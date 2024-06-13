台北9家下班小酌酒吧！東區最頂蔬食餐酒館　精釀啤酒300款任挑

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者邵筱鈞

推薦這幾間超適合跟朋友聚餐，下班小酌的餐酒館。每一家店都是胖貓咪精選無雷的餐廳，其中有幾間居酒屋也是非常推薦所以放進來，精選9間台北餐酒館推薦，接下來一一介紹給大家。



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《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



聚餐名單！林口長庚日式居酒屋 4人套餐11道配精釀啤酒、梅酒任選

ABV日式居酒屋林口長庚店新開幕，如果跟部落客一樣，喜歡ABV餐酒館，或是喜歡日式居酒屋的朋友們，絕不能錯過這間「令和元年創業」的ABV日式居酒屋。這裡不僅交通便利，是聚餐首選，到林口Outlet逛街後，也很適合一起來這間新開的ABV餐酒館探店。

台北東區最頂蔬食餐酒館！全新特調糖葫蘆，經典重現夜市小吃的懷舊好味道。

喜歡尋找不一樣的蔬食料理，或想要在美食上有新的體驗的朋友，位於台北東區的foldie蔬食餐酒館是你不可錯過的選擇。自去年9月開幕以來，foldie就以其融合中西菜色的經典元素和質感創意，贏得了眾多饕客的青睞。 隨著季節的更迭，foldie帶來了全新的菜單，將傳統台灣夜市小吃的元素巧妙地融入高端料理中，創造出了一系列令人驚艷的蔬食佳餚。

捷運忠孝敦化必吃美式餐酒館 專業推薦300百種世界精釀啤酒

ABV Bar & Kitchen世界精釀啤酒 ABV餐酒館主打的是精釀啤酒搭配各國美食，有趣的是他們有12間分店，每一間店的風格都不一樣，提供不同風味的異國料理。其中包含美式餐廳、加勒比海餐酒館、地中海餐酒館、日式居酒屋，還有南洋餐酒館。 ABV餐酒館很特別，店裡提供超級多來自世界各地的精釀啤酒，讓你可以挑選搭配餐點。

中和海鮮最多的居酒屋！必點海王類生蠔、阿根廷魷魚、明太子鮮蝦起司烏龍麵。

大部分的日式居酒屋，都是串烤比較多。太久沒有吃到這麼多海鮮料理的居酒屋！跟大家分享中和捷運站附近，有一家不分享對不起大家的日式居酒屋，Akinoyo秋夜串燒。超適合同事下班聚餐，或者是跟朋友一起。就在中和捷運站步行兩分鐘的距離，交通非常方便。

樹林酒吧推薦！10種原創特調、樹林人下班前的最後一站

這裡是樹林人下班回家前的最後一站，Chill Home邱宅。在樹林也有這種充滿故事的小酒吧！有趣的密室入口設計，讓這一處小地方更加有隱密感，店裡提供多種調酒讓你慢慢品味。10種原創特調，每一杯背後都有一個故事。這些都是邱宅主理人Jie，擔任Bar tender多年來的經驗與人生哲學。

台北大安居酒屋 推出一人菜單、10道必吃美味日本料理

北村家位在大安區的樂利路上，由知名導演北村豐晴的爸爸媽媽開的日式居酒屋。這間店非常特別，已經帶了各種朋友去光顧了很多次。餐點是非常道地的日本家常菜，許多餐點都是北村爸爸與北村媽媽的好手藝，非常有特色！除此之外，這裡有一個讓我最流連忘返的酒，東方美人清酒，推薦給大家。

信義區餐酒館四大亮點一次看！推薦美國沙朗牛排，氣球調酒找回童年回憶

台北市信義區購物商場繁榮，融合多元的文化和夜生活。ONE RULE餐酒館位於ATT4FUN購物中心內，讓陶醉於美酒佳餚中，同時欣賞台北101大樓的夜景。本文將深入探討ONE RULE餐酒館的4個特色亮點，讓您更了解這個家令人嘆為觀止的餐廳。

台北餐酒館One Rule客座活動 Rule City 香港站

位於信義區ATT十樓的餐酒館ONE RULE，每月舉辦RULE CITY的客座活動，部落客到訪當月邀請香港知名酒吧「Barbuonasera」的主理人：Nick Tse與Ayako Miyake，兩位擁有20年資歷的調酒師到現場與大家相見！除此之外，當時活動ONE RULE也與東區最強的港式餐廳「荷李活茶街」聯名推出道地的港式美食，每個月ONE RULE都會舉辦不一樣的RULE CITY客座活動，邀請大家來共襄盛舉。

永康街必吃日式居酒屋 帶你一秒飛日本、每一串都超多汁

台北捷運東門站附近，有很多日式可愛小店。隱藏在永康街的中段，有一家開了很久的日式居酒屋，紅蜻蜓食事處每次經過無論是平日還是假日幾乎都客滿！從店外的招牌跟裝潢，就感覺到濃濃的日式風情，可以想像下班或下課跟同事朋友一起來到這邊小酌Chill一下的感覺。這裡的串烤品項非常多，牛肉、豬肉、烤魚、丼飯跟烤糰子都有，可以大大滿足你的嘴饞。

樹林竟然有這種酒吧！位在火車站旁太方便、生蠔超新鮮美味必點

終於不用往台北跑，樹林人有福啦！就在樹林火車站後站中山路一段這個出口，沿著軌道旁的後站街走，不到3分鐘就到了。地下鐵路Railroad Bistro酒吧，酗酒互助會樹林分部，門口很冷靜，一打開門猶如喝酒人士的世外桃源。從門口完全看不出來裡面這麼美！ 佈置的超有氣氛，這個酒吧天堂不分享枉為樹林人，12點以前還可以唱歌。





＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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