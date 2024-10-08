超浮誇海景貝殼冰！每一口都吃得到滿滿水果　享受吉貝島慢生活

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

澎湖吉貝島冰店推薦「香香冰店」，菜單提供超大貝殼冰、仙人掌冰、刨冰、雪花冰、冰沙、現打果汁和海盜船冰品等，靠窗位置有無敵海景可欣賞，是澎湖吉貝島很棒的冰店推薦。

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香香冰店位置

是澎湖吉貝島有名冰店，旁邊還有一間海冰屋，香香冰店營業比較晚，這次來參加澎湖吉貝島洄游，滬⾥滬外遊程「跳島行程」，吃完晚餐就先來嚐鮮貝殼冰。

▲澎湖吉貝島的夕陽也很美。

香香冰店無敵海景

▲吃晚餐前，先拍了冰店外觀，因為吃完晚餐才來已接近冰店打烊時間，感謝親切的老闆等我。

▲一排靠窗位置有很棒的無敵海景，吃冰配海景真的很讚，是來到澎湖吉貝島最愜意的享受。

香香冰店菜單

招牌就是吉貝特色貝殼冰系列，浮誇的還有海盜船系列，但需要多人分食才能吃完，冰品價格合理，不會騙觀光客盤子。

綜合水果貝殼冰大碗 280元

▲如果怕吃不完也可以點小份貝殼冰，大份貝殼冰兩個分享剛剛好。

▲新鮮水果加上黑砂糖，甜度剛好不會膩口，這天吃到香蕉、西瓜、奇異果、鳳梨和芒果，上面還有一球仙人掌冰和飛機餅乾。

▲水果新鮮又甜，真好吃。

▲來吉貝島可以放鬆吃冰，發呆看著無敵海景，享受吉貝島上的慢步調。

無敵海景&香香冰店

地址：澎湖縣白沙鄉182－13號

營業時間：10：00－20：00

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