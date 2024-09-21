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世界冠軍咖啡最美分店要先訂位！88樓俯瞰台北城、茶香拿鐵好順口

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼ 台北101絕美景觀咖啡廳！品嚐世界冠軍咖啡＆享受無敵視野　。（圖／周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃是瑀

一直以來我都很喜歡世界冠軍吳則霖的「Simple Kaffa 興波咖啡」，將喝咖啡的感受提升到極致，而這家位在台北101裡頭88樓的「天空興波 Simple Kaffa Sola」，絕對是景色最好的台北景觀咖啡廳，連國外遊客都會專程前來朝聖，想品嚐世界冠軍咖啡，建議一定要訂位預約！

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興波咖啡據點
據點分別在新光三越台北之星、桃園高鐵、台北101、華山旗艦店、金華街、榕錦時光生活園區、桃園機場第二航廈，之前去過「Simple Kaffa 興波咖啡」華山旗艦店非常喜歡，有時搭飛機從桃機二航飛，也會到機場店吃個早餐。

▲▼ 台北101絕美景觀咖啡廳！品嚐世界冠軍咖啡＆享受無敵視野　。（圖／周花花提供）

興波咖啡－台北101
這家位在台北101裡的「天空興波 Simple Kaffa Sola」，絕對有資格稱為景觀最好的台北咖啡店，不僅很多愛喝咖啡的人會專程前往，甚至已是日本韓國、港澳歐美等國家的遊客，來台灣一定會朝聖的咖啡店。

如果是搭乘捷運前往的人，請從台北101辦公大樓信義門進來
進門後左前方手扶梯旁即是接待櫃檯，告知訂位姓名後即有專人服務，若是開車前來的話，請將汽車停至101大樓B3至B4樓層的橘色區域，接著搭乘信義橘色2號電梯至1樓，右轉致手扶梯旁即是接待櫃檯。

▲▼ 台北101絕美景觀咖啡廳！品嚐世界冠軍咖啡＆享受無敵視野　。（圖／周花花提供）

▲▼ 台北101絕美景觀咖啡廳！品嚐世界冠軍咖啡＆享受無敵視野　。（圖／周花花提供）

興波咖啡－訂位須知
店家僅接受Inline線上訂位，無接收電話訂位，訂位需信用卡綁定訂金一人250元台幣，此階段將不會被收取任何費用，訂位日期之前一天中午12：00後取消，或當日未出席，將收取每人全額250元費用。店家開放7天內的訂位，因大樓管制上樓需一定時間，請提早10分鐘報到，限時以訂位時間起算90分鐘。

▲▼ 台北101絕美景觀咖啡廳！品嚐世界冠軍咖啡＆享受無敵視野　。（圖／周花花提供）

興波咖啡－外觀
電梯直上台北101的88樓，景色視野就是如此遼闊，如果真的沒有訂位、又遇到客滿不想現場候位的話，也能告知服務人員要外帶，一樣可以上到88樓的店外區域拍拍照，有幾席沙發區座位，或者角落的立吞區域景觀也很漂亮。

▲▼ 台北101絕美景觀咖啡廳！品嚐世界冠軍咖啡＆享受無敵視野　。（圖／周花花提供）

興波咖啡－價格
若是內用的話，店家最低消費規則為觀景座位（窗邊）可容納1－4人，基本消費一桌2000元，海灣型沙發可容納2至8人，基本消費一桌3000元，一般座位基本消費300元／人，下午尖峰時段只開放現場候位。（接受4人以下候位，5人以上需分桌），餐飲、咖啡豆、掛耳包都可以列入基本消費（器材類除外）。

預算充足的人，當然最推薦選擇窗邊座位
一桌2000元其實合理，畢竟台北市應該找不到比天空興波景觀更好的咖啡店了，加上開在台北101裡面，又是世界冠軍咖啡師的品牌，能把喝咖啡的感官體驗發揮到極致。如果是最一般的座位的話，則是每人低消300元，雖然不是窗邊美景第一排，但仍舊可以欣賞到台北市景，我覺得坐在外圍也是很可以的。

