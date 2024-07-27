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台中沙鹿零招牌甜點工作室曝光！爆紅可頌霜淇淋必吃　地點超隱密

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▲▼這間隱身在台中沙鹿的H.YEN可頌專賣店可是台中在地人推爆的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者張宜樺

台中爆紅的可頌霜淇淋你吃過了嗎？這間隱身在台中沙鹿的H.YEN可頌專賣店，可是台中在地人推爆的必吃美食，雖然地點隱密人潮卻不少，H.YEN可頌專賣店除了多款可頌麵包，還有一推出就爆紅的可頌霜淇淋，就連最近夯到不行的千層蛋塔也吃得到！

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H.YEN可頌專賣店位置
H.YEN可頌專賣店隱身在台中沙鹿區錦衣街上，地點非常隱密，沒有任何招牌或扛棒，加上附近只有住宅跟空地，第一次來的朋友可能會以為開錯路。H.YEN可頌專賣店的對面空地有專屬停車場，有開車的朋友可以直接停這邊。

▲▼這間隱身在台中沙鹿的H.YEN可頌專賣店可是台中在地人推爆的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間隱身在台中沙鹿的H.YEN可頌專賣店可是台中在地人推爆的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

店內環境＆最佳拜訪時間
內用空間非常寬敞，採落地窗設計，裝潢非常有質感，有著美美的自然採光，坐在這裡享用下午茶超愜意，內用每人低消為一杯飲料。想要品項多一點建議下午一開店就先來，前方玻璃櫃中陳列了各式各樣的可頌麵包，鹹甜口味通通有，上方都有清楚標示品項及價格。

▲▼這間隱身在台中沙鹿的H.YEN可頌專賣店可是台中在地人推爆的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間隱身在台中沙鹿的H.YEN可頌專賣店可是台中在地人推爆的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間隱身在台中沙鹿的H.YEN可頌專賣店可是台中在地人推爆的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間隱身在台中沙鹿的H.YEN可頌專賣店可是台中在地人推爆的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間隱身在台中沙鹿的H.YEN可頌專賣店可是台中在地人推爆的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲除了常溫麵包，另一邊是甜點櫃，以可頌下去製成的創意甜點，選擇也非常豐富。

▲▼這間隱身在台中沙鹿的H.YEN可頌專賣店可是台中在地人推爆的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間隱身在台中沙鹿的H.YEN可頌專賣店可是台中在地人推爆的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

可頌霜淇淋140元
H.YEN可頌專賣店的可頌霜淇淋以招牌可頌為基底，擠上有著滿滿香草籽的霜淇淋，畫面看起來超可愛，霜淇淋帶有濃厚的香草味，不過整體偏甜，需要來個無糖茶或黑咖啡中和一下。

▲▼這間隱身在台中沙鹿的H.YEN可頌專賣店可是台中在地人推爆的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間隱身在台中沙鹿的H.YEN可頌專賣店可是台中在地人推爆的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲底下的可頌可能是因為要擠冰淇淋的關係，所以沒有再回烤加熱，吃起來不是香脆口感有點可惜。

M2 flan 85元
H.YEN可頌專賣店也可以吃到最近超夯的千層蛋塔，外皮比糖糖之前吃到的千層蛋塔再薄一些，口感香脆不油，內餡偏軟，一樣有著滿滿的香草籽，甜度不會很甜，不過糖糖覺得蛋香味再濃一點更讚。

▲▼這間隱身在台中沙鹿的H.YEN可頌專賣店可是台中在地人推爆的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間隱身在台中沙鹿的H.YEN可頌專賣店可是台中在地人推爆的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

結論
台中爆紅的可頌霜淇淋就在台中沙鹿H.YEN個人甜點工作室，每日限量開賣，想要避開排隊人潮的朋友建議平日下午來。

▲▼這間隱身在台中沙鹿的H.YEN可頌專賣店可是台中在地人推爆的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

H.YEN個人甜點工作室

地址：台中市沙鹿區錦衣街143號
電話：0966－509－326
營業時間：13：00－18：00（周一二店休）

＊部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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