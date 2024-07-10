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西屯人才懂吃的早餐老店曝光！清甜肉粥簡單開胃　銅板價超實惠

Nini and Blue 玩樂食記

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▲▼上安美食傳統肉粥　早就能吃到肉粥搭配燒肉的古早味組合。（圖／部落客nini and blue提供）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者邵筱鈞

上安美食傳統肉粥是台中西屯傳統早餐之一，很多人習慣一早就來碗肉粥搭配燒肉、肉捲或是老闆自助小菜，上安美食傳統肉粥沒有太多華麗的裝潢或是浮誇擺盤，賣的就是傳統古早味，簡單耐吃。下次來台中逢甲夜市逛街住宿，隔天早上來試試看這在地早餐也很推薦。

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上安美食傳統肉粥　位置
肉粥算是台中低調美食之一，名氣或許沒有像大麵羹、麻薏等小吃常被討論，幾乎在每一區都能找到一家肉粥店，上安美食傳統肉粥在上安路和逢甲路交叉口附近，位置和逢甲大學呈反方向，周邊停車還算便利。

▲▼上安美食傳統肉粥　早就能吃到肉粥搭配燒肉的古早味組合。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼上安美食傳統肉粥　早就能吃到肉粥搭配燒肉的古早味組合。（圖／部落客nini and blue提供）

上安美食傳統肉粥　菜單價目表
上安美食傳統肉粥賣的餐點主要區分為炸物、粥、飯和自助小菜，不用擔心選擇障礙。

▲▼上安美食傳統肉粥　早就能吃到肉粥搭配燒肉的古早味組合。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼上安美食傳統肉粥　早就能吃到肉粥搭配燒肉的古早味組合。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼上安美食傳統肉粥　早就能吃到肉粥搭配燒肉的古早味組合。（圖／部落客nini and blue提供）

▲一不小心差點就all in，菜單上面餐點通通來上一份。

上安美食傳統肉粥　豬油拌飯
很多傳統小吃店會提供豬油拌飯、鵝油拌飯等選擇，香噴噴的白飯淋上豬油整個香氣就是不一樣，店家還額外加上油蔥酥，整個香氣提升一個層次，記得要攪拌均勻再吃。

▲▼上安美食傳統肉粥　早就能吃到肉粥搭配燒肉的古早味組合。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼上安美食傳統肉粥　早就能吃到肉粥搭配燒肉的古早味組合。（圖／部落客nini and blue提供）

▲豬油拌飯太單調的話，鋪上幾片燒肉，馬上升級成燒肉拌飯。

上安美食傳統肉粥　肉粥
肉粥口感沒有到廣東粥那麼綿密，但米粒又比湯泡飯柔軟些，豚骨湯底加上芹菜、胡椒和油蔥酥提味，讓布魯想起小時候家中長輩煮粥也是這味道。

▲▼上安美食傳統肉粥　早就能吃到肉粥搭配燒肉的古早味組合。（圖／部落客nini and blue提供）

上安美食傳統肉粥　燒肉
燒肉外層裹上一層薄外衣超脆，並選用帶有油脂的部位，豬肉本身不會太乾柴難咬。整體吃下來最喜歡燒肉這一道。

▲▼上安美食傳統肉粥　早就能吃到肉粥搭配燒肉的古早味組合。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼上安美食傳統肉粥　早就能吃到肉粥搭配燒肉的古早味組合。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼上安美食傳統肉粥　早就能吃到肉粥搭配燒肉的古早味組合。（圖／部落客nini and blue提供）

▲不管是炸豆腐、肉捲和燒肉，都會淋上店家特製粉色甜醬，甜甜鹹鹹的滋味很特別。

上安美食傳統肉粥　肉捲
原以為肉捲是用餅皮包裹豬肉，下鍋油炸的製作方式，上安美食傳統肉粥的肉捲口感有點像甜不辣，入口口感更豐富。

▲▼上安美食傳統肉粥　早就能吃到肉粥搭配燒肉的古早味組合。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼上安美食傳統肉粥　早就能吃到肉粥搭配燒肉的古早味組合。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼上安美食傳統肉粥　早就能吃到肉粥搭配燒肉的古早味組合。（圖／部落客nini and blue提供）

▲店家有提供4種自製小菜，用蒜頭、辣椒醃製的小黃瓜，脆甜微辣的滋味很開胃。

整體感想
上安美食傳統肉粥的餐點大多銅板價格，很容易手滑點了滿滿一桌美食小吃，點餐時記得要克制一下。喜歡吃肉粥的朋友來台中可以試試看。

上安美食傳統肉粥

地址：臺灣台中市西屯區上安路162－1號
營業時間：06：30－14：00（每周二公休）
店家電話：0912－575－299

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