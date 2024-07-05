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休假溜孩熱點！台中人氣戲水區免費開放　溜滑梯沙坑野餐一站滿足

Nini and Blue 玩樂食記

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

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▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者柯珮萱

大雅中科公園中科公園戲水區免費開放，大雅中科公園有22公尺長磨石子溜滑梯、沙坑和兒童遊具，加上潭雅神綠園道的S彎道及波浪道等著名自行車道打卡景點，讓這裡成為台中假日人氣親子公園景點，想戲水、玩沙、野餐不用再跑海邊山上，來台中大雅中科公園一次通通滿足你。

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▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲地點較為隱密，汽車導航可以直接定位「大雅中科公園」，開車由東大路二段轉月祥路時，指標較不明顯，記得注意一下。

大雅中科公園停車場

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲停車場在假日時候已經是一位難求，現在又有免費戲水區加持，幾乎是爆滿，路邊有停車位置，可以先行停車步行抵達。

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲潭雅神綠園道全區範圍導覽圖。

大雅中科公園 22公尺溜滑梯

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲公園裡有3座超長溜滑梯，玩起來超刺激。

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲原本是廢棄油庫，經過改建規劃，讓人耳目一新。

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲只是這溜滑梯高度和長度，滑過一次之後，保證上癮。

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲幾年前來訪時，還是小小樹木慢慢茁壯中。

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲小朋友幾乎都是全力奔跑往上，體力無消耗完的時刻。

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲溜滑梯頂點是360度觀景台，視野景觀很好，天氣好時，可眺望中科、東海、大雅等地區。

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲好玩程度不輸給新竹青青草原溜滑梯。

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲有的家長還有自備紙箱、滑草版等道具。

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲一旁玩沙池，也很受小小朋友歡迎，沙坑適合3歲以上的兒童使用。

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲還可以到潭雅神綠園道散散步，人多可以玩躲貓貓、木頭人、老鷹抓小雞等遊戲。

大雅中科公園 潭雅神綠園道

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲潭雅神綠園道假日是民眾野餐露營聖地，沿著自行車道騎乘至此，大多會休息停留。

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲中科公園戲水區開放首日已經是滿滿人潮。

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲家長們的野餐設施相當齊全，豪華帳棚一頂比一頂大，小朋友忙玩水大人忙比裝備。

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲戲水區附近有規劃洗手間和簡易盥洗區，盥洗區間數不多，記得簡單盥洗就好，以免外面排隊大塞車。

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

大雅中科公園 戲水區

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲戲水區每30分鐘開水10分鐘，停水階段是家長們寶貴休息時間，當水柱噴起，小朋友拉著家長往前奔跑。

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲戲水區主要規劃有噴泉區、花灑跟隧道區，10分鐘的時間一下子就過去了，小朋友大多玩的不夠盡興，只能回野餐區。

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲家長們除了幫小朋友準備乾淨的衣服替換，水槍、水桶、蛙鏡等玩水器具記得準備好。

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼大雅中科公園，台中免費戲水區全新開放，22公尺磨石子溜滑梯、沙坑、野餐，潭雅神綠園道最新台中景點。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲台中市政府有強調加裝過濾循環系統，畢竟是免費的戲水景點，如果很在意水質，建議前往付費的游泳池、水上樂園。

遊玩心得
大雅中科公園的3座溜滑梯、沙池就可以讓小朋友玩到不想回家，近期的戲水區更是轟動。潭雅神綠園道中科公園戲水區 目前只有假日開放，人潮有點太多擁擠，期待可以增加開放天數，以分散人潮。附近車程20分鐘還有圳前仁愛公園、鰲峰山公園競合體驗遊戲場，很適合安排成假日親子旅遊。

大雅中科公園

地址：台中市大雅區月祥路40號
開放時間：24小時

潭雅神綠園道中科公園戲水區

開放時間：2024／6／15－9／1，每周六、日10：00－16：30（整點、半點各放水10分鐘）
備註：有停車場、化妝室、盥洗室

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