵、香草拿鐵、冰花果茶、冰紅茶拿鐵、冰柳橙汁），選購其他飲品折抵70元。每日湯品都會不一樣，這天喝到花椰菜濃湯，相當特別。

▲純白色濃湯，帶有明顯的花椰菜香氣，濃甜鮮香，順口好喝。

▲烤到酥脆的麵包搭配自製醬料，鹹香好吃，也可以沾點濃湯搭配。

▲以新鮮水果加上蔬菜搭配出色彩繽紛的沙拉，光看就相當可口。

桂花果香拿鐵

奶泡最上面以乾燥桂花點綴，呈現更加優雅，啜飲一口，聞到清新的花香讓人沉醉其中，桂花清甜淡雅，尾韻帶有濃厚的果香氣息，甜度清爽，相當好喝！

檸檬西西里美式

現在到咖啡館都必點的西西里咖啡，酸甜比例恰好，咖啡濃郁又帶有檸檬的清香，剛吃完燉飯來一杯剛剛好。

水果優格佐野莓醬汁麻糬鬆餅 300元

文森食堂RAYCA coffee bistro的麻糬鬆餅超超超好吃，和朋友來這用餐或者品嚐下午茶一定要點一份分享。自製的水果優格清爽開胃，搭配野莓醬汁的酸甜層次，融合得剛剛好。以多種新鮮水果呈現繽紛熱鬧，番茄、藍莓、鳳梨、火龍果和爽脆的無花果，每一種水果都好喜歡。

▲水滴狀的鬆餅烤的酥酥脆脆，內餡藏有軟Q的麻糬是小驚喜。

結語

這天的午餐和下午茶都在淡水文森食堂RAYCA coffee bistro度過，豐富的菜單選擇讓人滿足，咖啡館自製料理用心感受，咖啡和甜點也讓人獲得甜蜜釋放，來淡水一日遊想找淡水美食餐廳、淡水咖啡館或淡水下午茶，推薦這間文森食堂RAYCA coffee bistro，地點就在淡水紅毛城售票口旁邊喔！

▲文森食堂附近知名景點，多田榮吉故居可以順遊。

▲多田榮吉故居旁邊的橋也很好拍，吃飽剛好散步到淡水老街。

菜單價錢

全天候供餐，餐點品項超豐富，餐廳常常研發新餐點，請以粉絲團為主喔！餐點有義大利麵、燉飯、特調飲品、手沖咖啡、鬆餅、下午茶蛋糕組合和木盆沙拉等，我只分享一部分，更多菜單選擇請看粉絲團。

文森食堂 RAYCA coffee bistro

地址：新北市淡水區真理街50號

電話：0937－981381

營業時間：10：00－21：00（周一、二、三公休）

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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