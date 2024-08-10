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南投也有「水豚咖啡廳」了！互動區不額外收費　周末假日去必排隊

Nini and Blue 玩樂食記

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▲▼享日啡啡是埔里超夯的水豚咖啡廳。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者張宜樺

享日啡啡是埔里超夯的水豚咖啡廳，4隻呆萌水豚君坐鎮，加上鄰近桃米親水公園，讓享日啡啡成為人氣埔里咖啡館早午餐店，周末假日等待時間至少30分鐘以上。想跟水豚君親密接觸，不用到宜蘭張美阿嬤農場，來埔里小鎮就能達成心願。

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▲▼享日啡啡是埔里超夯的水豚咖啡廳。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

停車場與交通資訊
享日啡啡在埔里前往日月潭的桃米路旁，鄰近暨南大學、紙教堂和桃米親水公園等景點，建議自行開車前往會比較便利。店家提供很充足的停車位，但是室內用餐座位不足以容納這麼多客人，就算你看到有停車位但不一定能夠馬上進入用餐。

▲▼享日啡啡是埔里超夯的水豚咖啡廳。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼享日啡啡是埔里超夯的水豚咖啡廳。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

用餐環境
享日啡啡挑高的用餐空間，兩旁大面積的窗戶增加通透感，讓人感覺很舒適，不會有太大壓迫感。咖啡廳內外的牆面上有繪製可愛的水豚跟柯爾鴨卡通圖案，灰色牆面在插畫加持下，讓整體空間顯得活潑可愛。

用餐人潮實在太多了，還有十幾組客人在戶外候位等待。但是因為真的太熱了，我們在戶外區待不住，最後我們還是提前離開了。現場除了水豚君和一群可愛的柯爾鴨，享日啡啡是一間寵物友善餐廳。店家有自己的店狗可以摸請勿餵食。

▲▼享日啡啡是埔里超夯的水豚咖啡廳。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼享日啡啡是埔里超夯的水豚咖啡廳。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼享日啡啡是埔里超夯的水豚咖啡廳。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼享日啡啡是埔里超夯的水豚咖啡廳。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼享日啡啡是埔里超夯的水豚咖啡廳。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

水豚君互動區
入座點完餐點後，才能到戶外區和水豚君互動。店員開門前會解說注意事項，小朋友需要有爸媽陪同才入內。柯爾鴨的小窩設在門邊，坐在窗邊用餐的客人，不用到戶外區就能看到可愛的柯爾鴨。戶外區有四隻可愛的水豚君，水豚君不怕生還能跟小朋友近距離的親密接觸。

但是天氣實在太熱了，連動物都受不了，水豚君常常躲在水池裡面，泡水消暑。現場發現大人比小孩子還要興奮，小朋友會不會以為是看到放大版的天竺鼠。

▲▼享日啡啡是埔里超夯的水豚咖啡廳。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼享日啡啡是埔里超夯的水豚咖啡廳。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼享日啡啡是埔里超夯的水豚咖啡廳。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼享日啡啡是埔里超夯的水豚咖啡廳。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼享日啡啡是埔里超夯的水豚咖啡廳。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼享日啡啡是埔里超夯的水豚咖啡廳。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼享日啡啡是埔里超夯的水豚咖啡廳。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

心得感想
享日啡啡有提供免費停車場，室內用餐空間寬敞舒適，但是人潮實在太多了。周末假日想來跟水豚君合照留影，要有排隊等候入坐的心理準備。

菜單價格
每人低消為一杯飲品或一份餐點，個人覺得餐點價格還可以接受，點餐後就能跟水豚君親密接觸，不額外收費。享日啡啡餐點種類多元，有早午餐、炸物、兒童餐、咖啡、飲料和甜點。

▲▼享日啡啡是埔里超夯的水豚咖啡廳。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼享日啡啡是埔里超夯的水豚咖啡廳。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼享日啡啡是埔里超夯的水豚咖啡廳。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼享日啡啡是埔里超夯的水豚咖啡廳。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼享日啡啡是埔里超夯的水豚咖啡廳。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

享日啡啡

地址：南投縣埔里鎮桃米路23－2號
電話：0937－732－232
營業時間：10：00－18：00

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