ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

繁忙都市中的寧靜小角落！台中超美森林系咖啡書店、早餐只要50元

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼台中火車站咖啡店Fleet Street艦隊街咖啡，早餐只要50元！。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

台中火車站附近咖啡廳推薦這家「Fleet Street 艦隊街咖啡」，早餐只要50元超級划算！咖啡店結合選物書店，可以同時滿足你想要喝咖啡、找好書的需求，菜單餐飲價格還很便宜，最推薦大家可以來吃早餐，用咖啡和吐司開啟你美好的一天！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

Fleet Street 艦隊街咖啡位置
從台中火車站走過來約550公尺、約8分鐘即可抵達，營業時間從早上9點就開始了，很適合跟我們一樣的外地觀光客，可以來咖啡店吃早餐開啟美好的一天。

▲▼台中火車站咖啡店Fleet Street艦隊街咖啡，早餐只要50元！。（圖／部落客周花花提供）

Fleet Street 艦隊街咖啡內用環境
用餐環境共有一樓、二樓，採自助式形式，入內先至一樓櫃台拿菜單，然後自己找喜歡的空位，接著再至一樓點餐結帳，之後會拿到震動器，待震動後回來櫃台取餐即可，用餐完畢也須將餐盤歸還至一樓櫃台。

▲▼台中火車站咖啡店Fleet Street艦隊街咖啡，早餐只要50元！。（圖／部落客周花花提供）

同時是選物書店
這裡不僅是一家咖啡店，同時也是一家選物書店，所選的書籍內容廣泛，若是想要拿到座位上閱讀的話，需先至櫃台結帳，並不是免費提供給客人閱讀的，性質還是比較偏書店。

▲▼台中火車站咖啡店Fleet Street艦隊街咖啡，早餐只要50元！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台中火車站咖啡店Fleet Street艦隊街咖啡，早餐只要50元！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台中火車站咖啡店Fleet Street艦隊街咖啡，早餐只要50元！。（圖／部落客周花花提供）

二樓座位區寬敞舒適
成為這天第一組客人的我們，可以自由選擇喜歡的座位，平日白天客人並不多，大部分的客人都蠻安靜的，是個適合用電腦、看書的台中咖啡廳，無論有沒有客滿、有無候位都是限時3小時，如果想要繼續坐的話，再次滿足低消即可。

▲▼台中火車站咖啡店Fleet Street艦隊街咖啡，早餐只要50元！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台中火車站咖啡店Fleet Street艦隊街咖啡，早餐只要50元！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台中火車站咖啡店Fleet Street艦隊街咖啡，早餐只要50元！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台中火車站咖啡店Fleet Street艦隊街咖啡，早餐只要50元！。（圖／部落客周花花提供）

Fleet Street 艦隊街咖啡菜單
內用每人低消一杯飲料，飲品有義式咖啡、手沖咖啡、冰釀咖啡、牛奶、茶飲、氣泡飲料，搭配早餐吐司、麵包、提拉米蘇、生乳酪蛋糕、卡士達布丁等甜點輕食。

▲▼台中火車站咖啡店Fleet Street艦隊街咖啡，早餐只要50元！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼台中火車站咖啡店Fleet Street艦隊街咖啡，早餐只要50元！。（圖／部落客周花花提供）

▲不定期會有特別菜單。

▲▼台中火車站咖啡店Fleet Street艦隊街咖啡，早餐只要50元！。（圖／部落客周花花提供）

▲手沖咖啡的豆種請參考櫃台前小牌子。

早晨時段必點早餐
因為真的很划算，最初的版本好像是點咖啡就送早餐，但現在是以折價的形式供應，原價90元的早餐，只要是10：30前點並滿足低消規定，就會折價成50元，以我這天的早餐為例，是美式咖啡＋早餐吐司，費用就是110元＋50元，160元的價格就能在質感咖啡廳裡吃到早餐，我們都覺得非常划算。

▲▼台中火車站咖啡店Fleet Street艦隊街咖啡，早餐只要50元！。（圖／部落客周花花提供）

早餐吐司 50元（早餐優惠）
早餐盤裡有吐司、水煮蛋、奶油、果醬，以有舒適座位的咖啡店來說非常可以了，吐司出餐前還會回烤至焦香酥脆，店家會提醒客人一定要趁熱吃，冷掉後難免會影響吐司口感。

▲▼台中火車站咖啡店Fleet Street艦隊街咖啡，早餐只要50元！。（圖／部落客周花花提供）

▲食材都用的不錯，果醬也不會有甜膩感，如果可以的話，大家記得趕在10：30前來吃，就能在如此舒適的座位區悠閒坐上3小時。

▲▼台中火車站咖啡店Fleet Street艦隊街咖啡，早餐只要50元！。（圖／部落客周花花提供）

美式咖啡 110元
基底使用的是西達摩日曬、瓜地馬拉水洗組合成的中深焙配方豆，我個人覺得兩者的風味都太奔放了，所以組合出的甜感、酸感、黑巧克力苦味都很重，一早喝稍嫌負擔重了些。

