員林超級好吃梅干扣肉飄香30年！豬皮彈牙、瘦肉吸滿滷汁精華　

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

彰化縣員林市的「阿成梅干扣肉」在地飄香30多年，位於南昌路中正路口，菜單提供爌肉飯、便當、湯品等餐點，價格親民、口味實在，近育英國小、員林公園，鄰近員林影城、員林車站，是員林小吃好選擇。

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▲距離彰化縣公車站、員榮醫院走路1分鐘、距離員林車站走路11分鐘。

阿成梅干扣肉價目表

這是一家無菜單的餐廳，提供梅干扣肉飯、梅干扣肉、湯品、便當菜等種類，湯品提供味噌湯與苦瓜湯，便當菜則有蔬菜、豆製品、麻婆豆腐、豆干等餐點，我點的套餐組合是梅干扣肉飯＋荷包蛋＋苦瓜湯。

▲用餐環境傳統，僅提供簡單的內用空間，內用提供紙巾與電扇。

▲料理多是開門前就準備好，等待客人前來盛裝爌肉上桌，爌肉與梅干菜等辛香料在鍋中熬煮多時，一整鍋燉滷入味誘人無比。

阿成梅干扣肉小菜

檯面上小菜一字排開，有點像是自助餐的做法，不過主菜就是上面那桶梅干扣肉以及小菜蔬菜、豆製品、麻婆豆腐、豆干等品項，荷包蛋與蔥蛋也是人氣品項。

阿成梅干扣肉餐點推薦

這次來到了彰化員林找美食，我們前往員林影城旁的阿成梅干扣肉吃晚餐，在阿成梅干扣肉我們點了兩碗梅干扣肉、半熟荷包蛋、蔥蛋、兩道小菜與苦瓜湯，小菜選擇了一盤豆腐拼盤，另一盤則都是夾蔬菜，依照分量來計價。

梅干扣肉飯

有別於彰化市多是腿庫、豬腳，這裡則是以五花肉為基底，在串籤時就能看出些微差異，常見是將瘦肉肥肉串成一道圓弧，這裡則是以兩根牙籤向是打地基從豬皮到最下層的瘦肉，梅干菜算是客家菜的主角之一，這裡化身為扣肉的配角，保有梅干菜的酸香與甘味，主要的鹹香感則是由醬汁與肉香氣。

▲肉感燉得入味軟而不爛，飽滿帶點Q彈口感多層次，豬皮彈牙、瘦肉吸滿滷汁精華。

▲肥肉則是燉得軟滑，油脂芬芳與梅干香氣在口中炸開，軟糯感入口即化幸福無比。

▲內行人都會再多單點一顆半熟荷包蛋來做搭配，金黃色澤的蛋液佐以軟滑的肥肉入口非常邪惡。

蔬菜 30－35元

以盤來計價，我們這盤選了三種，分別是小黃瓜、高麗菜與瓜菜，整體調味不會太重，以自助餐來說相當超值。

鹹菜

我們這次選擇的是麻婆豆腐與豆干，麻婆豆腐醬汁十分涮嘴，簡單以蔥花、辣椒、醬汁調味，鹹甜感尾段帶點辣感，豆干的部分仍舊有水潤感挺加分。

蔥花蛋 20元

▲以熱炒店動輒破百的價格相當親民，縱然份量少了些，不過能平價吃到多種品項挺加分。

苦瓜湯 10元

▲湯頭溫潤清甜帶苦瓜苦香氣，簡單而純粹的風味搭配扣肉飯挺解膩。

阿成梅干扣肉

地址：彰化縣員林市中正路252號

電話：04－836－7126

營業時間：08：00－23：30（周日公休）

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