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台中「蝴蝶結可頌」超Q！香酥脆口交織冰涼內餡　螞蟻人必吃

糖糖's 享食生活

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▲▼台中超可愛蝴蝶結可頌，還可以自己泡茶。（圖／部落客糖糖提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者柯珮萱

台中也有超可愛的蝴蝶結可頌！這間隱身在台中西區巷弄中的灣茶，是間主打台灣茶的咖啡廳，除了販售台灣茶，現場也能體驗自己泡茶樂趣，還可以吃到與皓室甜點工作室聯名推出的炭焙烏龍蝴蝶結可頌，座位數不多，來之前可以先電話詢問是否有座位。

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▲▼台中超可愛蝴蝶結可頌，還可以自己泡茶。（圖／部落客糖糖提供）

灣茶 Tea House & Bar位置
位在台中西區華美西街一段195巷弄中，距離忠明國中、科博館、勤美商圈不遠，因為店面在巷弄中，建議將車子停在華美西街的路邊停車格再走過來。

▲▼台中超可愛蝴蝶結可頌，還可以自己泡茶。（圖／部落客糖糖提供）

灣茶 Tea House & Bar環境
裝潢非常有質感，不過內用空間不大，只有吧檯的座位及兩桌兩座跟四人座，座位非常稀少，如果要內用的朋友建議先打電話來詢問店內是否還有座位。

▲▼台中超可愛蝴蝶結可頌，還可以自己泡茶。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中超可愛蝴蝶結可頌，還可以自己泡茶。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中超可愛蝴蝶結可頌，還可以自己泡茶。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中超可愛蝴蝶結可頌，還可以自己泡茶。（圖／部落客糖糖提供）

▲茶品都是現點現泡，過程還挺療癒的，另外還有自己泡茶的體驗。

炭焙烏龍蝴蝶結可頌 90元
將可頌做成蝴蝶結的模樣真是可愛極了，內餡使用灣茶的炭焙烏龍茶粉加上酸甜葡萄柚與濃郁巧克力，外皮香酥脆口，交織著冰涼內餡，濃郁茶香伴隨著巧克力及葡萄柚的香氣，不過甜度上稍微偏甜了點。

▲▼台中超可愛蝴蝶結可頌，還可以自己泡茶。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中超可愛蝴蝶結可頌，還可以自己泡茶。（圖／部落客糖糖提供）

可可紅玉110元

▲▼台中超可愛蝴蝶結可頌，還可以自己泡茶。（圖／部落客糖糖提供）

▲無糖也好好喝，茶香回甘不苦澀，配上蝴蝶結可頌超讚。

可可紅玉厚奶130元

▲▼台中超可愛蝴蝶結可頌，還可以自己泡茶。（圖／部落客糖糖提供）

▲另一杯選了加了鮮奶的可可紅玉厚奶，除了濃郁茶香，還多了迷人奶香味。

灣茶 Tea House & Bar

電話：09－6364－3996
地址：台中市西區華美西街一段195巷1弄7號
時間：周一、三、四13：00～21：00；周五13：00～18：00；20：00～00：00；周日20：00～00：00（周二、六店休）

＊部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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