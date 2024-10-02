台北「72層」可頌絲滑蛋塔！一口集結綿滑香濃　滑蛋蝦仁飯也必點

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者黃亭詠

新的蛋塔之亂來的快但去的也挺快的，是說大家應該都知道這波蛋塔瘋的源頭是來自香港吧？就個人所知，愛店「美利港式茶餐廳」找有五十多年經歷的港式飲食老師傅研發，72層酥脆黃金可頌絲滑蛋塔，有了這個口感迥異現今坊間流行的「千層蛋塔」後，我更愛美利港式茶餐廳了，如果可以我希望天天可以吃一碗我最愛的滑蛋蝦仁飯、配上一個黃金可頌絲滑蛋塔，再來一杯港式絲襪奶茶。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

美利港式茶餐廳位置

▲美利港式茶餐廳的位置大約是在手扶梯和麥當勞之間，其實離台北101捷運站連通道很近。

▲雖然排隊一直保持在10到20人間，但約莫只要等10分鐘左右就能買到。

▲美利港式茶餐廳跟在101 B1的分店一樣就是一個攤口，用餐區是前面共用區。

▲查了一下姚嘉雄師傅有50多年的港點經驗。

▲重頭戲主角金黃蛋塔。

美利港式茶餐廳菜單

▲美利港式茶餐廳101美食街店的供餐方式以單點、套餐的方式上菜，精選本店12樣港式料理主餐，套餐的價位均一價是278元。

▲278元的套餐除了12選一的主餐外，還附有湯、小菜、飲料、港點。

▲另外也有港式點心的單點選項。

▲桌上有據說是姚師傅特調的港式醬汁。

金黃酥脆的可頌蛋塔

這波從香港紅到台灣的蛋塔風潮，始作俑者是前面提過的「Bakehouse Wanchai 」的可頌蛋塔，它用了可頌的食材和作法取代傳統的蛋塔，結果一發不可收拾，還波及周邊的幾個國家。就我個人在香港吃到的口感和味道，兩家大致相同都是皮很多層很薄很酥，但裡面卻仍有一點點像可頌的麵包微口感，裡面的蛋漿也和一般的蛋塔完全不同，有一點綿、有一點滑，有一點像濃厚的布丁，但多了一點像焦糖的香氣，甜度，油度對我來說很剛好。

▲柱候牛腩帽蓋滑蛋，牛腩軟糯油甜非常好吃，帽蓋滑蛋則微微略乾，倒是蘿蔔很甜很入口。

▲澳門豬扒炒出前一丁，軟嫩多汁且醃製入味，出前一丁也炒得很到位，入口保持爽口的微脆，甚至是微微的滑Q。

▲在本店少說吃過十次，次次滿意的滑蛋蝦仁飯，那蛋滑得滋潤，入口濃厚綿密是家裡完全做不出來的口感，加上整隻爽脆超大蝦仁和適度鹹香的醬汁，每次都吃到欲罷不能。

▲青菜就中規中矩。

▲飲料方面其實台北幾家很紅的港式茶餐廳都差不多。

▲小奶油波蘿意外蠻有水準。

美利港式茶餐廳

地址：台北市信義區市府路45號B1（台北101）

電話：02－81017677

營業時間：星期日－四11：00－21：30，星期五、六11：00－22：30

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

《小虎食夢網》部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►東京「百大喫茶店」開箱！地下空間藏神秘洞穴屋 味道風格皆滿分

►板橋這間北方麵食館超強！牛肉餡餅汁多涮嘴、木須炒麵有迷人鍋氣

►台北超澎湃「波士頓龍蝦三明治」回歸！還有小提琴現場伴奏雙饗宴