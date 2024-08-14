薄片酥炸至金黃色！台中總站夜市牛蒡脆片　搖搖包多種口味可選

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者柯珮萱

有沒有人跟我一樣喜歡吃炸牛蒡！之前在虎川千代居酒屋吃到炸牛蒡就整個愛上，只要經過就會外帶回家，沒想到這天來逛總站夜市竟然看到專門賣炸牛蒡脆片的攤位，名字就叫做曾蒡牛蒡脆片，有原味、椒鹽、甘梅及芥末椒鹽，都是現點現炸，除了盒裝還有賣夾鏈袋包裝。

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▲位在台中北屯總站夜市裡頭，每周三、五、六、日營業，附近有蠻多收費停車場。

▲牛蒡脆片都是現點現炸，採用新鮮牛蒡。

▲將牛蒡刨成薄薄的片狀，接著下去炸至金黃色澤，看起來就相當酥脆。

曾蒡牛蒡脆片菜單

牛蒡脆片 椒鹽 大份100元

點了份大份的牛蒡脆片，口味是椒鹽，口感超級酥脆，每一口都會卡滋卡滋的，刷嘴不油膩，吃上一口就會停不下來，跟我一樣喜歡吃炸牛蒡的朋友，來總站夜市一定要來買，除了邊走邊吃的盒裝外，還有搖搖包可以買回家囤積當追劇神器。

▲牛蒡脆片有分大、小碗，最近還推出了搖搖包，口味有原味、椒鹽、甘梅及芥末椒鹽。

▲現場還有提供免費試吃，吃完喜歡再買。

曾蒡牛蒡脆片

地址：台中市北屯區敦富路與敦富一街口（總站夜市）

時間：周三、五、六、日 17：00－23：30

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