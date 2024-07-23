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雞排只要40元！台中深夜炸物給了滿滿蒜頭洋蔥　還能吃到炸蘋果

糖糖's 享食生活

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▲▼台中深夜人氣炸物店，雞排只要40元！還有少見的炸蘋果、炸榴槤及甜米糕，營業至凌晨一點半。（圖／部落客糖糖提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活整理／實習記者柯珮萱

台中竟然還有雞排只要40元的炸物店，這間位在台中北區永興街的168炸貨店，可是在地人推到爆的必吃美食，營業至凌晨一點半，不僅品項多樣化，價格更是親民，現炸雞排只要40元，還有外面少見的炸蘋果、炸榴槤及甜米糕。

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▲▼台中深夜人氣炸物店，雞排只要40元！還有少見的炸蘋果、炸榴槤及甜米糕，營業至凌晨一點半。（圖／部落客糖糖提供）

168炸貨店位置
168炸貨店位在台中北區永興街與進化北路交叉口處，雖然Google上寫下午4點半營業，不過糖糖這天下午4：45來店家還在準備中，並告知糖糖說下午5點才開始。

▲▼台中深夜人氣炸物店，雞排只要40元！還有少見的炸蘋果、炸榴槤及甜米糕，營業至凌晨一點半。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中深夜人氣炸物店，雞排只要40元！還有少見的炸蘋果、炸榴槤及甜米糕，營業至凌晨一點半。（圖／部落客糖糖提供）

168炸貨店菜單
168炸貨店的品項非常多樣化，除了炸物店常見的食材外，還有炸牛蒡、炸蘋果、炸榴槤、炸扁食、炸水晶餃等都是外面比較少看到的食材。

▲▼台中深夜人氣炸物店，雞排只要40元！還有少見的炸蘋果、炸榴槤及甜米糕，營業至凌晨一點半。（圖／部落客糖糖提供）

▲這邊還有套餐可以選擇，另外20元以上任選三種只要50元，30元以上任選兩種也是50元。

▲▼台中深夜人氣炸物店，雞排只要40元！還有少見的炸蘋果、炸榴槤及甜米糕，營業至凌晨一點半。（圖／部落客糖糖提供）

現炸雞排 40元／一份
熱騰騰的現炸雞排終於到手囉！現在要看到一份50元以下的雞排店真的很少，甚至還有一份要價100元的炸雞排，一張百元鈔可以買兩塊雞排還有找。

▲▼台中深夜人氣炸物店，雞排只要40元！還有少見的炸蘋果、炸榴槤及甜米糕，營業至凌晨一點半。（圖／部落客糖糖提供）

▲炸雞排比一般雞排尺寸再小一些，外皮炸至香酥脆口，裡頭的肉質多汁不乾柴，不過不知道是因為胡椒粉撒太多還是肉醃製的關係，吃起來稍微偏鹹了些。

▲▼台中深夜人氣炸物店，雞排只要40元！還有少見的炸蘋果、炸榴槤及甜米糕，營業至凌晨一點半。（圖／部落客糖糖提供）

▲除了炸雞排，糖糖還點了炸米糕、炸牛蒡、炸水晶餃、炸蚵仔捲及炸香菇，店家還會免費贈送滿滿的蒜頭及洋蔥，真的有夠划算。

炸米糕 20元／3份 50元
老闆強力推薦，所以一次就點了三份，外皮炸的非常酥脆，吃起來有點像鍋巴口感，裡頭的米糕甜甜的超涮嘴，吃上一塊就會停不下來，超推炸米糕。

▲▼台中深夜人氣炸物店，雞排只要40元！還有少見的炸蘋果、炸榴槤及甜米糕，營業至凌晨一點半。（圖／部落客糖糖提供）

炸牛蒡 50元
思思念念的炸牛蒡也買的到，採用新鮮牛蒡現點現炸，口感爽脆帶有牛蒡的鮮甜，建議要趁熱吃，冷掉會全部糾結在一起，也會變油油的。

▲▼台中深夜人氣炸物店，雞排只要40元！還有少見的炸蘋果、炸榴槤及甜米糕，營業至凌晨一點半。（圖／部落客糖糖提供）

炸馬片
這個炸馬片是糖糖買雞排搭的套餐，剛開始還想說炸馬片是什麼，原來是馬鈴薯切成厚片狀下去炸，外皮酥酥的，裡頭馬鈴薯微脆帶綿密，不過有一串炸的稍微有點焦，吃起來有點苦味。

▲▼台中深夜人氣炸物店，雞排只要40元！還有少見的炸蘋果、炸榴槤及甜米糕，營業至凌晨一點半。（圖／部落客糖糖提供）

168炸貨店

電話：09－3353－4398
地址：台中市北區永興街168號
時間：16：30～01：30（現場來感覺是17：00才開始營業）

＊部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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