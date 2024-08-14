芭達雅必排行程＋1！不限時「大象咖啡廳」開箱　叢林氛圍超愜意

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者張宜樺

MongChang Cafe大象咖啡廳真的是好玩又好拍！不僅可以近距離與大象接觸拍照，還可以欣賞大象表演、歌舞秀，坐在河岸邊的鳥巢座位區，可以買飼料餵食大象、在這邊享用泰式美食，園區內有多處網美拍照區，每一張都讓人驚艷！咖啡廳不限時，買張門票、低消一杯飲品就可以待上大半天。

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MongChang Cafe大象咖啡廳在哪裡？

芭達雅大象咖啡廳 MongChang Cafe距離芭達雅市區並不遠，我們住宿Centre Point Prime Hotel Pattay飯店包車過來大約20分鐘車程，大家也可以直接用Bolt App叫車，同行友人說他上次來用Bolt App費用約100出頭泰銖，比飯店叫車跟攔計程車還要便宜許多。

咖啡廳票價

售票口就在入口處，直接現場購買門票即可入場。門票300泰銖含一杯100泰銖飲品（飲品可以任選，超過也可以折抵），購票後即可直接進入園區。上午10點開始營業，建議早點來人比較少，也比較不熱。

櫃台前方有公告大象歌舞秀表演場次，上午下午各兩場，通通免費。表演場地在廣場區，周邊有遮陽座位，記得提前到現場坐著等，否則就要站著看表演了。

大象咖啡廳有哪些必拍景點

一走進大象咖啡廳，首先就是大象騎乘區，需要另外收費。不想騎乘大象，也可以在這裡跟大象拍照、摸大象。不只有大象，還有一些可愛動物，很適合帶小朋友來玩。整體規劃的不錯，坐在河岸邊咖啡座位，很有置身在叢林的氣氛，隨便拍照都美到不行！

▲岸邊的鳥巢座位區視野很不錯，只要有點餐就可以自由入座。

▲體驗騎乘大象會經過的渡河路段，就在鳥巢座位區前方。

▲在這邊也可以買香蕉餵食大象，近距離跟大象接觸非常好玩。

用餐區有室內及戶外兩區

室內有冷氣吹但是視野沒那麼漂亮。我們選戶外的鳥巢座位區用餐，一邊看大象渡河一邊享用泰式美味，雖然很熱但是有樹蔭也算是很愜意。

點餐時別忘了將你入場時購買的門票與飲品票券拿出來給店員看，可以免費選擇一杯100泰銖飲品。如果只是點飲料會用外帶杯方式，直接在門口等候取餐，外帶杯用竹編提把還蠻有特色的。

▲如果有點飲料之外的餐食，店員會直接送到座位區。

▲這一道有多種常見泰式特色小吃，多人一起合點一份來享用剛剛好。

網美必拍打卡區

河岸座位區除了一樓的鳥巢座位很美超好拍之外，二樓這一區也是很多網美必拍場景之一。在這邊的視野更棒，網架有擺放抱枕，可以躺著跟渡河的大象一起拍網美照。沿著二樓繼續逛，這一邊有一處叢林風的拍照點，上面還有Mong Chang Cafe的LOGO。

我們拍照的同時，發現也有他們園區工作人員在幫拍照，最後要離場時會印出來讓遊客挑選，喜歡的話再付費帶回家留念。整個叢林風格場景真的超美超好拍，在岸邊鳥巢座位這一區就隱藏了一處秘境！裡面有躺椅，就座後再請人到二樓往下拍，看看這照片有多美。

▲表演廣場兩邊都有二樓觀賞區，這邊的座位也很舒適，超愜意。

▲旁邊也有一處拍照秘境，攝影師往下拍，到底在拍啥呢？

▲大象咖啡廳真的很好拍，不只拍大象也能拍到叢林風的網美照。

▲來到大象咖啡廳真的要到處逛逛，每個地方都美到不行！

▲這一區也是用餐座位區，不過不在河岸區看不到大象渡河，但是可以看到廣場大象歌舞表演。

歌舞秀

表演場地是在鳥巢座位區旁邊的廣場，周邊一樓及二樓都有座位，可以早點入座才能近距離欣賞歌舞秀。這一邊也有設置拍照打卡點，整個園區就是超好拍。

表演共有好幾段歌舞秀，每一段的舞者都會有不同的服裝來呈現不同主題。華麗造型加上大象共同演出，每一段都很精彩，推薦大家一定要算好停留時間欣賞表演。

▲舞者還會近距離跟遊客互動，像這一位就帶著蟒蛇到座位區，我不敢摸只敢拍照。

▲表演完大象及舞者都會留在現場跟遊客拍照，也可以請園方人員幫忙拍，拍完再給小費100泰銖即可。

MongChang Cafe大象咖啡廳評論

芭達雅旅遊必訪景點真的很推這間Mong Chang Cafe大象咖啡廳！大象生態園區結合叢林風咖啡廳，整個氣氛超CHILL，門票300元還送一杯飲料，又可免費看表演近距離接觸大象，不僅河岸鳥巢區超美超好拍，還有多處網美秘境拍照區簡直美到炸！

距離芭達雅市區只要20分鐘車程，推薦大家安排芭達雅自由行一定要把這間Mong Chang Cafe大象咖啡廳排進去。

MongChang Cafe大象咖啡廳

地址：48 120, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國

電話：＋66－65－692－4291

營業時間：10：00－19：00

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG

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