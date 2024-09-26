去名古屋吃台灣也找不到的台灣拉麵！大蒜炒飯＋油淋雞是必點組合

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者黃亭詠

孤獨的美食家店家實訪！第80彈讓我們跟著五郎去名古屋去吃台灣也找不到的台灣拉麵，台湾ラーメン光陽算得上是名古屋主打「台灣拉麵」的老字號中華料理，行前聽朋友說是家排隊名店，離名古屋市區其實有一點距離的西區，台灣拉麵創始，大概就是把台灣擔擔麵上的肉燥加辣，然後和日本拉麵結合。

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台湾ラーメン光陽位置與交通

台灣也吃不到的台灣拉麵

台湾ラーメン 光陽算得上是名古屋主打「台灣拉麵」的老字號中華料理，行前聽朋友說是家排隊名店，我查了一下離名古屋市區其實有一點距離的西區，距離最近的車站是我到名古屋七八次，但聽也沒聽過的「比良」站，搞不好我連城北線也沒搭過。

▲比良站顯然不是一個重點、熱鬧的車站。

台湾ラーメン 光陽外觀與用餐環境

▲下了車站穿過一段有一點黑的住宅區，遠遠的我就看到台湾ラーメン 光陽的排隊人潮，正如名古屋友人說的不可能找不到。

▲店裡同樣人潮擁擠，中華料理的檯前四人方桌，加一加應該可以坐20人。

▲除了五郎的簽名外，店裡也有不少五郎餐廳專有的五郎SET，於是我決定照辦煮碗。五郎SET：台湾ラーメン（台灣辣肉燥拉麵）、酢鶏（糖醋口味的炸雞）、にんにく炒飯（大蒜炒飯）。

一般來說都可以分辣度的，但在台湾ラーメン 光陽更細分為5級。

▲除了台灣台湾ラーメン外，這裡幾乎一般中華料理可以嚐到的都有，甚至是一些炸物、炒類都有。

餐點介紹

台湾ラーメン跟五郎一樣點了中辣。這風味的台湾ラーメン早前在採訪名古屋時也曾吃過2、3家，大抵上風味都差不多，主要是那辣味的肉燥，和台灣人可能會覺得有一點油、一點鹹的湯頭，配料方面除了蔥花外，通常也會有日本中華料理常見的韭菜。

▲細直的黃麵帶一點中華料理麵條多少有的微鹼味。

酢雞

酢雞在一些中華料理或日式食堂、居酒屋也叫「油淋雞」最少是差不多的料理，湯汁多了一些，炸的油酥油酥，咬下會微噴汁的雞肉也比較大塊。第一口帶著糖醋酸甜的軟嫩雞肉，除了酸甜外還有一點點討喜的蒜味，這醬汁淋在白飯上十分棒。

にんにく炒飯

にんにく炒飯也就是大蒜炒飯，如五叔在節目中說的，這一盤端上來就是滿滿的蒜香，雖然視覺上不是那麼強烈，但入口的蒜香對我來說，對蔥薑蒜愛好者來說是相當過癮的，炒飯的鑊氣反倒成了蒜香的配角，飯炒的乾濕合宜，蛋香、肉香也都嚐得出滋與味，加上我愛的蒜味，無疑是一盤好炒飯。

台湾ラーメン 光陽

地址：愛知県名古屋市西区比良3－139

電話：+81 52－501－3243

營業時間:17：00－00：00（星期二休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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