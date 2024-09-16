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海景大露台享受寧靜時光！情人灣小秘境　激推香蕉巧克力列日鬆餅

胖貓咪的奇幻旅程

胖貓咪的奇幻旅程 胖貓咪的奇幻旅程

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

▲▼宜蘭蘇澳情人灣海景咖啡廳！招牌比利時列日鬆餅香蕉巧克力。（圖／部落客胖貓咪提供）

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者柯珮萱

這次到宜蘭蘇澳小旅行，搜集了一些海景咖啡廳來跟大家分享，今天要和大家分享一個南方澳內埤海灣的超美咖啡廳「海神咖啡」，這間咖啡廳是我的新寵，無敵海景美得不像話，超喜歡他們的大露台，超像在國外很愜意，比利時列日鬆餅現點現做，有很多種口味，一起來看看這次我們點什麼。

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▲▼宜蘭蘇澳情人灣海景咖啡廳！招牌比利時列日鬆餅香蕉巧克力。（圖／部落客胖貓咪提供）

海神咖啡空間環境
很喜歡他們的海景露台，店內環境真的讓人一見鍾情，咖啡廳內部走的是木質調風格，家具和餐桌都給人一種溫暖舒適的感覺，牆壁刷上了鮮艷的橘色，活潑可愛，看了就很開心，特別要提的是，咖啡廳有一個超漂亮的露台，直接面對大海，在這裡喝咖啡、吃鬆餅，看著藍天白雲和海浪拍打岩石，簡直就是人間天堂。

▲▼宜蘭蘇澳情人灣海景咖啡廳！招牌比利時列日鬆餅香蕉巧克力。（圖／部落客胖貓咪提供）

▲這裡的用餐區域寬敞舒適，非常適合午後時光，享受悠閒的片刻。

▲▼宜蘭蘇澳情人灣海景咖啡廳！招牌比利時列日鬆餅香蕉巧克力。（圖／部落客胖貓咪提供）

▲▼宜蘭蘇澳情人灣海景咖啡廳！招牌比利時列日鬆餅香蕉巧克力。（圖／部落客胖貓咪提供）

▲▼宜蘭蘇澳情人灣海景咖啡廳！招牌比利時列日鬆餅香蕉巧克力。（圖／部落客胖貓咪提供）

▲現場販售他們烘焙的咖啡豆和手作甜點，如果你愛上了這裡的咖啡，不妨帶一些回家，繼續品味這份美好。

▲▼宜蘭蘇澳情人灣海景咖啡廳！招牌比利時列日鬆餅香蕉巧克力。（圖／部落客胖貓咪提供）

▲甜點也是每日新鮮製作，品質有保證。

▲▼宜蘭蘇澳情人灣海景咖啡廳！招牌比利時列日鬆餅香蕉巧克力。（圖／部落客胖貓咪提供）

海神咖啡餐點介紹
要介紹一下海神咖啡的配方咖啡，這裡的配方咖啡榮獲美國咖啡評鑑的95高分，這可是非常不容易的成就，選用來自中南美洲和非洲的精品咖啡豆，經過精確的烘焙工藝，保留了咖啡豆的天然風味，賦予咖啡深厚的口感。

▲▼宜蘭蘇澳情人灣海景咖啡廳！招牌比利時列日鬆餅香蕉巧克力。（圖／部落客胖貓咪提供）

海神漂浮美式咖啡
這杯咖啡使用了特別的配方咖啡豆製作而成的美式咖啡，咖啡上面放了一球冰淇淋，所以叫做「漂浮」，因為天氣太熱了，我迫不及待想要吃冰淇淋，就點了這一杯，美式咖啡本身偏苦，但因為冰淇淋會慢慢融化滲透進去，所以讓咖啡變得冰冰涼涼又香甜，這真是我很喜歡的口感。

▲▼宜蘭蘇澳情人灣海景咖啡廳！招牌比利時列日鬆餅香蕉巧克力。（圖／部落客胖貓咪提供）

海神咖啡拿鐵
這款拿鐵咖啡也是用他們的特製配方咖啡豆製作，口感濃郁順滑，奶香與咖啡香完美融合，非常適合喜歡奶咖的朋友。

比利時列日鬆餅：香蕉巧克力列日鬆餅
這次我們點了比利時烈日鬆餅－香蕉巧克力口味，真是讓人驚艷，比利時烈日鬆餅是比利時最有名的甜點之一，外酥內軟，口感豐富，這款香蕉巧克力鬆餅搭配了一球香草冰淇淋，簡直是絕配，鬆餅切開後，冰淇淋融化在鬆餅的縫隙中，再加上香蕉片和巧克力醬，每一口都充滿幸福感。

▲▼宜蘭蘇澳情人灣海景咖啡廳！招牌比利時列日鬆餅香蕉巧克力。（圖／部落客胖貓咪提供）

▲▼宜蘭蘇澳情人灣海景咖啡廳！招牌比利時列日鬆餅香蕉巧克力。（圖／部落客胖貓咪提供）

▲▼宜蘭蘇澳情人灣海景咖啡廳！招牌比利時列日鬆餅香蕉巧克力。（圖／部落客胖貓咪提供）

宜蘭蘇澳內埤海灣（情人灣）海景一覽無遺

▲▼宜蘭蘇澳情人灣海景咖啡廳！招牌比利時列日鬆餅香蕉巧克力。（圖／部落客胖貓咪提供）

▲▼宜蘭蘇澳情人灣海景咖啡廳！招牌比利時列日鬆餅香蕉巧克力。（圖／部落客胖貓咪提供）

▲▼宜蘭蘇澳情人灣海景咖啡廳！招牌比利時列日鬆餅香蕉巧克力。（圖／部落客胖貓咪提供）

▲▼宜蘭蘇澳情人灣海景咖啡廳！招牌比利時列日鬆餅香蕉巧克力。（圖／部落客胖貓咪提供）

整體心得
海神咖啡不僅提供美味的餐點和高品質的咖啡，還擁有絕美的景色和舒適的用餐環境，無論是和朋友聚會還是享受一個人的寧靜時光，這裡都是一個絕佳的選擇，下次如果來到宜蘭蘇澳，很推薦可以來這邊喝咖啡看海。

海神咖啡屋Poseidon Cafe

地址：270台灣宜蘭縣蘇澳鎮造船路106號
電話：09－1912－4819
營業時間：平日12：00－17：30／周末11：00－17：30（周二公休）

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團部落格

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