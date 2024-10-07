台中唯一巨籠蒸宴！滿滿蝦兵蟹將　鴨肉汁滲入米飯一口咬下太罪惡

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

台中知名中國風粵菜料理餐廳「炎香樓」推出了超浮誇的巨籠蒸宴，不只有大波龍蝦整隻上桌，還有五款不同的蝦種，宛如蝦山，光是視覺上就已經先飽足過癮。對於蝦控的人來說更是吃到爽，而且不只有巨籠蒸宴，更有北京片鴨以及多款粵菜美食，整桌盛宴真的可以用高檔來形容。喜愛吃海鮮的人真的不能錯過。

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台中美食炎香樓停車資訊

因為周邊停車不方便，所以餐廳有跟東興停車場合作，有到店裡用餐一台車可折抵2小時。

台中美食炎香樓環境介紹

炎香樓座落在台中西區的小巷裡，這樣的古中式建築與巷子裡的靜謐相互融合，尤其走進餐廳的小院，整個時光的氛圍感也瞬間慢了下來。

▲炎香樓總共有兩個樓層，一樓為主要用餐區，而二樓的區域為包廂式座位區、走進店裡處處可以看到紅色元素。

▲拾級而上來到了二樓的空間，從廊道上延伸到包廂的空間，每一個細節都籠罩著濃濃的中國風。

台中美食「炎香樓」品項價格

這一次的炎香巨籠蒸宴中，總共有五種不同的價格，分別是18800、23800、28800、38800、49800，以上都要加一成服務費，而我們這一次前往所品嚐的是28800全蝦巨籠蒸，如果喜歡吃蟹的話，可以品嚐38800的全蟹巨籠蒸。

▲其中一個品項就是將整隻25斤的波士頓大龍蝦拿下去蒸。

台中美食炎香樓菜色介紹

炎香御膳四小碟

剛開始的時候會先送上炎香御膳四小碟，會有四種不同風味的醃製小菜，其中最讓我最印象深刻的就是醃製番茄，裡頭吸進了濃濃的梅汁。

蔘棗鮑貝烏雞湯

這一道湯品蔘棗鮑貝烏雞湯，人蔘味不會過於濃厚，淡淡的香氣，喝完後還會口齒留香，而且裡頭除了軟嫩的烏骨雞以外，還可以品嚐到完整的鮑貝，黑香菇更是多到可以吃到爽。

碧綠松阪豬

在這項川粵江南品味中，有碧綠松阪豬與川椒牛小排可以選擇，而這次我們選擇了碧綠松阪豬，一端上桌，那油亮的光澤真的會忍不住多看幾眼。每一口時蔬都是清甜的，尤其是那是先處理過的松阪豬肉，口感也同樣帶有清脆的口感。

炎香港點松露燒賣

誰有看過這麼奢侈的燒賣，不只是加入了松露來點綴，甚至還直接擺上了金箔。一上桌的時候，盆裡還會串竄出陣陣的乾冰白煙。而且加了松露的燒賣，真的如畫龍點睛般。

炎香港點 蜂巢牛肚

蜂巢牛肚放在籠子的正上端，會跟海鮮一起蒸。吃起來的口感軟嫩，而且不知道是怎麼滷的，真的非常入味。

果木窯烤片烤鴨（古法叫化雞）

片皮鴨壽司

正宗的北京烤鴨，一大隻鴨會做成三吃，師傅會在各位面前現切。北京烤鴨一推出來的那一刻，整隻鴨發出油量的金光，師傅在切的過程中，鴨肉還不斷的冒出肉汁，而且這種烤至金黃的色調真的很讓人食指大動。

▲北京烤鴨第一吃就是這一道片皮鴨壽司，一片片的鴨肉片在眼前現切，還不斷的發出焦脆的聲響。

▲鴨肉片放上去的時後，還可以清楚的看到肉汁不斷的往白米飯裡滲入。

傳統片皮鴨

第二吃就會品嚐傳統的片皮鴨，這也是我平時最愛的吃的一道菜，尤其我會放至少三條蔥段才過癮。炎香樓的餅皮吃起來軟Q帶有濕潤感，而且我很喜歡店家特調的醬料，平均塗抹在餅皮上跟鴨肉與蔥段包在一起吃。

香滑鴨粥

最後一吃就是將上下的鴨肉與鴨骨拿去熬成粥，因為這一道需要長時間的熬煮，所以通常都會放在很後面才會端上桌。當蓋子一掀開的時候，鴨香味瀰漫在整個空間，沒有過多的調味，光是這鴨的精華全都集中在這一鍋裡。

珍菌蒔蔬

在這一籠中，也會有四色時蔬，這一次所品嚐的是甜玉米/秋葵/娃娃菜/松露櫛瓜。除了櫛瓜有松露點綴以外，其餘的蔬菜都是保留了本身的鮮甜，如果是重口味的話，也可以跟服務人員要調味醬。

蝦兵蟹將巨籠蒸

疫情前炎香樓是台中唯一一間有巨籠蒸宴的台中餐廳，時隔多年後，炎香樓的巨籠蒸宴再次歸來，光是這一個大蒸籠直徑就超過一米，裡頭更是可以容納七到八款不同的食材，可以說是非常的豐盛。

蝦子多到吃不完

除了波士頓龍蝦以外，光是蝦子就是四個種類，分別是手臂蝦、泰國蝦、白蝦跟草蝦。而且每一款蝦類幾乎都是堆到成山，量真的很足，其實吃到後面，超多蝦子也根本沒有吃完，最後打包回家。

▲將蒸籠蓋一拿起來，紅通通的景象映入眼簾。

炎香樓



地址：台中市西區精誠八街12巷2號

電話：04－23299968

營業時間：11：00－14：00、17：00－21：30

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