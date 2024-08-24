台中唯一重慶肥腸魚開箱！啃魚骨是當地正統吃法　膠質雞腳也很強

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撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者柯珮萱

台中知名的佐賀野仁、beef king、肉懷石壽喜燒旗下新品牌超有特色的熱氣球餐廳，老漁家！把四川當地風味重慶烤魚、肥腸魚、酸菜魚帶來台中，不必搭機也能吃到有夠讚，其中最厲害的就是台中唯一重慶肥腸魚，超大份量滿滿料，香麻辣的滋味真是過癮，重慶烤魚、酸菜魚也很強，還有不辣的胡椒豬肚雞，加上特色小菜、及熱氣球超美用餐空間，視覺味覺都很滿足，營業到凌晨2點更加分。

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▲位在大墩路靠近大墩十一街路口，就在家樂福停車場入口處正對面，亮色招牌會不斷變換顏色非常吸睛，目標明顯好找。

老漁家環境

▲老漁家的用餐空間真是讓人驚艷，一進門就有一顆大大的熱氣球超浮誇。

▲座位以4人方桌為主，桌椅之間都有隔間屬於半包廂式座位，桌面大座位寬敞。

老漁家菜單

共有4種主食，其中肥腸魚、重慶烤魚、酸菜魚都是道地大陸四川成都風味，通通可以客製化選辣度，不吃辣的也有胡椒豬肚雞可選。每人低消350元、用餐加收10%服務費，餐點份量非常多，道地好吃CP值很高。

▲老漁家酸菜魚、肥腸魚、重慶烤魚都很厲害，這次我們點了肥腸魚以及重慶烤魚。

竹香烏龍茶70元／清新蜜桃奶茶75元／藏金閣奶茶75元

老漁家的茶飲非常好喝，尤其是奶茶系列蠻厲害的，完全不輸外面的知名手搖飲，三杯飲料我個人最喜歡清新蜜桃奶茶，濃郁的奶香搭配蜜桃果香，另外藏金閣奶茶也不錯，淡雅香氣順口相當耐喝。

肥腸魚兩人份888元

選用道地的大陸四川成都材料與料理手法，再微調成適合台灣人的口味，湯頭可以喝，香麻辣的滋味完全不會像麻辣鍋那麼嗆口，我覺得比酸菜魚還要好吃真的很厲害，肥腸魚不是火鍋，除了基本配料之外還可以加點配料，由廚房現點現煮再送上桌。

▲原本備料就不少，我們還加點了加料配菜整個超豐盛，這一大盆肥腸魚味道好香。

▲肥腸魚的湯頭吃不完可以打包回家繼續加料，煮好關火讓食材吸收湯汁精華。

肥腸魚

是以魚片方式出餐，方便食用也不必擔心魚刺，寧波魚口感Q綿好好吃，喜歡道地肥腸魚的朋友，也可以在點餐時選擇帶骨酥炸魚，口感比較扎實還可以啃魚骨，是重慶當地人的正統吃法。

肥腸

這道肥腸魚裡頭的肥腸份量超多，還有很多大腸頭部位，處理得很乾淨完全沒有內臟的腥臭味，口感軟Q不會過爛越咬越出汁，整個香辣有味還帶有椒麻香氣好好吃。

川香滷雞腳

一整隻川香滷雞腳口感非常軟嫩，輕輕一咬立即感受到滿滿的膠質，肥腸鍋湯汁加上滷雞腳滋味有夠讚，我們第一次吃到肥腸魚裡頭有雞腳，意外好吃大推。

▲還有雞蛋豆腐花也很正點，又嫩又綿的雞蛋豆腐孔洞裡吸飽湯汁，一咬爆汁口感一級棒。

▲干貝花枝蝦滑也是加料必點，滿滿的花枝、干貝以及蝦漿非常有料，口感非常扎實又Q又脆，搭配肥腸魚的湯汁鮮香麻辣好過癮。

▲蔬菜我們選了蓮藕片、馬鈴薯、黑木耳、娃娃菜，整個超級入味好好吃，真的是隨便點都好吃大家都說讚。

▲肥腸鍋料超多，每一樣都很入味超級下飯，不同於常見的酸菜魚，我覺得肥腸魚更是好吃，道地重慶肥腸魚只有老漁家吃的到，推薦大家一定要試試。

重慶烤魚 2人888元／3－4人1088元

老漁家的重慶烤魚份量真的很驚人，推薦大家可以跟我們一樣直接點大份，比中份的多200元份量卻多很多，我們還有加點一些配菜整個超多份量光是看就很爽，吃不完打包回家隔天再吃也很可以，大份重慶烤魚用的寧波魚很大隻，足足一公斤，一整隻烤魚先炸過再烤，肉質比較Q彈，搭配鍋底料一起吃特別好吃。

▲肥美的肉質味道香甜，不會糊糊爛爛的。

▲老漁家的肥腸魚跟重慶烤魚都有微調到適合台灣人口味，不會死鹹，吃完也不會口乾舌燥狂喝水，這一點我們很喜歡。

▲愛吃魚的朋友一定會喜歡魚骨部位，口感香酥好正點，搭配香麻辣的湯汁好好吃，來杯啤酒更加分。

▲龍膽石斑雞肉份量不少，又嫩又Q原本肉質就很甘甜，加上香麻辣的烤魚湯汁更好吃。

▲烤魚少不了的配菜，蓮藕片、馬鈴薯、木耳、娃娃菜、金針菇、豆腐，每一種都很入味，越煮越香又不會死鹹，吃起來不負擔。

主廚狂推紅糖糍粑 168元

▲一般糍粑都是炸麻糬，老漁家則是扎實的米粒，口感Q彈越咬越香有夠好吃。

▲其實正統四川人吃法是搭配香辣的烤魚以及肥腸魚一起吃，可以解辣、解膩，尤其沾店家自己炒的紅糖漿更是好吃。

神仙小酥肉 188元

▲神仙小酥肉裹上薄薄的粉，口感香酥好吃，搭配特調的神仙粉味道超讚。

涼拌洋蔥 50元

▲洋蔥絲有處理過不會嗆辣，口感爽脆再加上特製調味，搭配肥腸魚或者烤魚一起吃，清爽又開胃。

椒麻香豆包 60元

▲這一道非常好吃，軟綿又帶有Q度的豆包非常多汁，椒麻香氣還有微微的辣度好涮嘴，這一道我個人超喜歡推薦必點。

蒜香炸豆腐 98元

▲外酥內綿的炸豆腐口感真不錯，上頭加上蒜泥及蔥花味道不會太重，越吃越涮嘴。

甜點手工布丁

老漁家是台中知名的佐賀野仁以及beef king 旗下新品牌，在老漁家也能吃到前兩家店招牌甜點，像是手工布丁、手工黑糖花生麻糬都很不錯。

▲純手工製作的布丁，綿密細緻的口感一入口就讓人喜歡，充滿香草籽的天然味道，香濃好吃。

老漁家評論

台中唯一肥腸魚只有老漁家吃的到，份量超多又很入味，重慶道地口味果然厲害！還有重慶烤魚也是香辣好吃，而且不會死鹹吃完不會覺得口乾舌燥，環境非常寬敞舒適，還有超大熱氣球真的很有特色我們好喜歡，這次我們點了肥腸魚以及重慶烤魚覺得都不錯，下次再來試試酸菜魚以及不辣的胡椒豬肚雞，聽說也很讚。

老漁家資訊

地址：台中市南屯區大墩路552號

電話：04－2323－5003

營業時間：平日17：30～02：00、假日12：00～15：00／17：30～02：00

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG

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