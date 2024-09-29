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體驗萬華凌晨限定市場美食！排骨酥湯必喝　軟爛入味還能免費續湯

陳小可的吃喝玩樂

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三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼萬華宵夜從凌晨開到早上的宵夜，三條路油飯＆排骨酥湯。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

萬華的宵夜「三條路油飯＆排骨酥湯」，營業時間凌晨深夜兩點半開始到早上8點，是萬華在地人推薦的宵夜和台式早餐，也是我放好久的台北宵夜名單推薦，地址位於萬華區長順街，周邊巷弄有許多市場工作者，半夜會看到菜販忙著進貨。

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▲▼萬華宵夜從凌晨開到早上的宵夜，三條路油飯＆排骨酥湯。（圖／部落客陳小可提供）

▲這位置距離萬華環南市場不遠，吃飽還可以騎車去市場逛逛，體驗萬華凌晨的市場。

三條路油飯＆排骨酥湯環境

▲▼萬華宵夜從凌晨開到早上的宵夜，三條路油飯＆排骨酥湯。（圖／部落客陳小可提供）

▲忍著睡意，凌晨三點騎車來吃宵夜，沒想到深夜還沒睡的人也很多，攤位來來往往有不少客人，翻桌率也算快。

▲▼萬華宵夜從凌晨開到早上的宵夜，三條路油飯＆排骨酥湯。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼萬華宵夜從凌晨開到早上的宵夜，三條路油飯＆排骨酥湯。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼萬華宵夜從凌晨開到早上的宵夜，三條路油飯＆排骨酥湯。（圖／部落客陳小可提供）

▲凌晨才剛營業不久，油飯裝滿滿的看起來很可口。

▲▼萬華宵夜從凌晨開到早上的宵夜，三條路油飯＆排骨酥湯。（圖／部落客陳小可提供）

▲鐵盤上放著煎好的半熟蛋，有不少人都會點油飯加半熟蛋，很邪惡美味的吃法。

▲▼萬華宵夜從凌晨開到早上的宵夜，三條路油飯＆排骨酥湯。（圖／部落客陳小可提供）

▲除了油飯是必點，湯品有豬血湯、四神湯和排骨酥湯，很多人直接來一套，雖然天氣熱，但喝湯的人也不少。

▲▼萬華宵夜從凌晨開到早上的宵夜，三條路油飯＆排骨酥湯。（圖／部落客陳小可提供）

▲招牌就是排骨酥湯，有大碗、小碗之分。

▲▼萬華宵夜從凌晨開到早上的宵夜，三條路油飯＆排骨酥湯。（圖／部落客陳小可提供）

▲聽說凌晨早上最多人來吃油飯，攤位前寫了內用和外帶都需要畫單。

▲▼萬華宵夜從凌晨開到早上的宵夜，三條路油飯＆排骨酥湯。（圖／部落客陳小可提供）

▲外帶和內用的菜單不同顏色，記得別拿錯。

三條路油飯＆排骨酥湯菜單

▲▼萬華宵夜從凌晨開到早上的宵夜，三條路油飯＆排骨酥湯。（圖／部落客陳小可提供）

▲菜單品項簡單，提供油飯和三點半才有販售的雞肉飯和魯肉飯，湯品有招牌湯、排骨酥湯、豬血湯、四神湯和丸子湯。

三條路油飯＆排骨酥湯評價

▲▼萬華宵夜從凌晨開到早上的宵夜，三條路油飯＆排骨酥湯。（圖／部落客陳小可提供）

▲熬到半夜沒睡覺，起床吃宵夜製造高熱量，穿起拖鞋就出門，新北接地氣的人就是我。

油飯30元（小）
油飯沒有太多調味，只有簡單的甜辣醬，味道帶有淡雅的米飯香氣，甜味讓胃口大開，不過甜辣醬給不多，吃到下面只剩下油飯，平常喜歡蝦米老薑重口味的油飯，可能會覺得這間還好，但我覺得很不錯吃，米粒分明帶有嚼感。

▲▼萬華宵夜從凌晨開到早上的宵夜，三條路油飯＆排骨酥湯。（圖／部落客陳小可提供）

▲剛在攤位看到油飯有很多香菇，怎麼我這碗油飯這麼乾淨。

▲▼萬華宵夜從凌晨開到早上的宵夜，三條路油飯＆排骨酥湯。（圖／部落客陳小可提供）

▲油飯有分小碗、中碗和大碗，點餐時，老闆會問要不要加甜辣醬，不過醬料給得不多，不用怕太鹹。

▲▼萬華宵夜從凌晨開到早上的宵夜，三條路油飯＆排骨酥湯。（圖／部落客陳小可提供）

排骨酥湯 60元
來這吃油飯一定要點一碗湯搭配，一套剛剛好，網路有不少人推薦綜合湯，可以吃到排骨、豬血、綜合丸和豬腸，我第一次很保守點了四神湯，沒想到老闆看錯單，上桌變成排骨酥湯，老闆一直說不好意思，要幫我更換，我說沒關係，因為排骨酥湯有夠好喝的。

▲▼萬華宵夜從凌晨開到早上的宵夜，三條路油飯＆排骨酥湯。（圖／部落客陳小可提供）

▲親切的店家提醒湯不夠可以加，雖然天氣熱也沒電扇，但這湯真是好喝，我又續了一次。

▲▼萬華宵夜從凌晨開到早上的宵夜，三條路油飯＆排骨酥湯。（圖／部落客陳小可提供）

整體心得
排骨酥湯底清澈不油，滋味鮮甜迷人，蘿蔔煮到軟爛入味，排骨酥份量不少，每一塊都有嚼勁，肉不柴，加上少許香菜點綴，真的讓人意猶未盡，攤位後方應該是老闆住家，就在家門口擺攤，相當方便，也是在地人最不想透露的美食宵夜！

▲▼萬華宵夜從凌晨開到早上的宵夜，三條路油飯＆排骨酥湯。（圖／部落客陳小可提供）

三條路油飯＆排骨酥湯

地址：台北市萬華區長順街14巷11號
營業時間：凌晨02：30－早上08：00（周一休息）特休記得看Google
電話號碼：0920－272783

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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