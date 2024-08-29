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彰化最新360度景觀火鍋曝光！邊泡腳邊賞夕陽　山林市景盡收眼底

Nini and Blue 玩樂食記

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生活

▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者柯珮萱

彰化芬園139縣道上有很多家泡腳看夕陽的景觀餐廳，在FB上看到網友分享最新開幕的3果6素也可以泡腳賞景，所以就趕快來試試看！貼心小提醒：在網路上搜尋的時候要注意，3果6素名稱是用數字3、6，而不是國字三、六，在Google地圖上比較容易搞混而搜尋不到。

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▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

3果6素 位置與停車
位在彰化139縣道上，白色高聳的建築物因為比周邊房屋都要高上許多，沒想到居然是泡腳景觀餐廳，可以順遊附近的泡麵土地公廟、秘境咖啡館，餐廳門口有幾個位子可停車，而且入口斜度有點陡，車子底盤低的人要注意，很容易刮到車的下巴。

▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

▲試營運來的時候，只有開放6樓餐廳，1樓還是有點工地感，尚未完成。

▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

▲要離開時是晚餐時段了，也有不少人來吃火鍋。

▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

▲沿著6樓餐廳周邊的陽台就是泡腳區。

▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

▲不同面向的位置有不同的市景、山景，但建議太陽下山之後再來會比較不熱。

▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

▲泡腳區座位是純自然風，沒有電風扇。

3果6素 菜單

▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

▲這裡的餐點和飲料很養生，目前品項還不多。

▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

▲牆上有超級食物的說明。

▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

▲火鍋提供的醬料也很養生，是老薑麻油醬、藤椒辣油，而沒有沙茶醬。

3果6素 泡腳價格
泡腳價格是一人169元，餐點飲品都是另外加點，也可以純泡腳不點餐飲，如果人多一起或是會常常來，買多張券是比較划算一些。

▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

▲泡腳時間1小時，提供海鹽、一次性的擦腳巾。

▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

▲櫃台繳費後可以拿籃子裝包包，準備來去泡腳放鬆一下。

▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

建議等水位、水溫都確定好再放海鹽
因為等海鹽融化後，如果把水放掉就會沒了，而且泡腳水冷得快，我們來的時間比較早，所以很常需要加熱水，大約五點天氣還是滿熱的，我們有跟櫃台說請安排在不曬太陽的座位。

▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

泡腳時要多注意安全
3果6素的泡腳椅是塑膠椅，坐下的時候要小心不要後倒，而且座位與座位之間太靠近，店員在跟隔壁客人介紹時會靠得很緊，起身要離開座位時要小心不要屁股對到隔壁客人的臉。

▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

▲點了美式冰咖啡、黑瑪卡果汁，黑瑪卡果汁中有加鳳梨，風味酸甜。

▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

▲這天滿幸運的，老闆請現場所有泡腳的客人吃冰棒 。

▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

▲7樓以上也是全部泡腳區，真的是360度看全景。

▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

▲老闆很熱情地介紹說這裡可以看到四個縣市，彰化、南投、台中、雲林。

▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

▲夕陽景色也不錯。

▲▼彰化芬園139縣道泡腳看夕陽，360度超級食物景觀餐廳。（圖／部落客nini and blue提供）

▲7樓還有包廂會議室，旋轉樓梯的頂樓上有迷你101模型。

整體感想
3果6素的位置不錯且夠高，所以泡腳賞景的時候不會被樹木或其他建築物遮擋到，不過座位區較為擁擠又沒有電風扇，極度建議在太陽下山之後再來，這樣比較不會熱！妮妮布魯來的時候是試營運期間，之後設備、餐點、營業時間都有可能改變，請依店家官方FB粉絲頁公告為主。

3果6素

地址：彰化縣芬園鄉大彰路二段88號
電話：09－0236－9369
試營運期間的營業時間：14：00～21：00／最後入場20：00

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁Nini and Blue 玩樂食記部落格

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