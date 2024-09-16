台中50年經典宵夜店！半夜還能吃到現做炒麵最滿足　臭豆腐也要點

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

台中市東區位於大智路上的「以伯麵線臭豆腐」在地飄香50年，菜單提供臭豆腐、蚵仔麵線、滷肉飯等餐點，鄰近大魯閣新時代，營業到凌晨且品項多樣，是台中火車站後站不少人的必吃小吃、台中東區臭豆腐、台中車站宵夜選擇之一。

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以伯麵線臭豆腐在哪裡

位於台中市東區，距離台中市公車站－新時代購物中心走路2分鐘、台中後火車站走路5分鐘，鄰近台中後火車站、新世代購物中心、帝國製糖廠、台中家商，周邊有熬匠－咖哩專門大勇店、天津苟不理湯包、濃鄉臭豆腐、大麵王、大智路蕭爌肉飯、福屋拉麵等餐廳。

以伯麵線臭豆腐價目表

以伯麵線臭豆腐環境

▲簡單的街邊小吃攤，不僅有騎樓下的用餐區，現在也有店面的半開放用餐區，內用提供紙巾。

▲調味料提供黑醋、辣油、蒜泥、辣椒醬。

以伯麵線臭豆腐推薦

▲這次來到台中東區找美食，前往台中後火車站吃宵夜，在以伯麵線臭豆腐我們點了臭豆腐、綜合麵線、炒麵。

臭豆腐

臭豆腐是店內的人氣品項，外皮炸得挺酥脆，算是中部臭豆腐的流派，四方大塊豆腐可以塞泡菜的那種，中間的凹洞有加上醬油膏與蒜泥。

▲搭配上小黃瓜絲與泡菜增添清爽感，喜歡吃辣的朋友加點辣醬更對味，大口咬下臭香臭香挺多汁，泡菜的酸甜感畫龍點睛。

綜合麵線

小朋友才做選擇，綜合麵線裡頭有肉羹、大腸、蚵仔，我全都要加，除了常有的烏醋之外，還有搭配香菜，麵線勾芡得挺濃稠。

▲大腸沒有甚麼雜味帶點脆彈感，蚵仔則是中規中矩， 有裹粉的蚵仔比較不會出水，肉羹的份量給得不少。

炒麵

半夜能吃到現做的台中炒麵最滿足，經典的黃麵條搭配上肉燥，再加上一些甜辣醬更是般配，瘦肉燥的肉香與醬汁的鹹香感挺涮嘴。

▲ 整體份量十足，調味也不錯，但就是少了一些蔬菜。

以伯麵線臭豆腐

地址：台中市東區大智路42號（永全藥局騎樓下）

電話：0928－978－263

營業時間：09：30－00：00（周一公休）

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