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板前看師傅現做「爐端燒」料理！台中限定版宵夜　還有多種清酒燒酌

Nini and Blue 玩樂食記

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

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▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

▲和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者黃亭詠

和道屋ととや炉端酒時 北屯旗艦店。台中居酒屋老品牌的和道屋在北屯區敦仁街新開了旗艦店，除了原本招牌串燒之外，北屯店有限定版的日式爐端燒烤台，非常推薦坐在板前吧檯區邊看師傅做爐端燒料理、邊享受美食。和道屋北屯店還有超多款清酒、燒酌，相當適合喜愛品嘗不同風味酒品的人。

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和道屋ととや炉端酒時

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

和道屋北屯店 位置與停車
和道屋北屯旗艦店位在台中北屯區敦仁街與山西路三段路口附近，鄰近Ten Thousand Coffee。和道屋北屯旗艦店除了門口範圍頗大可停車，周邊大多還是重劃區，相對滿好停車，而且酒後不開車，和道屋有幫叫酒後代駕、計程車等服務。

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

和道屋北屯店 環境座位

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

座位區分成板前區、半開放座位區、獨立包廂區。 不喜歡脫鞋可選板前區和半開放座位區，喜歡隱密性的有4間包廂可以選擇。

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

和室包廂

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

和室包廂需脫鞋子，一旁設有鞋櫃、衣櫃，空間頗為寬敞，相當適合一群人聚餐聊天。這三間和室包廂也可以打通，依人數調整空間大小。

和道屋北屯店 酒品

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

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和道屋北屯店 餐點介紹

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

▲每桌客人都會招待一盤生高麗菜，沾點微甜日式醬油就很好吃。

和道屋北屯店 爐端燒
爐端燒的料理方式是日本居酒屋傳統做法，以炭火炙燒食材，品嘗食物的新鮮原味，據說古時候日本武士才有資格吃到爐端燒料理，所以也算是種階級的象徵。

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

坐在板前席才能看到師傅帥氣撒鹽的姿勢，大把抓起鹽巴曲線流暢地撒落在海虎蝦、香魚、鮭魚上，然後依序插入爐端燒旁的沙中，圍著炙熱搖擺的火焰。

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

爐端燒 海虎蝦

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

▲大隻的海虎蝦的蝦身已經去殼，透過高溫烤熟所以蝦身表面看起來像是被濃縮了，蝦肉相當的扎實。

爐端燒 母香魚

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

▲這道料理相當精緻，而且還有專人幫你開魚，品嘗到和以往很不同的吃法。

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

▲香魚身上還可以清晰見到鹽巴顆粒，上面鋪上明太子與青蔥，一旁還搭配一杯清酒。

爐端燒 甜心椒
除了用海鮮食材做爐端燒之外，蔬菜類的也不錯，相當多汁甜脆

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

▲和道屋的招牌串燒在這裡當然也是吃得到。

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

日本和牛肋條（左二）、老饕豬醬燒（右一）
牛肉的表現相當不錯，咬下去還有豐沛肉汁，水嫩甜美；豬肉的部分則是較為緊實的口感。

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

雞腳筋
一隻雞就只有兩塊腳筋，再加上製成繁瑣限量供應，先滷再烤的腳筋Q軟帶點膠質，口感綜合了雞軟骨和牛筋。

和道屋北屯店 壽司塔可

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

壽司塔可介於手卷和花壽司之間，比起手卷更方便食用、比起花壽司的配料來的浮誇奢華，不只餡料特別豐富，醋飯的部分也不少，可說是好看、好吃、又能吃飽，推薦給愛吃壽司類的人必點。

辣鮪魚壽司塔可

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

師傅現場去筋剁碎的鮪魚泥中加了芥末，搭配帶點辛辣刺激的洋蔥絲，所以吃的時候有點辛口感但其實不是像加了辣椒的那種辣，最後藉著小黃瓜丁與鮭魚卵的水分均衡整體口感。

鮭魚酪梨壽司塔可

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

以切成塊狀微炙燒過的鮪魚為主角，搭配濃郁的酪梨泥、蝦卵與爆漿鮭魚卵，有點像是把海鮮食材放到酪梨醬中的感覺，出乎意外的好吃。

豪野三味壽司塔可

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

這一款壽司塔可的配料則是以奢華與新鮮為主題，滿滿的鮪魚泥、海膽、鮭魚卵，一口咬下真的是海味衝擊，食材新鮮就是讚。

炸蝦壽司塔可

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

這款炸蝦壽司塔可可說是畫面感十足，視覺上相當漂亮口感也不錯，吃的時候要一大口咬下蝦子、醋飯、海苔，中間搭配柔滑的特調醬汁與蝦卵，雖然是炸蝦天婦羅但一點都不油膩。

比目魚融化壽司塔可

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

比目魚融化的口感，中間還有玉子燒的香甜與小黃瓜絲的爽脆水分，完全不會膩口。

齊樂海味中盛，刺身4種各三片、蝦2尾、日本生蠔1顆

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

▲肥美大顆的日本生蠔以主廚特調醬汁調味輔以蝦夷蔥點綴。

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

▲生蠔沒有過多的腥味，推薦直接一口品嘗那純粹的海味。

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

▲生魚片的部分會依季節與當日食材提供不同魚種，4款魚各三片，鮭魚、鮪魚、海鱺都切得相當大片且有厚度，新鮮就是好吃。

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

▲天使紅蝦刺身讓柔軟蝦身在口中慢慢咀嚼釋放甜味，吃完之後還讓人意猶未盡地舔唇，不放過任何一絲甜美。

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

▲彩色番茄水果沙拉，以清爽的優格醬搭配五彩水果、堅果，好吃不單調。

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

▲和牛筋味噌豆腐，燉到非常透爛的牛筋搭配蒟蒻與豆腐，就連不易入味的蒟蒻也被料理的相當好吃。

牛肉芝士捲

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

▲裡面是牛肉包捲著莫札瑞拉起司與鳳梨，一定要趁熱吃，可以拉起長長牽絲。

雞湯豆腐

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

▲以雞湯為基底，炸出來像是豆腐塊狀，但咬下又會爆漿，吃的時候要小心燙口，在口中融化就像是在含雞湯凍般。

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

蜆仔蒜頭湯
尖到滿出來的蜆仔蒜頭湯有著白濁濃鮮的湯頭，溫醇好喝，也是解酒好湯。

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

辣燉牛舌湯
因為加了大量辣泡菜，所以湯頭可說是相當有辣度，可不是平常吃小辣的人可以駕馭的了。牛舌非常嫩脆彈。

▲▼和道屋ととや炉端酒時北屯旗艦店，台中居酒屋宵夜，限定版爐端燒。（圖／NINI AND BLUE提供）

▲用餐最後有招待紅豆湯，熬到綿綿鬆鬆又保有整顆紅豆外觀很好吃，湯頭甜度則是剛剛好的舒服，飯後來上這碗紅豆湯實在太舒服了。

和道屋ととや炉端酒時（北屯旗艦店）

地址：台中市北屯區敦仁街123號
訂位專線：（04）2369－3123
營業時間：17：30－00：30，每周二公休

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