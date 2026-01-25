ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
士林官邸鬱金香展2/26浪漫登場 11萬株花海拍到飽

▲士林官邸鬱金香展2/26浪漫登場。（圖／取自台北市政府網站）

▲士林官邸鬱金香展2/26浪漫登場。（圖／取自台北市政府網站）

記者黃士原／台北報導

士林官邸鬱金香展即將於2月26日登場，今年以「浪漫滿園」為主題，透過花藝將情人間的心意幻化成浪漫景致，打造5大主題展區，並攜手與士林在地市定古蹟神農宮合作，在神農宮廟埕前設計鬱金香展微型展區。

士林官邸鬱金香展為春節假期後的第一個花展活動，今年度延續民眾期待，2月26日至3月8日浪漫登場，以超過11萬株帶有繽紛色彩的鬱金香規劃5大浪漫展區。園藝管理所王淑雅主任表示，公園處特別選用來自荷蘭以及日本的鬱金香，透過種植技術的改良與冷藏處理的輔助，使屬於溫帶植物的鬱金香在亞熱帶的臺灣綻放絢麗色彩，而園藝景觀上採用層次堆疊的手法展現草花設計感。

▲士林官邸鬱金香展2/26浪漫登場。（圖／取自台北市政府網站）

▲士林官邸鬱金香展現場數量超過11萬株。（圖／取自台北市政府網站）

展期間橫跨「元宵節」，同時也象徵古代的情人節，今年持續與地方合作，鄰近的市定古蹟士林神農宮歡迎信徒們前來祈求月下老人賜姻緣線；廟埕廣場也將點上平安燈祈福燈區與鬱金香微型展區相互輝映，3月8日前每日上午9點至4點到神農宮，於個人FB打卡分享相關照片，即贈黑豆牛蒡茶1瓶，數量有限兌完為止。若想前來參拜，可以選擇在2月25日大年初九適逢傳統天公生或是2月28日鞭春牛迎新春，而3月3日元宵節會舉辦「弄土地公」，是擁有百年歷史具有文化傳承的活動。

▲士林官邸鬱金香展2/26浪漫登場。（圖／取自台北市政府網站）

▲鬱金香展食樂地圖，點圖可放大。（圖／取自台北市政府網站）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【沒有在浮誇】上班一半突癱軟跪地....一旁同事竟超淡定(？)

