湛藍海景下大嗑霸王米粉湯！爆滿海鮮層層堆疊　頭城大溪漁港美食

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠
宜蘭頭城大溪漁港美食推薦「煎炸的魚 腳滑的螃蟹-大溪店」，餐廳自家漁船海鮮直送，菜單提供海鮮拼盤、海鮮炸物、米粉、炸蔬菜和湯品，最吸引我的就是霸王米粉湯，海景＋海鮮爆料米粉湯CP值超高，網路沒太多人發現很低調。
大溪漁港美食 煎炸的魚腳滑的螃蟹交通
餐廳地址位在大溪漁港生鮮魚市附近，招牌寫著白帶魚小卷米粉，店前或旁邊就有超多汽車停車位，開車來吃海鮮超方便。
▲內用有冷氣，座位舒適沒有油煙味，菜單標價清楚，不怕被當海鮮盤子。
▲靠窗的座位可以看到海景，點一碗海鮮米粉湯配海景，享受宜蘭的美景真的很可以。
▲等餐的時候也可以到戶外走走，吹吹海風。
煎炸的魚腳滑的螃蟹 菜單價錢
▲菜單除了單點海鮮炸物、川燙海鮮、炸蔬菜、米粉湯等，也可以選擇拼盤或者多人套餐分享，推薦必點一碗霸王米粉湯或白鯧米粉湯。
▲霸王米粉湯 280元，別小看這碗單價最高的米粉湯，一送上桌讓人感到驚豔，海鮮份量多，料裝滿滿的畫面真的浮誇。
▲整碗霸王米粉湯有白鯧魚兩隻、蚵仔、小卷、白帶魚、大白蝦和干貝。
▲這裡的海鮮有先炸過，但不會油膩，蝦肉彈牙新鮮，味道很甜。
▲魚皮炸的酥香，魚肉細嫩相當好吃。
▲粗米粉口感Q滑，吸滿海鮮高湯真過癮。
▲白鯧米粉湯200元，這碗也很推薦，點白鯧魚米粉湯，店家還給了蚵仔和蝦子。
▲蚵仔肥美鮮嫩好吃。
▲炸物拼盤550元，份量不少的海鮮蔬菜拼盤，大約可以3至4人分享。
▲隱藏版限量季節小鱈魚，菜單上沒有。
▲外層炸的酥香不油膩，魚肉鮮甜嫩口。
煎炸的魚 腳滑的螃蟹（大溪店）
地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路六段76號
營業時間：11：00－20：00（周一休息）
電話：03－9780708
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