▲▼ 台北101絕美景觀咖啡廳！品嚐世界冠軍咖啡＆享受無敵視野　。（圖／周花花提供）

▲▼ 台北101絕美景觀咖啡廳！品嚐世界冠軍咖啡＆享受無敵視野　。（圖／周花花提供）

▲▼ 台北101絕美景觀咖啡廳！品嚐世界冠軍咖啡＆享受無敵視野　。（圖／周花花提供）

▲窗外看出去能夠飽覽台北市景，天氣好的時候景觀真的有夠美！

興波咖啡－介紹
天空興波除了有很美的景觀環境外，厲害的咖啡才是本體，創辦人吳則霖曾獲得2016 WBC世界咖啡師大賽冠軍，所創立的「Simple Kaffa 興波咖啡」更曾名列「亞洲50大最佳咖啡店」第一名，稱之為台灣之光都不為過，我很喜歡「Simple Kaffa 興波咖啡」的其中一個原因，在於把咖啡這件事提升到另一個層次，能用更全面的五感感受，將喝咖啡與享受生活做結合，變化出的更多創意，讓人多花點錢都願意。

▲▼ 台北101絕美景觀咖啡廳！品嚐世界冠軍咖啡＆享受無敵視野　。（圖／周花花提供）

▲▼ 台北101絕美景觀咖啡廳！品嚐世界冠軍咖啡＆享受無敵視野　。（圖／周花花提供）

▲▼ 台北101絕美景觀咖啡廳！品嚐世界冠軍咖啡＆享受無敵視野　。（圖／周花花提供）

興波咖啡－菜單
雖然價格不便宜，但所呈現出來的好滋味，我一直認為有這個價值，追求自身實力的提升，而不是一味的削價競爭，也是我很認同的經營理念，咖啡有義式咖啡、手沖咖啡、創意咖啡、茶飲牛奶汽水，搭配手工蛋糕、輕食沙拉、麵包吐司等鹹食甜點。

▲▼ 台北101絕美景觀咖啡廳！品嚐世界冠軍咖啡＆享受無敵視野　。（圖／周花花提供）

▲▼ 台北101絕美景觀咖啡廳！品嚐世界冠軍咖啡＆享受無敵視野　。（圖／周花花提供）

▲店家還有賣幾款咖啡調酒，想要小酌的人可以點來試試。

茶香拿鐵－240元
之前喝過好幾支手沖，品質都蠻穩定的，該有的風味也有出來，而這次來到天空興波，決定將重心放在創意咖啡，也是其他咖啡店比較少喝到的品項，不知春、F&M伯爵紅茶、拿鐵黃金比例特調成茶香拿鐵，好喝的關鍵在於茶想與咖啡香結合得近乎完美，完全不會有誰搶過誰的問題，非常好喝！

▲▼ 台北101絕美景觀咖啡廳！品嚐世界冠軍咖啡＆享受無敵視野　。（圖／周花花提供）

南島煙燻冰咖啡－240元
另一杯飲料在店員推薦下，點了很特別的南島煙燻冰咖啡，組合成分為愛玉、冬瓜、桂花釀，原本以為甜度會很高，沒想到喝起來完全不會，清新討喜的甜感冰涼消暑，底層能喝到愛玉的口感也很加分，「Simple Kaffa 興波咖啡」總能替咖啡帶來更多驚喜。

▲▼ 台北101絕美景觀咖啡廳！品嚐世界冠軍咖啡＆享受無敵視野　。（圖／周花花提供）

地瓜三兄弟－240元
之前吃過皺皺、抹茶卷，這兩者可說是「Simple Kaffa 興波咖啡」人氣最高的必點甜點，鹹食部分我最愛「地瓜三兄弟」，基底使用的是拾穗客製湯種吐司，三種地瓜分別搭配檸檬皮、鹹蛋黃、肉鬆，看似簡單吃來卻富含層次，店員會建議最佳的品嚐順序，由輕到重依序吃才是最棒的，三種地瓜呈現出截然不同的風味，與湯種吐司完美的搭配著，連一旁附上的乳酪都好好吃。

▲▼ 台北101絕美景觀咖啡廳！品嚐世界冠軍咖啡＆享受無敵視野　。（圖／周花花提供）

▲▼ 台北101絕美景觀咖啡廳！品嚐世界冠軍咖啡＆享受無敵視野　。（圖／周花花提供）

結語
「天空興波 Simple Kaffa Sola」絕對是值得五星推薦的台北景觀咖啡廳，位於台北101裡88樓的絕佳位置，空間設計、裝潢風格都做得無比到位，完全有專程朝聖的價值，世界冠軍咖啡師精心設計的菜單，無論咖啡或是輕食甜點皆很夠水準，推薦大家一定要提前訂位來試試！

▲▼ 台北101絕美景觀咖啡廳！品嚐世界冠軍咖啡＆享受無敵視野　。（圖／周花花提供）

天空興波 Simple Kaffa Sola

地址：台北市信義區信義路五段7號88樓
電話：（02）－8101－0099
營業時間：10：00－20：00

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