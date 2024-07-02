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南投免費玩水景點！噴水拱門＋溜滑梯溜孩放電　還能順遊紙教堂

Nini and Blue 玩樂食記

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

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▲▼桃米親水公園，南投埔里免費玩水景點，天然山泉水戲水池、水上溜滑梯。（圖／部落客nini and blue提供）

撰文攝影／NINI AND BLUE玩樂食記、整理／實習記者邵筱鈞

桃米親水公園是南投埔里免費玩水景點，免門票還有販賣部、廁所、投幣式淋浴間、投幣式吹風機，鄰近埔里景點紙教堂、妮娜巧克力城堡、暨南大學、木生昆蟲博物館，周邊好吃的有金牛莊餐廳、土角厝水上庭園餐廳、18度C新開的咖啡甜點、一福堂伴手禮，親子住宿可選暨南大學對面有停車場、遊戲區的童心園親子民宿。

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桃米親水公園

▲▼桃米親水公園，南投埔里免費玩水景點，天然山泉水戲水池、水上溜滑梯。（圖／部落客nini and blue提供）

桃米親水公園 位置與停車
用Google導航桃米親水公園就會來到這個入口處，沒有專屬停車場，但周邊沒有畫線處、避開出入口與三角錐處可以臨時停車，不要影響其他人行車安全與會車空間。這次大約假日早上9點到，周邊就已經停了許多車，10點到的話可能就得到外圍妮娜巧克力城堡和紙教堂的收費停車場，然後再步行進來。

▲▼桃米親水公園，南投埔里免費玩水景點，天然山泉水戲水池、水上溜滑梯。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼桃米親水公園，南投埔里免費玩水景點，天然山泉水戲水池、水上溜滑梯。（圖／部落客nini and blue提供）

桃米親水公園　地圖

▲▼桃米親水公園，南投埔里免費玩水景點，天然山泉水戲水池、水上溜滑梯。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼桃米親水公園，南投埔里免費玩水景點，天然山泉水戲水池、水上溜滑梯。（圖／部落客nini and blue提供）

▲從入口處進來右手方就看到販賣區、廁所、淋浴間。

▲▼桃米親水公園，南投埔里免費玩水景點，天然山泉水戲水池、水上溜滑梯。（圖／部落客nini and blue提供）

▲看起來這是目前桃米親水公園管理公司經營的， 有販售雞蛋糕小點心。

桃米親水公園　廁所、淋浴

淋浴間收費規則
「免門票」的玩水公園，有提供洗手間、投幣式淋浴其實已經算不錯，若是到戶外野溪玩水通常就是等著自然晾乾，所以，使用者付費很合理，有需求的人再花費使用。

▲▼桃米親水公園，南投埔里免費玩水景點，天然山泉水戲水池、水上溜滑梯。（圖／部落客nini and blue提供）

▲有提供3至4間免費廁所，另外還有投幣式淋浴間、投幣式吹風機。

▲▼桃米親水公園，南投埔里免費玩水景點，天然山泉水戲水池、水上溜滑梯。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼桃米親水公園，南投埔里免費玩水景點，天然山泉水戲水池、水上溜滑梯。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼桃米親水公園，南投埔里免費玩水景點，天然山泉水戲水池、水上溜滑梯。（圖／部落客nini and blue提供）

▲投幣式吹風機，20元收費一分鐘。

桃米親水公園　戲水區
這裡水池是引進天然山泉水，所以水質不只會因為太多人玩而變髒，也會因為下雨過後而較為混濁，如果無法接受的人還是去室內游泳池會比較適合。

▲▼桃米親水公園，南投埔里免費玩水景點，天然山泉水戲水池、水上溜滑梯。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼桃米親水公園，南投埔里免費玩水景點，天然山泉水戲水池、水上溜滑梯。（圖／部落客nini and blue提供）

▲戲水池分成3個範圍，上游靠近入口處有部分遮蔭。

▲▼桃米親水公園，南投埔里免費玩水景點，天然山泉水戲水池、水上溜滑梯。（圖／部落客nini and blue提供）

▲中間大水池有噴水拱門。

▲▼桃米親水公園，南投埔里免費玩水景點，天然山泉水戲水池、水上溜滑梯。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼桃米親水公園，南投埔里免費玩水景點，天然山泉水戲水池、水上溜滑梯。（圖／部落客nini and blue提供）

▲連接小池子的小溜滑梯很受小朋友喜歡。

▲▼桃米親水公園，南投埔里免費玩水景點，天然山泉水戲水池、水上溜滑梯。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼桃米親水公園，南投埔里免費玩水景點，天然山泉水戲水池、水上溜滑梯。（圖／部落客nini and blue提供）

▲池子水深大約到大人小腿肚以下，所以小孩也能自己玩的不亦樂乎。

建議自帶迷你帳篷休憩
桃米親水公園大人休息處不多，大概假日早上9點多到，大部分好位置都已佔滿，很多內行的都自備簡易迷你帳篷，因為這裡小黑蚊頗多，一直在岸邊不下水很容易被咬。

▲▼桃米親水公園，南投埔里免費玩水景點，天然山泉水戲水池、水上溜滑梯。（圖／部落客nini and blue提供）

▲角落的涼亭處周邊還有許多蝴蝶，環境很自然，昆蟲蚊蟲自然也不少。

▲▼桃米親水公園，南投埔里免費玩水景點，天然山泉水戲水池、水上溜滑梯。（圖／部落客nini and blue提供）

▲桃米親水公園隔壁是民宿區，有些設施不是公園這邊的。

遊園心得
桃米親水公園是南投埔里免費的玩水景點，但不是一年四季都開放玩水，所以每年要注意開放時間。以免門票玩水來說，這裡算是滿方便的，有廁所、淋浴間、吹風機，而且鄰近許多景點、美食、住宿，帶小朋友來到南投玩放電的好地方。

▲▼桃米親水公園，南投埔里免費玩水景點，天然山泉水戲水池、水上溜滑梯。（圖／部落客nini and blue提供）

桃米親水公園
地址：南投縣埔里鎮桃米巷29－35號

2024 埔里親水節活動時間：6／21（五）－8／25（日）
休園時間：每周三四公休
備註：園區開放時間配合氣候調整
設施開放時間：09：00－16：00

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