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台中369元CP值排餐＋豐盛自助吧吃到飽！還有手拍現烤披薩超划算

商妮吃喝遊樂

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喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者柯珮萱

台中超人氣炙燒牛排＋自助吧吃到飽，牛室炙燒牛排到北屯區開新分店了！牛室炙燒牛排BEEFHOUSE崇德洲際店除了排餐好吃之外，超豐盛的自助吧更是吸引人，手拍現烤披薩、各種熟食、炸物、港點、咖哩飯、生菜沙拉、餅乾、湯品、飲料、冰淇淋通通自助取用吃到飽只要369元起真的無敵超值，試營運生意就超好，記得先訂位才不會久等。

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牛室崇德店在哪裡
牛室炙燒牛排全台有多家分店，台中繼大墩店、大里店之後，最新的第3家分店就是崇德洲際店，位在崇德路三段靠近崇德十六路，鄰近洲際棒球場，附近有多個收費停車場，交通很便利。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

牛室崇德洲際店環境
店用餐空間非常大，應該是台中分店中最大的，中間為半開放式包廂座位，四周圍則是四人方桌，整個空間光線明亮，走道寬敞、桌面夠大，用餐很舒服，不愧是台中牛排界霸主，生意非常好，我們平日晚餐時段來已經客滿，門口一堆人在等候，強烈建議事先訂位才不會久等。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

牛室炙燒牛排崇德洲際店菜單
餐點很多元，牛排、豬排、雞排、海鮮、豬腳、漢堡排通通有，加上豐盛自助吧，可以滿足每一個人的味蕾，排餐價格369元起，都有附自助吧（需加10%），用餐時間90分鐘，每人低消為一份排餐，兒童12歲以內且身高100公分以下不收費。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

牛室崇德店自助吧超豐盛
這家台中吃到飽最讓人喜愛的就是超級豐盛的自助吧，而且取餐空間寬敞，不會因為人多就很擁擠，一般牛排餐廳自助區可能只有飲料、湯品而已，牛室炙燒牛排自助吧內容非常豐盛，手拍現烤披薩、湯品、熟食、熱炒、咖哩飯、炸物、點心、沙拉、甜點、咖啡、飲料、冰沙、冰淇淋、水果通通有，而且補餐速度快，還會更換不同品項，光是自助吧吃到飽就無敵超值，CP值大爆表。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

熟食熱炒區
這一區一長排就有將近10道熟食熱炒，被拿空就會更換新的菜色，不會一直重複這一點很加分，其中馬鈴薯泥、麻辣燙、炒麵、炒飯、紅豆鍋餅、炸魚、炒青菜都很受歡迎，菜色超多，這裡的自助吧等級真是不錯，而且會一直整理檯面，整個乾乾淨淨我喜歡。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

燴飯、甜湯、烤吐司

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲這一區還有咖哩飯、甜湯、壽喜燒、烤吐司，牛排吃不夠，吃美味咖哩飯也很飽。

手拍現烤披薩
牛室最受歡迎的就是現烤披薩，口味超多樣，鹹的甜的都好吃，尤其珍珠奶茶披薩更是一級棒，沒吃過的朋友一定要試試，現場就能看到店員手拍新鮮現烤，一出爐香氣四溢香酥好吃，平常點披薩都不便宜，在這裡披薩吃到飽真是大加分。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲網友大讚被牛排耽誤的披薩店，就知道牛室現烤披薩有多厲害，大人小孩都喜歡。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

炸物
炸物種類也是很多元，薯條、洋蔥圈、小熱狗、甜不辣、雞塊、薯餅、雞米花、小香腸，一直補新菜色，小朋友吃得好開心。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

主廚私房菜
這一區私房菜會一直變換菜色，今天我們來用餐就有酸菜魚、軟殼蟹、月亮蝦餅、麻辣鍋、海鮮火鍋、咖哩雞，每一道都是餐廳特色菜，在這裡通通吃到飽也太超值了，牛室用料真的不手軟。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

港點蒸籠
牛排餐廳的自助吧實在是太威了連蒸籠港點都有，打開來看有燒賣、包子、珍珠丸，我們只拿一次，不知道後面還補了什麼新口味。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

湯品

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲一共有兩款湯品，一邊是玉米濃湯、一邊是牛肉羅宋湯，兩種湯都好喝。

生菜沙拉、冰淇淋

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲這一區有生菜沙拉、涼拌小菜、季節水果、甜點蛋糕，種類好多。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲杜老爺冰淇淋有7種口味，有附餅乾杯以及棉花糖、QQ糖、小餅乾等點心，可以灑在冰淇淋上一起吃。

飲料
汽水、可樂、茶飲、冰沙以及咖啡機都在這一區，咖啡機有貼上說明，選用莫凡比研磨咖啡，味道比較香。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

