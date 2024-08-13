彷彿直奔海島的渡假氛圍！宜蘭蘇澳超chill海景玻璃屋咖啡　

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者柯珮萱

這次到宜蘭蘇澳小旅行，搜集了一些海景咖啡廳來跟大家分享，其中一家是在豆腐岬海水浴場旁邊的「喬伊吹吹風」，海景玻璃屋咖啡廳真的超級美，不僅風景無敵，餐點也超好吃，這間超適合看海喝飲料，推薦給大家。

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喬伊吹吹風位置

位在蘇澳豆腐岬海水浴場附近，這裡的玻璃屋設計讓整個咖啡廳看起來超通透，隨時隨地都可以欣賞到壯麗的海景，尤其是天氣好的時候，坐在這裡真的是一種享受。

喬伊吹吹風菜單

喬伊吹吹風餐點推薦





早午餐嫩煎雞腿

我們點的嫩煎雞腿早午餐份量超足，雞腿外皮酥脆，肉質超嫩超多汁，一切開就有雞汁流出來，看的我都要流口水了，這道早午餐還附了許多豐富的配菜，包括季節時蔬、生菜沙拉、薯條和湯品，湯品是蘑菇濃湯，味道十分濃郁，生菜沙拉有羅曼地瓜、小黃瓜、番茄等，搭配胡麻醬，清爽又健康，薯條金黃酥脆，真的讓人超滿足。

▲麵包也是新鮮烘焙的，口感很棒。

咖啡阿芙佳朵

說到飲品，我一定要推薦阿芙佳朵，這是我超愛的一款咖啡，他們會附上一碗冰淇淋和一小杯義式濃縮，你可以自己把咖啡倒在冰淇淋上，看到咖啡從冰淇淋上滑落的樣子，我喜歡把它們攪在一起吃，冰淇淋就變成咖啡口味，超好吃的。

喬伊吹吹風室內用餐空間

度假風格和無敵海景超愜意，咖啡廳用餐環境也超棒，整個咖啡廳充滿了海島渡假的感覺，家具和裝飾都是木質調，面料選用米白色系，看起來就很舒服，搭配上無敵海景，簡直完美。

喬伊吹吹風戶外用餐

背山面海吹海風喝涼飲，特別要提的是他們的戶外座位區，這裡放了很多懶人骨頭和藤製的座位，還有超可愛的茅草遮陽棚，這個區域是面向海的，你可以一邊喝飲料一邊看海，下午坐在這裡吹吹海風，真的超舒服。

整體環境

如果你想找一個可以放鬆心情、享受美食的地方，喬伊吹吹風絕對是不二之選，下次來宜蘭玩，一定要來這裡坐坐，享受這裡的美景和美食，相信我，你會愛上這裡的，快來一起吹吹風、享用美味餐點和咖啡。

喬伊吹吹風

電話號碼： 03－995－2553

地址： 270宜蘭縣蘇澳鎮跨港路6號2樓

營業時間： 11：00－18：00（周三公休）

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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