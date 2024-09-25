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銀座宵夜篇！隱身二樓深夜咖啡廳　東京好吃拿坡里義大利麵推薦

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼ 銀座美食新亮點！隱身二樓深夜咖啡廳　拿坡里義大利麵與香醇咖啡超美味。（圖／周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃是瑀

來東京銀座喝咖啡廳推薦這家隱身二樓的「銀座數寄屋」，必點的拿坡里義大利麵，是我目前在日本喫茶店中，吃過最喜歡的，店內座位數多、環境寬敞舒適，營業時間至晚上11點，銀座購物逛街逛累了，隨時都能來喝杯咖啡吃甜點！

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銀座數寄屋 地點
銀座數寄屋地址位在熱鬧的東京銀座，較靠近有樂町那側，正對面就是「東急PLAZA銀座」，從地下鐵銀座站C6出口出來，僅需步行1分鐘即可抵達，若是從JR有樂町站、地下鐵有樂町線銀座一丁目站走過來也很近，均是步行5分鐘內可到的距離。

▲▼ 銀座美食新亮點！隱身二樓深夜咖啡廳　拿坡里義大利麵與香醇咖啡超美味。（圖／周花花提供）

銀座數寄屋 環境
沿著階梯走上二樓，就會來到大門口，階梯上擺著的食物模型看起來就超級好吃，初訪者不知道要點什麼的話，點這些招牌菜就對了，除了櫃檯所在的二樓外，樓上還有座位，總計座位數超過100席，還有設置吸菸區域（只能抽電子菸、紙菸不可），應該是不太需要擔心會客滿沒位子。

▲▼ 銀座美食新亮點！隱身二樓深夜咖啡廳　拿坡里義大利麵與香醇咖啡超美味。（圖／周花花提供）

▲▼ 銀座美食新亮點！隱身二樓深夜咖啡廳　拿坡里義大利麵與香醇咖啡超美味。（圖／周花花提供）

▲2014年才開業的「銀座數寄屋」，並不算是東京銀座咖啡老店。

▲▼ 銀座美食新亮點！隱身二樓深夜咖啡廳　拿坡里義大利麵與香醇咖啡超美味。（圖／周花花提供）

▲▼ 銀座美食新亮點！隱身二樓深夜咖啡廳　拿坡里義大利麵與香醇咖啡超美味。（圖／周花花提供）

▲但在日本美食網站Tabelog上擁有3.56高分，Google Map評價也蠻好的，還是讓我願意收藏進東京美食清單中。

銀座數寄屋 菜單
銀座數寄屋菜單如下，圖文並茂還有英文註解，不懂日文也不用擔心點餐問題，這是假日午餐的版本，平日午餐、平日晚餐、假日晚餐的菜單會有點不同，但主要是價格的差異，能點到的餐點都差不多，還有另外一本厚厚的單點菜單，全天候都能吃到甜點、喝到咖啡，我沒有每一頁都細拍，想知道的人可以至官網瀏覽。

▲▼ 銀座美食新亮點！隱身二樓深夜咖啡廳　拿坡里義大利麵與香醇咖啡超美味。（圖／周花花提供）

▲拿坡里義大利麵—1,639円（稅入）。

▲▼ 銀座美食新亮點！隱身二樓深夜咖啡廳　拿坡里義大利麵與香醇咖啡超美味。（圖／周花花提供）

▲一套拿坡里義大利麵包含一杯飲料，換算台幣約350元的價格。

▲▼ 銀座美食新亮點！隱身二樓深夜咖啡廳　拿坡里義大利麵與香醇咖啡超美味。（圖／周花花提供）

▲老派的拿坡里義大利麵份量不少，男生當正餐吃完也一定會飽，簡單的食材組合真的最耐吃。

拿坡里義大利麵
銀座數寄屋的拿坡里義大利麵，是我目前在日本吃過的幾間中，覺得最喜歡也最合口味的，直徑較粗的麵條保有討喜的Q彈口感，硬度、Ｑ度表現都極為優秀，番茄醬汁均勻沾裹在每一面上，每一口都很夠味，切片香腸給的量也不少，還有些許青菜、青椒作點綴，即使沒有複雜調味，吃到最後一口仍不覺得膩，真的是很好吃，吃拿坡里麵的另一樂趣，就是會附上辣椒醬、起司粉讓你自行添加調味。

▲▼ 銀座美食新亮點！隱身二樓深夜咖啡廳　拿坡里義大利麵與香醇咖啡超美味。（圖／周花花提供）

▲▼ 銀座美食新亮點！隱身二樓深夜咖啡廳　拿坡里義大利麵與香醇咖啡超美味。（圖／周花花提供）

▲調味料和多數老派喫茶店看到的牌子不同，所使用的明顯高級一些。

▲▼ 銀座美食新亮點！隱身二樓深夜咖啡廳　拿坡里義大利麵與香醇咖啡超美味。（圖／周花花提供）

▲很推薦大家一定要豪邁撒上起司粉，敢吃辣的人也必加辣椒醬。

▲▼ 銀座美食新亮點！隱身二樓深夜咖啡廳　拿坡里義大利麵與香醇咖啡超美味。（圖／周花花提供）

▲能讓番茄義大利麵的層次瞬間豐富許多，實在是太好吃了。

招牌熱咖啡
套餐搭配的飲料有幾款可以任選，我挑了招牌熱咖啡，熱咖啡沒有老派咖啡店常見較厚重的焦苦感，風味香醇甘甜，很適合做為佐餐飲品，想要糖奶的人可以再跟店家索取。

▲▼ 銀座美食新亮點！隱身二樓深夜咖啡廳　拿坡里義大利麵與香醇咖啡超美味。（圖／周花花提供）

用餐心得
單論食物的美味度，絕對值得推薦，拿坡里麵、咖啡都很優秀，加上位在東京銀座最熱鬧的地理位置，全天候營業還開到晚上11點，無論想吃正餐或下午茶都適合，推薦大家把這家銀座咖啡店收進東京美食清單中，圖文並茂又有英文的菜單，不會日文也不用擔心怎麼點餐！

銀座珈琲店 銀座數寄屋

地址：東京都中央区銀座4-2-14 DK銀座ビル2F
電話：03－35627232
營業時間：11：00－23：00（六日10：00－23：00）

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