自助吧菜色非常多
我們隨便拿就滿滿一桌，吃完再去取餐又會發現新的菜色，一直吃不停，牛排送上桌再加上滿桌自助吧的美味，真的很豐盛大滿足，玉米濃湯、牛肉羅宋湯、還有壽喜燒我都有吃，我個人比較愛羅宋湯，味道香濃又不會死鹹，牛肉軟嫩好好吃。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲玉米濃湯、牛肉羅宋湯、還有壽喜燒我都有吃，我個人比較愛羅宋湯，味道香濃又不會死鹹，牛肉軟嫩好好吃。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲手拍現烤披薩現烤出爐香酥好吃，多種口味都會輪番出現，鹹的甜的都好吃，披薩控絕對會愛上。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲自助吧的東西真的是太多了，一直補新菜我們連吃了幾回合，點心、炸物、熟食都很好吃，光是吃自助吧就超開心，大人小孩都滿足。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲大推私房菜的月亮蝦餅，外酥內Q還吃的到蝦仁，不會因為吃到飽就馬虎，用料真的不手軟。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

牛室炙燒牛排推薦餐點
澳洲頂級菲力牛排 6盎司+超值組合A海陸蝦拼，點主餐可加點A B C超值組合，我們選A組合加價249元就可多兩隻大白蝦、一整尾炙燒魷魚，這樣的海陸組合份量十足，視覺味覺都滿足。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲菲力牛排3分熟切開來粉嫩的色澤好誘人，厚厚的菲力口感非常軟嫩，肉汁香甜極了超好吃。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲如果覺得不夠熟的話，可以切小塊放在高溫炙燒石上加熱，自己炙燒也蠻有趣的，炙燒石冷掉可以免費更換，我們換了3次店員都很親切，服務很不錯。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲牛排可以選義式肉醬（紅醬）、黑胡椒醬（黑醬）、或是綜合醬，菲力牛排還多了專屬的牛肝菌沾醬，搭配不同沾醬有不同風味，我個人比較愛牛肝菌沾醬，味道特別香。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲馬來西亞白蝦體格不小，用刀叉輕鬆就可以剝蝦殼，而且有開背比較入味，肉質紮實飽滿帶有彈性，味道很甜好吃。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲一整尾深海大魷魚體格不小，而且蠻新鮮的。口感軟嫩非常好吃，愛吃海鮮的人很推薦升級A套餐。

美國安格斯雪花牛排

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲這一道是牛室人氣招牌，10盎司安格斯雪花牛排份量十足，切開來肉質軟嫩帶有些微咬勁，肉汁香甜越咬越出汁。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲特別一提，這裡的紅醬不是一般常見蘑菇醬而是義式肉醬，我覺得比蘑菇醬還要好吃，牛排本身味道就甜，多了沾醬加持，美味更提升。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

黃金雞腿排

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲一整隻去骨雞腿排非常厚實，要煎到剛剛好的熟度不簡單，皮酥肉嫩還很多汁，這個雞腿排相當有水準，好好吃。

紅寶石紫蘇烏梅汁

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲漂亮的玻璃壺視覺上很加分，烏梅加上紫蘇喝起來味道蠻香的，天然的風味不會太甜很順口。

熊熊奶茶（每日限量）
紅茶冰磚熊熊，造型超可愛非常療癒，冰磚本身就是紅茶，逐漸融化在奶茶中越喝越香濃，這一杯不僅可愛好看，味道也很讚，幾乎每桌必點。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

▲吃牛排及自助吧的美味餐點，記得留一點胃，最後再來冰淇淋、咖啡、水果，為今天的美味大餐畫下完美句點。

牛室炙燒牛排崇德洲際店優惠
牛室經常推出優惠活動，我們今天看到的整理給大家，如有變動請依現場公告為準，特製牛排、經典豬排只要390元還附自助吧吃到飽，平日還有資深吃貨優惠。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

牛室炙燒牛排崇德洲際店評論
牛室炙燒牛排不只份量足而且有水準，再加上自助吧現烤披薩、熟食熱炒、炸物、湯品、蒸籠港點、沙拉、水果、飲料、冰淇淋等豐富餐點，而且補餐速度快還會替換新菜色，整個用餐過程可以吃到很多種美食，非常滿足。

崇德店用餐空間特別寬敞舒適，餐點多樣服務又很棒，大人小孩都吃很開心，這樣的大胃王美食369元起真的很超值，難怪一開幕就爆紅天天客滿，要找台中超值吃到飽的朋友，這家牛室炙燒牛排一定要列入口袋名單。

▲▼台中吃到飽牛室炙燒牛排，自助吧吃到飽369起。（圖／記者柯珮萱攝）

牛室炙燒牛排台中崇德洲際店

地址：台中市北屯區崇德路三段689號
電話：04－2422－8080
營業時間：11：00～15：00／17：00～22：00

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