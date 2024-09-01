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台中4層整棟「奶油飯店」只給玩不給住！免門票闖關奇妙異世界

Nini and Blue 玩樂食記

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生活

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者柯珮萱

BUTTER HOTEL奶油飯店是「but we love butter」打造的飯店探索體驗，奶油黃復古飯店外觀，讓人誤以為真的是間飯店，整棟四層樓不讓你住、讓你自由探險，抵達三樓時還能獲得半塊奶油圓餅和一杯茶飲當獎勵，重點是免門票免費參觀，來台中勤美誠品逛街吃美食，不要錯過這個最夯台中景點！

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▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

BUTTER HOTEL奶油飯店 飯店外觀
在裝修期間就引起大家眾多討論，奶油黃復古飯店外觀，荒野仙人掌的美式風格外觀，加上一台壞掉的販賣機與小黑貓，未開幕就造成轟動。

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

▲奶油飯店外觀很好拍照，想拍美照的話，建議避開營業時間，就不用人擠人。

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

外觀裝潢像新飯店
當天許多路過的民眾，還以為是飯店新開幕，大家排隊搶優惠，試營運期間實際營業時間依店家現場公告為主，當天下午1點才開始營業，為了一睹這神秘的奶油飯店，大家還是乖乖排隊等待入場。

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

奶油飯店1F：飯店大廳與洗衣廠
入內後飯店員工會給我們一張攻略地圖，讓我們自由探險，Butter Hotel採自由探索，總共有四層樓＋地下一樓，一開始位置是一樓飯店大廳後台－洗衣部，這一排排洗衣機不只是擺設，部分機台還會旋轉。

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

▲穿越綿延的白色衣服架，展開這次冒險的方向。

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

▲一邊是上樓或是往1／4地下室，另一邊lobby飯店大廳不是入口反而是出口，相當有反轉概念。

奶油飯店 B1F：十字梯廳
B1F 十字梯廳樓梯標示的是1／4樓，讓人聯想到哈利波特中的九又四分之三月台，地點是在倫敦國王十字車站大廳，十字梯廳有數部電梯，其中有一部可通往三樓奶油浴場，如果選錯也沒關係，電梯通往移動列車、浴室等其他空間。

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

▲探險的過程中，黑貓似乎都在為我們指引方向，每個樓層、轉彎處都能發現它們的蹤跡。

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

奶油飯店 2F：藝術客房
二樓有監控室、藝術客房和洗手間，四個樓層中，只有這裡有化妝室洗手間，透過貓眼窺探藝術客房內部，其中有一扇門可以打開，穿越到有貓咪天井的空間。

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

▲打開房門後，穿越時空來到另一個空間的感覺。

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

奶油飯店 3F：奶油浴場

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

▲三樓是奶油浴場，也是伴手禮販售區，成功抵達三樓後，店員會給予號碼牌。

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

▲等待我們找到喜歡的位置後，隨後遞上半塊奶油圓餅和一杯茶飲。

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

▲浴場中那跳舞的大象是眾人的焦點和拍照留影的打卡點。

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

▲but.we love butter台中店販售6種口味餅乾：濃厚奶油餅乾、金鑽鳳梨、流心焦糖蛋黃、生乳酪蜂蜜海鹽、柴燻桂圓（台北限定）、太陽奶油餅乾（台中限定）。

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

▲禮盒售價小盒468元（6入），大盒768元（10入）。

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

▲最後回到一樓由lobby飯店大廳離開，結束這奇幻的冒險體驗，原來伴手禮店也能這麼厲害，完全不輸給密室逃脫。

▲▼台中BUTTER HOTEL 奶油飯店。（圖／部落客nini and blue提供）

整體心得
台中的美食餐廳一間比一間氣派浮誇，連伴手禮蛋糕甜點店也越來越厲害，台中知名讓一糖蛋糕專賣店外觀已經很厲害，but.we love butter更浮誇，看起來以後台中伴手禮蛋糕甜點店要更有創意才能吸引大家目光。

BUTTER HOTEL 奶油飯店

地址：台中市西區民權路217巷18號
營業時間：平日 12：30～21：00、假日 12：00～20：30
備註：免門票免費參觀，每人參觀限時40分鐘，化妝室在2樓。
（試營運期間:13：00～17：00，周二三休，依店家現場公告為主）

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