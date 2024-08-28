露營界的超強私廚！團隊客製化專屬套餐　現場開伙享受戶外野餐

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者黃亭詠

你能想像在星空下享用一頓如同五星飯店般的高級料理嗎？這絕對不是夢！今天我們預定了饗野的民宿包棟私廚服務，所有餐點都是在民宿的庭院裡面，現場開伙，讓你在自然環境下與三五好友享用牛小排與各式料理，本文來跟大家分享饗野令人驚豔的餐點菜色。

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饗野戶外私廚

高級的客製化，無論你想要什麼樣的菜色，饗野都能根據你的需求提供量身訂做，每一道料理都堪比五星飯店的水準，經驗豐富的私廚團隊，不僅料理技藝超群，更能在各種環境下提供專業的服務，讓你無憂無慮地享受美食。（饗野IG）

高級客製化戶外私廚

特別邀請饗野來到民宿包棟，特別喜歡他們這次為我們設計的菜單，前面登場的是海鮮冷盤、接著上桌一些熱菜、最後的壓軸好戲就是炭烤肉盤，這樣的設計彷彿在高級餐廳享用無菜單料理，最後的炭烤肉盤又讓人有一種包棟一定要烤肉的儀式感。

首先登場！海鮮冷盤

伊比利帕瑪火腿沙拉

伊比利帕瑪火腿沙拉的用料非常豐富，除了生菜以外，還有一些清爽香甜的水果，像是新鮮芒果、藍莓等等，為沙拉增添風味，火腿的香氣撲鼻，再搭配清爽的沙拉，吃起來完全是滿口的幸福感。

▲各式各樣的燻肉搭配濃郁的起司，每一口都能品嘗到不同的驚喜，特別喜歡他們用藍莓來搭配起司肉盤，藍莓的清甜中和了培根肉的鹹。

▲新鮮的生蠔搭配馬告和青檸，帶來一種獨特的酸香味道，讓人忍不住想要一口接一口地吃下去。

▲香煎干貝芭樂油醋。

▲炙燒海鱱魚莎莎直接用鳳梨當碗來盛裝料理，炙燒的海鱱魚跟洋蔥、鳳梨攪和再一起，清爽鮮甜。

關於熱菜

▲打拋虎斑蝦，虎斑蝦大顆飽滿，搭配泰式打拋香料，香辣的味道看似濃郁但吃起來很清爽。

▲炭烤舞菇布拉塔起司。

▲松露蕈菇雞湯，濃郁的雞湯中融合松露與蕈菇的香氣，每一口都是一種享受。

鹹蛋黃烏魚子軟殼蟹燉飯

這道燉飯真的是豪華至極，軟殼蟹現場處理裹粉現炸，鹹蛋黃與魚子軟殼蟹的搭配，讓這道燉飯的口感香濃細膩。

壓軸好戲炭烤肉盤

▲威士忌燉豬這道菜的香氣真的是讓人醉了，經過威士忌燉煮的豬肉，肉質軟嫩酒香濃郁。

▲木燻的櫻桃鴨胸，現場炭烤外脆內嫩，每一口都是一種驚艷。

▲老菜脯松露雞腿捲，老菜脯的獨特風味與松露的高級香氣完美融合。

▲炭烤美國安格斯牛嫩肩，肉食者的天堂，炭烤的美國安格斯牛嫩肩，肉質多汁口感極佳。

心得

無論是露營、民宿包棟，還是任何戶外活動，選擇饗野，絕對不會讓你失望。從今天的豪華菜單中就能看出，饗野真的是用心在做每一道料理，讓我們都能享受到如同五星飯店般的美食體驗。真心推薦給大家，讓我們一起在戶外享受這頂級的饗宴吧！

饗野戶外私廚

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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