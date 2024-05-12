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山水沙灘旁的享受微醺夜晚！澎湖超熱門小酒館　每杯酒都藏小故事

胖貓咪的奇幻旅程

胖貓咪的奇幻旅程 胖貓咪的奇幻旅程

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

▲▼澎湖酒吧推薦，菜宅裡的小酒館，山水沙灘充滿西班牙風味。（圖／胖貓咪提供）

▲澎湖酒吧推薦，菜宅裡的小酒館，山水沙灘充滿西班牙風味。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者黃亭詠

隱身於澎湖的山水沙灘酒吧「菜宅裡的小酒館」，這裡不僅是來澎湖可以Chill一下的地方，更是一個充滿故事的空間。每一杯特調酒都承載著老闆在世界各地旅行中的見聞。讓我們在這個小地方，可以體驗到異國情調的地中海風情。

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▲▼澎湖酒吧推薦，菜宅裡的小酒館，山水沙灘充滿西班牙風味。（圖／胖貓咪提供）

▲▼澎湖酒吧推薦，菜宅裡的小酒館，山水沙灘充滿西班牙風味。（圖／胖貓咪提供）

每一杯酒都有故事
調酒是這間小酒館的靈魂。老闆在西班牙及清邁的旅行中獲得靈感，回到澎湖後，這些美好的回憶和經歷化作了一杯杯獨特的特調酒。這裡的每一款調酒都有其獨特的故事，如同帶領顧客走遍老闆曾經旅行過的每一個角落。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼澎湖酒吧推薦，菜宅裡的小酒館，山水沙灘充滿西班牙風味。（圖／胖貓咪提供）

▲▼澎湖酒吧推薦，菜宅裡的小酒館，山水沙灘充滿西班牙風味。（圖／胖貓咪提供）

▲▼澎湖酒吧推薦，菜宅裡的小酒館，山水沙灘充滿西班牙風味。（圖／胖貓咪提供）

▲▼澎湖酒吧推薦，菜宅裡的小酒館，山水沙灘充滿西班牙風味。（圖／胖貓咪提供）

▲▼澎湖酒吧推薦，菜宅裡的小酒館，山水沙灘充滿西班牙風味。（圖／胖貓咪提供）

▲▼澎湖酒吧推薦，菜宅裡的小酒館，山水沙灘充滿西班牙風味。（圖／胖貓咪提供）

西班牙風味彷彿置身地中海
菜宅裡的小酒館提供一些西班牙風味的Tapas精緻小菜，搭配調酒真的很剛好。很適合晚餐後小酌一下，搭配一些西班牙式下酒菜。老闆跟老闆娘都非常健談，熱情的跟我們分享介紹他們的故事，還有每一杯調酒的由來。

▲▼澎湖酒吧推薦，菜宅裡的小酒館，山水沙灘充滿西班牙風味。（圖／胖貓咪提供）

▲火腿起司盤非常豐富，這個拼盤裡面有生火腿、各式起司、堅果類還有橄欖，番茄麵包則是加點。

▲▼澎湖酒吧推薦，菜宅裡的小酒館，山水沙灘充滿西班牙風味。（圖／胖貓咪提供）

▲▼澎湖酒吧推薦，菜宅裡的小酒館，山水沙灘充滿西班牙風味。（圖／胖貓咪提供）

▲火腿跟起司搭配麵包一起吃，瞬間變得好豐盛。

小結
小酒館簡樸且充滿藝術感，牆上掛著老闆在西班牙收集的裝飾品和照片，每一件都散發著濃郁的歷史感和文化氣息。熱情的夫妻檔營造出家一般的氛圍，使顧客在輕鬆的環境中享受美食與美酒。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

菜宅裡的小酒館 The Garden Tapas & Bar

地址：台灣澎湖縣馬公市
電話：（09）2092－1911
營業時間：18：00 －22：00、星期四休息

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團部落格

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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