▲▼台中火車站咖啡店Fleet Street艦隊街咖啡，早餐只要50元！。（圖／部落客周花花提供）

拿鐵咖啡 150元

▲▼台中火車站咖啡店Fleet Street艦隊街咖啡，早餐只要50元！。（圖／部落客周花花提供）

▲加奶做成奶咖則會好一點點，只是我個人還是偏好再輕柔些的咖啡。

整體心得
雖然「Fleet Street 艦隊街咖啡」的咖啡並不太合我口味，但仍不減我對這裡的喜歡，空間規劃得宜、選書也選得好，有提供無線網路Wi-Fi、免費插座，讓人可以享受悠閒的早餐時光，來到台中火車站附近，想要找一個地方坐下來好好吃早餐，推薦可以來。

Fleet Street 艦隊街咖啡

地址：台中市中區民族路24號
電話：04－22240268
營業時間：09：00－18：00（周四公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

►台北微型咖啡廳推薦！忠孝新生站療癒小角落　忙碌中也能享受愜意
►讓人一喝愛上的秘境咖啡！藏身汐止山路裡的民宅　享受寧靜不限時
►四驅車迷必朝聖！東京規模最大田宮模型旗艦店、超過6000款逛不完

關鍵字： Fleet Street 艦隊街咖啡 台中美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

丫頭跟鄧紫棋唱KTV！　娃娃音《泡沫》讓她笑到唱不下去

推薦閱讀

用CP值撐滿你的胃！永和火鍋「9種肉品＋自助吧吃到飽」只要329元

用CP值撐滿你的胃！永和火鍋「9種肉品＋自助吧吃到飽」只要329元

銀座宵夜篇！隱身二樓深夜咖啡廳　東京好吃拿坡里義大利麵推薦

銀座宵夜篇！隱身二樓深夜咖啡廳　東京好吃拿坡里義大利麵推薦

烘焙咖啡只要55元起！竹林山觀音寺秘境咖啡　喝的是滿滿人情味

烘焙咖啡只要55元起！竹林山觀音寺秘境咖啡　喝的是滿滿人情味

世界冠軍咖啡最美分店要先訂位！88樓俯瞰台北城、茶香拿鐵好順口

世界冠軍咖啡最美分店要先訂位！88樓俯瞰台北城、茶香拿鐵好順口

Mister Donut3大萬聖節優惠來了

Mister Donut3大萬聖節優惠來了

今年最後一檔！台中旅展加映咖啡+酒展　人潮塞爆

今年最後一檔！台中旅展加映咖啡+酒展　人潮塞爆

免門票逛金門最完整古厝聚落！

免門票逛金門最完整古厝聚落！

住礁溪溫泉旅館每人1026起

住礁溪溫泉旅館每人1026起

航港局ITF旅展「富邦女孩」熱舞應援　消費滿500抽萬元獎品

航港局ITF旅展「富邦女孩」熱舞應援　消費滿500抽萬元獎品

買日月行館贈台北或高雄漢來住宿券

買日月行館贈台北或高雄漢來住宿券

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

漢來海港11/1開放農曆春節訂位

1986年出生今天喝珍奶只要38元！

22:02新莊店連4天請吃豬肉套餐

星野公布「台人最愛前3名飯店」！

COLD STONE推超可愛酷洛米蛋糕捲

北市「1915荷造り場」成雲品新據點！

濕冷泡暖湯！北投輕奢溫泉飯店48折起

老爺酒店「3400元可住全台7飯店」

你不知道的大稻埕！不限時咖啡藏巷弄

香鷄城明起限時回歸三重「2小時預約搶光」　不排除全台快閃

熱門行程

搗蛋鬼學院開學！桃園萬聖城10/26盛大開城

全台最嗨萬聖節活動，9天萬聖狂歡等你來！可愛恐怖裝置、主題夜晚，親子共度驚喜萬聖節！

最新新聞更多

Mister Donut3大萬聖節優惠來了

今年最後一檔！台中旅展加映咖啡+酒展　人潮塞爆

免門票逛金門最完整古厝聚落！

住礁溪溫泉旅館每人1026起

航港局ITF旅展「富邦女孩」熱舞應援　消費滿500抽萬元獎品

買日月行館贈台北或高雄漢來住宿券

9人赴日「買7億精品」逃漏稅7千萬！

威尼斯明年入城費價格翻倍　收費期間拉長

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366