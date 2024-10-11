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汐止老舊鐵皮屋藏在地人激推臭豆腐！外脆內軟氣孔吸滿蒜香超涮嘴

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼搜尋汐止麵線臭豆腐找到這間「阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線」，評論提到在地人很推薦的就是這間小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

搜尋汐止麵線臭豆腐找到這間「阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線」，評論提到在地人很推薦的就是這間小吃，和朋友來到汐止吃完陳平良烤鴨，順路來朝聖汐止有名的麵線臭豆腐，店前有機車停車格和汽車停車位，運氣好就剛好能停車。

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阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線 位置
阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線的店面就像傳統小吃店，舊舊的鐵皮屋代表著在地老店風格。

▲▼搜尋汐止麵線臭豆腐找到這間「阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線」，評論提到在地人很推薦的就是這間小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

在地人下午茶標配
下午吃麵線臭豆腐的人還真不少，熟門熟路都是汐止在地人的樣子，直接和老闆說麵線跟臭豆腐各一，感覺就是標配。生意超好的，臭豆腐一直炸一直炸，但我覺得還不夠臭。老闆兩位看起來像是夫妻，雖然很忙，但態度很客氣。平日下午，生意好到來不及收桌，這天是暖冬，小吃店竟然有開冷氣！朋友都說加分。

▲▼搜尋汐止麵線臭豆腐找到這間「阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線」，評論提到在地人很推薦的就是這間小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼搜尋汐止麵線臭豆腐找到這間「阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線」，評論提到在地人很推薦的就是這間小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼搜尋汐止麵線臭豆腐找到這間「阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線」，評論提到在地人很推薦的就是這間小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼搜尋汐止麵線臭豆腐找到這間「阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線」，評論提到在地人很推薦的就是這間小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼搜尋汐止麵線臭豆腐找到這間「阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線」，評論提到在地人很推薦的就是這間小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

臭豆腐專屬辣椒醬
之前阿朱來吃過，說阿基的辣椒很強，還有兩種一定都要試試看，辣椒罐上面還有標示臭豆腐專用，光看就覺得好像很強。為了比較差異，臭豆腐就點了大份和小份來看份量，小份有四塊臭豆腐、大份是六塊。

說實話，第一次看到這盤還想說，臭豆腐怎被炸得稀巴爛的感覺，有看起來實在不好吃。結果我錯了，阿基的臭豆腐很好吃，超脆而且脆度是剛剛好的那種，不會像餅乾脆到讓嘴巴不舒服。豆腐氣孔吸滿蒜泥醬油，很軟、很討喜的口感，加上酸脆的台式泡菜，辣椒真的挺強，我很愛。阿基臭豆腐外酥香、內柔軟，真的是汐止好吃的臭豆腐推薦。

▲▼搜尋汐止麵線臭豆腐找到這間「阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線」，評論提到在地人很推薦的就是這間小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼搜尋汐止麵線臭豆腐找到這間「阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線」，評論提到在地人很推薦的就是這間小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼搜尋汐止麵線臭豆腐找到這間「阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線」，評論提到在地人很推薦的就是這間小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼搜尋汐止麵線臭豆腐找到這間「阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線」，評論提到在地人很推薦的就是這間小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

蚵仔麵線 小碗50元
湯頭醬色的紅麵線，光看也覺得好吃，雖然朋友之前吃過說臭豆腐比較強，但我還是很期待。蚵仔外層裹粉，大顆飽滿，入口滑順，份量也給不少，香菜、蒜泥都給不少，我很愛，如果開在家附近，會常常來吃的味道。

▲▼搜尋汐止麵線臭豆腐找到這間「阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線」，評論提到在地人很推薦的就是這間小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼搜尋汐止麵線臭豆腐找到這間「阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線」，評論提到在地人很推薦的就是這間小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼搜尋汐止麵線臭豆腐找到這間「阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線」，評論提到在地人很推薦的就是這間小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

綜合麵線 大碗70元
滷過的大腸，內層油脂脂肪清除乾淨，口感Q嫩沒有腥味，是好吃的滷大腸。加了辣椒果然更好吃，香菜、蒜泥和辣椒真是一絕，紅麵線略粗，很有口感，也沒有太多勾芡，湯底有淡雅的柴魚風味，很順口、好吃的麵線。有來阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線真的推薦來一套臭豆腐＋麵線。

▲▼搜尋汐止麵線臭豆腐找到這間「阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線」，評論提到在地人很推薦的就是這間小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼搜尋汐止麵線臭豆腐找到這間「阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線」，評論提到在地人很推薦的就是這間小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼搜尋汐止麵線臭豆腐找到這間「阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線」，評論提到在地人很推薦的就是這間小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

來前要確認有無公休
雖然地標顯示阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線公休時間是星期五、六兩天，但門口有貼上當月份另外有休假日，從遠地來建議打個電話確認喔！

▲▼搜尋汐止麵線臭豆腐找到這間「阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線」，評論提到在地人很推薦的就是這間小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價格
菜單就賣臭豆腐、大腸麵線、蚵仔麵線、綜合麵線和清麵線，有分大、小碗。菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

▲▼搜尋汐止麵線臭豆腐找到這間「阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線」，評論提到在地人很推薦的就是這間小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

阿基手工臭豆腐大腸蚵仔麵線

地址：新北市汐止區康寧街495號之2號
電話：0922－548568
營業時間：12：00－19：00（五、六休息）

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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