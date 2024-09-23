烘焙咖啡只要55元起！竹林山觀音寺秘境咖啡　喝的是滿滿人情味

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

林口竹林山觀音寺旁的竹林路上，竟然藏著這樣一家新北秘境咖啡店「Hu A Hu A cafe」，內外裝潢溫馨可愛，老闆老闆娘也很親切，自家烘焙咖啡只要55元起的價格，平價美味更是值得推薦，菜單還有多款手作甜點、餅乾，最貴不超過150元，CP值真的是很高！

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Hu A Hu A cafe交通

如果開車騎車前往的人，可以把車子停在竹林山觀音寺的停車場，拜拜完再順路過來喝杯咖啡，搭乘大眾交通運輸工具的話，從台北市或是林口都有很多班公車直達竹林山觀音寺，交通可說非常方便。

Hu A Hu A cafe內用環境

座位數不多，有沒有位子只能碰碰運氣，我們來的這天是平日下午，沒想到店內完全客滿，現在涼爽的天氣，坐在戶外喝咖啡也是個不錯選擇，喝到一半有客人離開後，老闆有貼心詢問要不要更換到室內座位，親切的服務態度讓人更喜歡這家可愛小店。

▲咖啡豆皆為自家烘焙，烘豆機旁還擺了隻抱抱龍，根本就是最吸睛的活招牌。

Hu A Hu A cafe菜單

內用低消每人一杯飲料，義式咖啡只要55元起的價格相當平價，還有好幾款特調水果咖啡，不喝咖啡的人可以參考牛奶、茶類、氣泡飲、果汁類等品項，甜點輕食則有肉桂捲、大可頌、巴斯克乳酪蛋糕、日式焦糖布丁、提拉米蘇、手工餅乾。

美式咖啡 55元

雖然咖啡價格賣得很便宜，但品質可一點都不馬虎，豆子風味處理得相當乾淨，入喉後不會有多餘躁感，是相當舒服的一杯好咖啡。

氣泡美式 65元

菜單上有杯是蜂蜜氣泡美式，詢問店家是否可以不加蜂蜜，得到了同意的答案，普通美式再加10元就能升級成氣泡美式，帶有氣泡感的清涼風味，瞬間融化了奔波一上午的暑氣。

拿鐵 80元

真的很謝謝老闆、老闆娘的親切與貼心，因為我們剛吃完午餐，其實還蠻飽的，朋友詢問正常拿鐵是否可以做成小杯（牛奶100c.c就好），老闆一樣很爽快的接受了客製化的需求，這杯迷你版冰拿鐵有點像是髒髒，可以感受更濃郁的咖啡香氣，擺在飯後份量上也不會太過負擔。

整體心得

我一直覺得一家好的咖啡店，必須兼顧人與人之間的連結，當然咖啡好喝還是很重要的，謝謝老闆、老闆娘的親切，讓我們的這天午後，心情愉悅地喝了一杯好咖啡，之後如果有來林口，或是到竹林山觀音寺拜拜的話，肯定會再訪，很多細節都值得推薦！

Hu A Hu A cafe

地址：新北市林口區竹林路323號

電話：0976－384－614

營業時間：周一08：00－18：30／周二09：00－17：00／周三～周日09：00－18：30

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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