休假溜孩熱點！台中人氣戲水區免費開放　溜滑梯沙坑野餐一站滿足

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生活

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者柯珮萱

大雅中科公園中科公園戲水區免費開放，大雅中科公園有22公尺長磨石子溜滑梯、沙坑和兒童遊具，加上潭雅神綠園道的S彎道及波浪道等著名自行車道打卡景點，讓這裡成為台中假日人氣親子公園景點，想戲水、玩沙、野餐不用再跑海邊山上，來台中大雅中科公園一次通通滿足你。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲地點較為隱密，汽車導航可以直接定位「大雅中科公園」，開車由東大路二段轉月祥路時，指標較不明顯，記得注意一下。

大雅中科公園停車場

▲停車場在假日時候已經是一位難求，現在又有免費戲水區加持，幾乎是爆滿，路邊有停車位置，可以先行停車步行抵達。

▲潭雅神綠園道全區範圍導覽圖。

大雅中科公園 22公尺溜滑梯

▲公園裡有3座超長溜滑梯，玩起來超刺激。

▲原本是廢棄油庫，經過改建規劃，讓人耳目一新。

▲只是這溜滑梯高度和長度，滑過一次之後，保證上癮。

▲幾年前來訪時，還是小小樹木慢慢茁壯中。

▲小朋友幾乎都是全力奔跑往上，體力無消耗完的時刻。

▲溜滑梯頂點是360度觀景台，視野景觀很好，天氣好時，可眺望中科、東海、大雅等地區。

▲好玩程度不輸給新竹青青草原溜滑梯。

▲有的家長還有自備紙箱、滑草版等道具。

▲一旁玩沙池，也很受小小朋友歡迎，沙坑適合3歲以上的兒童使用。

▲還可以到潭雅神綠園道散散步，人多可以玩躲貓貓、木頭人、老鷹抓小雞等遊戲。

大雅中科公園 潭雅神綠園道

▲潭雅神綠園道假日是民眾野餐露營聖地，沿著自行車道騎乘至此，大多會休息停留。

▲中科公園戲水區開放首日已經是滿滿人潮。

▲家長們的野餐設施相當齊全，豪華帳棚一頂比一頂大，小朋友忙玩水大人忙比裝備。

▲戲水區附近有規劃洗手間和簡易盥洗區，盥洗區間數不多，記得簡單盥洗就好，以免外面排隊大塞車。

大雅中科公園 戲水區

▲戲水區每30分鐘開水10分鐘，停水階段是家長們寶貴休息時間，當水柱噴起，小朋友拉著家長往前奔跑。

▲戲水區主要規劃有噴泉區、花灑跟隧道區，10分鐘的時間一下子就過去了，小朋友大多玩的不夠盡興，只能回野餐區。

▲家長們除了幫小朋友準備乾淨的衣服替換，水槍、水桶、蛙鏡等玩水器具記得準備好。

▲台中市政府有強調加裝過濾循環系統，畢竟是免費的戲水景點，如果很在意水質，建議前往付費的游泳池、水上樂園。

遊玩心得

大雅中科公園的3座溜滑梯、沙池就可以讓小朋友玩到不想回家，近期的戲水區更是轟動。潭雅神綠園道中科公園戲水區 目前只有假日開放，人潮有點太多擁擠，期待可以增加開放天數，以分散人潮。附近車程20分鐘還有圳前仁愛公園、鰲峰山公園競合體驗遊戲場，很適合安排成假日親子旅遊。

大雅中科公園

地址：台中市大雅區月祥路40號

開放時間：24小時

潭雅神綠園道中科公園戲水區

開放時間：2024／6／15－9／1，每周六、日10：00－16：30（整點、半點各放水10分鐘）

備註：有停車場、化妝室、盥洗室

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁、Nini and Blue 玩樂食記部落格

【你可能也想看】

►早期是金門五大汽水廠之一！轉型為懷舊故事館 保留當年工廠環境

►489元享台中高樓美景＋韓式BBQ吃到飽！13款燒肉和熟食自助吧任挑

►台中一中街網友最推薦的義大利麵！招牌「毒癮醬」有夠涮嘴