「富士箱根一日遊」體驗心得！開箱行程規劃最適合懶人旅遊

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者柯珮萱

這一次東京旅遊我們特地安排了「富士箱根一日遊」，搭乘人氣海賊船遊覧蘆之湖，乘上箱根空中纜車，眺望富士山與蘆之湖，接著在溫泉與噴煙裊裊的大涌谷散步，午餐燒肉吃到飽盡情品嚐烤牛肉、豬肉、雞肉、炸雞翅膀、炸豬排味噌串、甜點等多種美食吧，飽餐一頓後御殿場Outlet盡情購物，吃喝玩樂一整天非常充實超開心。

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富士箱根一日遊

這個行程是KKDAY JAPAN自己公司出車，有專屬司機及隨車導遊服務，服務都很不錯，最後我們選了第一個行程，早上到新宿西口集合，KKday平台真的很好用，出發前就有收到通知提醒集合時間及地點、還附上照片相當貼心，我們抵達現場，遠遠就看到大大的紅色LOVE字樣，已經有很多人在這邊聚集，都是要參加一日遊行程。

▲我們到日本自由行喜歡參加這種KKday一日遊行程，由專車接送一天走訪好幾個景點，不必自己開車好輕鬆。

▲今天的導遊剛好是台灣人，沿路詳細介紹景點及解說，還會幫忙拍照，服務真的很棒，專車座位舒適，還有置物架及掛勾。

箱根町港

來到箱根町港準備搭箱根海賊船，海賊船外型超級吸睛，真的就是海賊王動漫當中的海盜船，我們第一次親眼看到真正的海盜船覺得好興奮，船上設施還不錯，室內座位都有冷氣吹，也可以上頂層甲板吹海風看風景，那邊最受歡迎也最多人。



▲船上設施還不錯，頂層甲板很多人在吹海風看風景。

▲船艙裡有一些介紹，除了看風景之外也值得逛一逛，慢慢欣賞船內的設施。

▲登上海賊船，大家都往甲板層風景拍照了，人好多。

海盜船行程大約30分鐘

除了沿途欣賞蘆之湖的美麗景色之外，海盜船本身也非常好拍，從船頭逛到船尾，每一處都很有特色，蘆之湖景色真的很美，我們今天運氣不錯有看到海上鳥居以及富士山同框，趕緊拍照留念。

▲有好幾個上下船處，我們到達桃源台港才下船，接著準備搭纜車這一站人潮好多，海賊船真的很受歡迎。

箱根纜車

纜車的座位很寬敞，一台車可以搭乘大約10至12個人，雖然人潮很多但是不必等很久，很快就搭上，從桃源台車站搭乘箱根空中纜車，大約16分鐘就能抵達大涌谷，看著纜車越爬越高，風景越來越漂亮。

▲下船後我們準備搭乘箱根纜車前往大涌谷。

▲一台車可以搭乘大約10－12個人。

▲在箱根空中纜車中就能眺望蘆之湖全貌，今天雖然是陰天，但景觀還是很美，如果大太陽一定更夢幻。

▲導遊說她前幾天帶團搭空中纜車，但是富士山都被白雲遮住完全看不到，我們今天運氣很好還能看到富士山山頭。

▲纜車抵達大涌谷，下車處就有富士山的拍照打卡點，前方還有手機置放架，記得要多拍幾張照片留念。

大涌谷

大涌谷是富士山週邊知名的火山溫泉區，在這裡可以看到火山地形以及不斷冒煙的獨特景觀，之前我們去過阿蘇火山，相較之下大涌谷硫磺味沒有那麼重，風沙也沒有很大，在這裡拍照散步還蠻不錯的。

伴手禮商店

這裡有非常多樣的富士山相關伴手禮，最有名的就是大涌谷黑蛋，許多黑蛋造型的週邊商品，只有在這裡買的到，尤其是第一名大涌谷黑蛋，是黑蛋造型的洋菓子，幾乎人手一盒非常受歡迎，還有販售現煮的黑蛋。

▲我們在戶外散步拍照後，接著到室內逛伴手禮。

▲這個是黑蛋造型的洋菓子。

▲這裡也有現煮的黑蛋，一袋4顆只要500日圓，有點像台灣的鐵蛋，現買現吃很不錯。

▲走出伴手禮店外頭還有可愛的大涌谷Hello Kitty公仔，當然要來一張合照。

燒肉吃到飽

今天一日遊行程還有包含燒肉吃到飽，90分鐘無限續，有玩又有吃，燒肉吃到飽的食材非常多樣，用平板自助點餐不必走來走去很方便，牛肉、豬肉、雞肉，還有炸雞、炸豬排味噌串以及甜點飲料，通通無限吃到飽。

▲烤爐加熱速度快，烤肉很快就熟了，我們續點了好幾回合吃好飽。

▲除了燒肉之外還有各種熟食炸物，也有韓式泡菜鍋，大口吃肉大口喝湯，90分鐘燒肉吃到飽相當飽足。

▲牛肉、豬肉、雞肉通通吃過一輪後，最喜歡雞松阪的口感，又嫩又Q超好吃，推薦大家一定要試試。

御殿場outlet

最後一站來到御殿場outlet，整個佔地非常大，領隊非常貼心，在車上就先給我們御殿場地圖，還告訴我們哪些特色商品可以先逛比較節省時間。

▲這裡每一家店都非常大超好逛，我們目標鎖定球鞋運動品牌，光是Nike就逛了好久，兩個小時真的不夠用。

▲另外還有kkday額外優惠券，掃QR碼就可以享優惠。

▲OUTLET價格無敵超值，尤其是現在日幣匯率很香，換算台幣真的便宜到不買都覺得可惜。

▲逛兩家店就買了五雙鞋，買到塞爆行李箱，超便宜推薦大家一定要買多一些，真是太好逛了。

富士箱根一日遊評論

KKday平台很好用，下單後就馬上收到相關資訊，行程前幾天也會發通知提醒，服務真的很棒，我們今天參加KKday富士箱根一日遊行程從早到晚非常充實，搭海賊船欣賞蘆之湖風光，還看到海上鳥居以及富士山。

接著搭乘箱根空中纜車，空中眺望整個蘆之湖美景

運氣不錯還看到遠處白雪覆蓋的富士山山頭，大涌谷火山風貌以及噴煙的畫面也很吸引人，午餐享受燒肉吃到飽美味大餐，吃飽喝足再到御殿場outlet血拚，不必自己開車真的輕鬆很多，非常推薦大家參加KKday這個富士箱根一日遊，一整天吃喝玩樂大滿足。

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG

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