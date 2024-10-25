繁忙都市中的寧靜小角落！台中超美森林系咖啡書店、早餐只要50元

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

台中火車站附近咖啡廳推薦這家「Fleet Street 艦隊街咖啡」，早餐只要50元超級划算！咖啡店結合選物書店，可以同時滿足你想要喝咖啡、找好書的需求，菜單餐飲價格還很便宜，最推薦大家可以來吃早餐，用咖啡和吐司開啟你美好的一天！

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Fleet Street 艦隊街咖啡位置

從台中火車站走過來約550公尺、約8分鐘即可抵達，營業時間從早上9點就開始了，很適合跟我們一樣的外地觀光客，可以來咖啡店吃早餐開啟美好的一天。

Fleet Street 艦隊街咖啡內用環境

用餐環境共有一樓、二樓，採自助式形式，入內先至一樓櫃台拿菜單，然後自己找喜歡的空位，接著再至一樓點餐結帳，之後會拿到震動器，待震動後回來櫃台取餐即可，用餐完畢也須將餐盤歸還至一樓櫃台。

同時是選物書店

這裡不僅是一家咖啡店，同時也是一家選物書店，所選的書籍內容廣泛，若是想要拿到座位上閱讀的話，需先至櫃台結帳，並不是免費提供給客人閱讀的，性質還是比較偏書店。

二樓座位區寬敞舒適

成為這天第一組客人的我們，可以自由選擇喜歡的座位，平日白天客人並不多，大部分的客人都蠻安靜的，是個適合用電腦、看書的台中咖啡廳，無論有沒有客滿、有無候位都是限時3小時，如果想要繼續坐的話，再次滿足低消即可。

Fleet Street 艦隊街咖啡菜單

內用每人低消一杯飲料，飲品有義式咖啡、手沖咖啡、冰釀咖啡、牛奶、茶飲、氣泡飲料，搭配早餐吐司、麵包、提拉米蘇、生乳酪蛋糕、卡士達布丁等甜點輕食。

▲不定期會有特別菜單。

▲手沖咖啡的豆種請參考櫃台前小牌子。

早晨時段必點早餐

因為真的很划算，最初的版本好像是點咖啡就送早餐，但現在是以折價的形式供應，原價90元的早餐，只要是10：30前點並滿足低消規定，就會折價成50元，以我這天的早餐為例，是美式咖啡＋早餐吐司，費用就是110元＋50元，160元的價格就能在質感咖啡廳裡吃到早餐，我們都覺得非常划算。

早餐吐司 50元（早餐優惠）

早餐盤裡有吐司、水煮蛋、奶油、果醬，以有舒適座位的咖啡店來說非常可以了，吐司出餐前還會回烤至焦香酥脆，店家會提醒客人一定要趁熱吃，冷掉後難免會影響吐司口感。

▲食材都用的不錯，果醬也不會有甜膩感，如果可以的話，大家記得趕在10：30前來吃，就能在如此舒適的座位區悠閒坐上3小時。

美式咖啡 110元

基底使用的是西達摩日曬、瓜地馬拉水洗組合成的中深焙配方豆，我個人覺得兩者的風味都太奔放了，所以組合出的甜感、酸感、黑巧克力苦味都很重，一早喝稍嫌負擔重了些。

拿鐵咖啡 150元

▲加奶做成奶咖則會好一點點，只是我個人還是偏好再輕柔些的咖啡。

整體心得

雖然「Fleet Street 艦隊街咖啡」的咖啡並不太合我口味，但仍不減我對這裡的喜歡，空間規劃得宜、選書也選得好，有提供無線網路Wi-Fi、免費插座，讓人可以享受悠閒的早餐時光，來到台中火車站附近，想要找一個地方坐下來好好吃早餐，推薦可以來。

Fleet Street 艦隊街咖啡

地址：台中市中區民族路24號

電話：04－22240268

營業時間：09：00－18：00（周四公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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