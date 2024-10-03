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20年老字號桶仔雞頂好吃！卑南鄉最強原民料理　下酒菜必點駝鳥肉

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼台東卑南美食，原始部落山地美食，台東20年原民料理老字號。（圖／小虎提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者黃亭詠

論原民料理應該東部花蓮、台東為最，在台東只要你問人，十個九個半會跟你說「原始部落山地美食」，開幕近20年天天高朋滿座，Google的評論3000多則，居然還可以有4.2，實力可見一斑。結論：招牌桶仔雞真的頂了天、鹽烤台灣鯛、涼拌山豬皮、黑胡椒駝鳥肉、三杯鱷魚肉等。

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▲▼台東卑南美食，原始部落山地美食，台東20年原民料理老字號。（圖／小虎提供）

離市區稍有距離的餐廳
原始部落山地就當天帶路的昌哥表示，應該開了有20年，生意非常好，假日人多還有90分鐘的用餐時間。位置是在卑南的山丘山，離台東有一段距離，自駕是比較適合的，要不就是直接叫計程車上來，下山可以請餐廳幫忙叫計程車。

▲▼台東卑南美食，原始部落山地美食，台東20年原民料理老字號。（圖／小虎提供）

▲剛下車就被這裡的裝潢給吸引，據說一草一木都是老闆親自打造的，非常有原民風。

▲▼台東卑南美食，原始部落山地美食，台東20年原民料理老字號。（圖／小虎提供）

▲除了主餐廳外，其他包廂也蓋得相當有特色。

▲主餐廳視野良好，還可以看到整個台東的夜景。

▲▼台東卑南美食，原始部落山地美食，台東20年原民料理老字號。（圖／小虎提供）

▲原民眺望台、露台半開放的廚房，當然還有陣陣的碳烤香。

▲▼台東卑南美食，原始部落山地美食，台東20年原民料理老字號。（圖／小虎提供）

▲木工手作的餐桌也有原民的彩繪，更有趣的是椅子還有分男女。

餐點介紹

▲▼台東卑南美食，原始部落山地美食，台東20年原民料理老字號。（圖／小虎提供）

▲招牌桶仔雞幾乎是每桌必點的，還沒上桌就油香四溢，金黃焦香的雞皮讓人看得口水直流，雞燙到戴了兩層綿布手套都覺得燙。

▲▼台東卑南美食，原始部落山地美食，台東20年原民料理老字號。（圖／小虎提供）

▲滿滿油脂的雞皮，香甜得亂七八糟，更難得的是雞肉本身的熟嫩度也恰到好處，沾著雞油更是涮嘴到不行。

▲▼台東卑南美食，原始部落山地美食，台東20年原民料理老字號。（圖／小虎提供）

▲鹽烤台灣鯛，個頭相當大，魚肉還有一點微湯汁，鹽烤最能表現出台灣鯛的鮮美，滴上一點檸檬更添風味。

▲▼台東卑南美食，原始部落山地美食，台東20年原民料理老字號。（圖／小虎提供）

▲涼拌山豬皮料理的極好，脆Q不礙口，非常涮嘴、下酒。

▲▼台東卑南美食，原始部落山地美食，台東20年原民料理老字號。（圖／小虎提供）

▲鹹酥溪蝦也很涮嘴，鹽焗蝦殼的香帶點大蒜、蔥鹽風。

▲▼台東卑南美食，原始部落山地美食，台東20年原民料理老字號。（圖／小虎提供）

▲白飯是用鋁釜煮的，意外也相當好吃。

▲▼台東卑南美食，原始部落山地美食，台東20年原民料理老字號。（圖／小虎提供）

▲鐵板駝鳥肉，調味上偏黑胡椒香重了一些，十足十的下酒菜。

▲▼台東卑南美食，原始部落山地美食，台東20年原民料理老字號。（圖／小虎提供）

▲三杯鱷魚肉，這盤吃了兩塊肉，不會那麼乾硬難以咀嚼。

▲▼台東卑南美食，原始部落山地美食，台東20年原民料理老字號。（圖／小虎提供）

▲鳳梨蝦球相對正常的一道料理，美奶滋很多很過癮，麵衣略厚的蝦球也炸得相當有火候。

▲▼台東卑南美食，原始部落山地美食，台東20年原民料理老字號。（圖／小虎提供）

▲忘了什麼名字的野菜，吃來苦甘苦甘，在吃了一堆偏油的原民料理，這道菜顯得清爽開胃。

▲▼台東卑南美食，原始部落山地美食，台東20年原民料理老字號。（圖／小虎提供）

▲羊奶樹頭排骨湯，這鍋的中藥氣息比例相當不錯，喝得到排骨熬出的鮮甜，裡面的排骨也蠻多的。

▲▼台東卑南美食，原始部落山地美食，台東20年原民料理老字號。（圖／小虎提供）

原始部落山地美食

地址：台東縣卑南鄉利嘉路689巷19號
電話：0920－380473
營業時間：17：00－23：00（星期二休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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