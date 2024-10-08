ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

超浮誇海景貝殼冰！每一口都吃得到滿滿水果　享受吉貝島慢生活

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼澎湖吉貝美食無敵海景&香香冰店。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

澎湖吉貝島冰店推薦「香香冰店」，菜單提供超大貝殼冰、仙人掌冰、刨冰、雪花冰、冰沙、現打果汁和海盜船冰品等，靠窗位置有無敵海景可欣賞，是澎湖吉貝島很棒的冰店推薦。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

香香冰店位置
是澎湖吉貝島有名冰店，旁邊還有一間海冰屋，香香冰店營業比較晚，這次來參加澎湖吉貝島洄游，滬⾥滬外遊程「跳島行程」，吃完晚餐就先來嚐鮮貝殼冰。

▲▼澎湖吉貝美食無敵海景&香香冰店。（圖／部落客陳小可提供）

▲澎湖吉貝島的夕陽也很美。

香香冰店無敵海景

▲▼澎湖吉貝美食無敵海景&香香冰店。（圖／部落客陳小可提供）

▲吃晚餐前，先拍了冰店外觀，因為吃完晚餐才來已接近冰店打烊時間，感謝親切的老闆等我。

▲▼澎湖吉貝美食無敵海景&香香冰店。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼澎湖吉貝美食無敵海景&香香冰店。（圖／部落客陳小可提供）

▲一排靠窗位置有很棒的無敵海景，吃冰配海景真的很讚，是來到澎湖吉貝島最愜意的享受。

香香冰店菜單
招牌就是吉貝特色貝殼冰系列，浮誇的還有海盜船系列，但需要多人分食才能吃完，冰品價格合理，不會騙觀光客盤子。

▲▼澎湖吉貝美食無敵海景&香香冰店。（圖／部落客陳小可提供）

綜合水果貝殼冰大碗 280元

▲▼澎湖吉貝美食無敵海景&香香冰店。（圖／部落客陳小可提供）

▲如果怕吃不完也可以點小份貝殼冰，大份貝殼冰兩個分享剛剛好。

▲▼澎湖吉貝美食無敵海景&香香冰店。（圖／部落客陳小可提供）

▲新鮮水果加上黑砂糖，甜度剛好不會膩口，這天吃到香蕉、西瓜、奇異果、鳳梨和芒果，上面還有一球仙人掌冰和飛機餅乾。

▲▼澎湖吉貝美食無敵海景&香香冰店。（圖／部落客陳小可提供）

▲水果新鮮又甜，真好吃。

▲▼澎湖吉貝美食無敵海景&香香冰店。（圖／部落客陳小可提供）

▲來吉貝島可以放鬆吃冰，發呆看著無敵海景，享受吉貝島上的慢步調。

無敵海景&香香冰店

地址：澎湖縣白沙鄉182－13號
營業時間：10：00－20：00

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►雙連美食推薦！肉羹滑嫩湯一入口全是香菇鮮甜　軟Q大腸圈也很強
►去「監獄」買燒餅！內餡鹹香帶微微肉汁　金門最具特色伴手禮
►五香肉捲才是老店本體！羅東老饕愛吃肉羹攤　口感滑溜超Q彈

關鍵字： 無敵海景&香香冰店 澎湖美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

推薦閱讀

來金門一定要預訂的海鮮餐廳！生食高粱嗆蟹微辣涮嘴、必點切八塊

來金門一定要預訂的海鮮餐廳！生食高粱嗆蟹微辣涮嘴、必點切八塊

獨／進軍台中！全台最難預約牛肉麵8月開3分店　西門町就有2家

獨／進軍台中！全台最難預約牛肉麵8月開3分店　西門町就有2家

能吃到是緣分！三重最難追的貨車燒烤　超級低調網路上零資訊

能吃到是緣分！三重最難追的貨車燒烤　超級低調網路上零資訊

三重人愛吃的地方美食！佛系經營牛肉麵蒜頭加爆、小菜均一價35元

三重人愛吃的地方美食！佛系經營牛肉麵蒜頭加爆、小菜均一價35元

檳榔放上轉盤　壽司郎：商譽受損將提告

檳榔放上轉盤　壽司郎：商譽受損將提告

長田本庄軒2號店10／11開幕

長田本庄軒2號店10／11開幕

黑白大廚熱潮吹到台灣！團費萬元有找

黑白大廚熱潮吹到台灣！團費萬元有找

中壢人才知道的老字號30元肉骨湯必點

中壢人才知道的老字號30元肉骨湯必點

摩斯漢堡「雙十優惠」一次看！

摩斯漢堡「雙十優惠」一次看！

ITF旅展11／1開幕！150元早鳥票開搶

ITF旅展11／1開幕！150元早鳥票開搶

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／森林系餐廳「Thai J」宣布歇業

不限時秘境咖啡藏身汐止山路裡的民宅

6米高觀景台賞「全台最大彩繪稻田」

桃園豪華露營「1人1泊4食3799元起」

台中北屯最高日賣700碗的超夯肉羹！

台灣團遊克羅埃西亞被丟包　觀光署：將罰旅行社

9天年假全民瘋出國「出團量增逾2倍」

板橋爆紅布丁條外觀神似東坡肉！

亞洲美食王國排名揭曉　台灣奪第2

新北「4處台灣欒樹」轉黃超浪漫

熱門行程

最新新聞更多

檳榔放上轉盤　壽司郎：商譽受損將提告

長田本庄軒2號店10／11開幕

黑白大廚熱潮吹到台灣！團費萬元有找

中壢人才知道的老字號30元肉骨湯必點

摩斯漢堡「雙十優惠」一次看！

ITF旅展11／1開幕！150元早鳥票開搶

超商咖啡、霜淇淋「買10送10」！

漢堡王3層經典脆雞堡餐限時特價99元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366