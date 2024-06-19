台北優質餐酒館＋1！開箱9道創新料理　微醺秘境大巨蛋走路10分鐘到

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者邵筱鈞

位於台北大巨蛋旁的Zentopia Taipei 禪托邦餐酒館，台北優質餐酒館再添一枚！以其獨特的中式創新風格裝潢，及其豐富的美味餐點，吸引了超多人來探訪。從B1的入口牆上兩條霓虹燈的龍開始，就讓人感受到濃厚的東方魅力。跟著胖貓咪一起開箱分享這9道美味創新料理，以及幾杯不錯的創意調酒。

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Zentopia 禪托邦餐酒館

必點這9道美食

精緻美味超厲害大珠小珠蛋炒飯

這道蛋炒飯絕對是一大亮點。以蓬鬆的蛋炒飯為基底，搭配鮭魚卵和蝦卵，猶如珠光寶氣般點綴在飯粒之間。重點是還有鮑魚！根本頂級炒飯。每一口都能享受到魚卵的鮮美爆汁，與蛋炒飯的香氣完美融合，口感豐富層次分明。

新鮮蛤蜊爆汁登場－麻油松阪炒烏冬

這道麻油松阪炒烏冬充滿了濃郁的麻油香氣，烏龍麵的Q彈口感與松阪豬肉的嫩滑相得益彰。再加上巨大的蛤蜊和蔥花點綴，每一口都是海陸美味的交響曲。

中西迸出新滋味－台式披薩基底是蔥油餅

這道台式披薩將中西料理巧妙結合，以蔥油餅為底，上面鋪滿了濃郁的起司和豐富的餡料，包括香腸等。咬一口，酥脆的餅皮和拉絲的起司交織出絕妙的口感，顛覆了傳統披薩的既定印象，帶來全新的味蕾體驗。

菲力牛排佐自製香蒜黑胡椒醬

菲力牛排讓人回味無窮。約5分熟的牛排鮮嫩多汁，每一口都能鎖住牛肉的甜味。自製的香蒜黑胡椒醬更是畫龍點睛，為牛排增添了層次豐富的風味。

玉米排骨沒有湯下酒超速配

玉米排骨沒有湯是非常可愛的創新料理。將傳統的玉米排骨湯重新解讀，採用烤炸的方式，使排骨美味酥脆，搭配玉米和花椰菜等蔬菜，成為一道極具創意的下酒菜。

被青花椒麻香味征服－好白菜被豬拱了

這道菜名有點特別，但味道更是讓人驚艷。濃郁的中式風味與禪托邦餐酒館的主題相得益彰。香氣四溢的椒麻味，搭配豬肉和白菜，麻香十足，每一口都是中式料理的精髓。

根本五星級滷肉飯－山海匯滷肉飯

山海匯滷肉飯結合了滷肉與甜蝦，創造出一種獨特的海陸風味。滷肉飯的濃郁香氣和甜蝦的鮮甜交織，口感豐富，令人食指大動。

台式炸物拼盤、滷味拼盤

聚餐時若餐點不足，台式炸物拼盤和滷味拼盤絕對是不會錯的選擇。地瓜薯條、炸鹹酥雞，以及驚喜的炸絲瓜，清爽美味，特別是炸絲瓜，甜美的水分完全鎖在裡面，是炸物拼盤中的一片綠洲。

獨家特色沾醬

付的兩種醬料都非常特別，黃色的是金沙美乃滋、紅色的椒麻胡麻醬，味道上都很獨特。特愛吃金沙豆腐的朋友，絕對會覺得金沙美乃滋特別好吃。喜歡吃辣的朋友很推薦可以沾椒麻胡麻醬，保證無雷。

▲滷味拼盤讓人印象深刻的是滷牛腸，口感很像一般的滷大腸。

調酒以數字命名 創意調酒推薦清單

No.1 伏特加／抹茶／金萱／四季春

以伏特加為基底，搭配抹茶、金萱茶和四季春，融合出一種既有酒精的微醺感，又有茶香的清新。每一口都如同品味一段清新的綠意之旅。

No.2 琴酒／茉莉花／接骨木花／麝香葡萄

以琴酒為主，加入茉莉花、接骨木花和麝香葡萄，散發出迷人的花香與果香。口感清爽，彷彿置身於花園中，令人心情愉悅。

No.4 琴酒／奶油／馬告

將琴酒與奶油結合，再加入馬告，口感濃郁且富有層次，奶油的香甜與馬告的特殊香氣相互融合，創造出獨特的味蕾體驗。

No.12 藍姆酒／咖啡／五香

以藍姆酒為基底，搭配咖啡和五香，口感豐富且帶有獨特的香料味。藍姆酒的濃烈與咖啡的苦甜相互融合，再加上五香的點綴，每一口都充滿驚喜。

原來我們這麼近

這是一杯無酒精的調飲，以果香為主，清爽解渴。每一口都能感受到自然的甜，讓人不禁想起與好友近距離的美好時光。

Zentopia Taipei 店內環境

Zentopia Taipei店內充滿了濃厚的中式風格，餐酒館的入口馬上就是兩條霓虹燈的龍在迎接我們。這次我還特地準備了旗袍來，在這邊拍照真的超適合的！這裡的裝潢設計充滿了中式古典風格跟現代簡約線條相融合，我覺得穿著現代風格其實也不錯，無違和感。

▲內用座位偏寬敞舒適，有兩人座、4人座、6人座，甚至是開放式包廂，可以容納10人聚會。

▲吧台的設計很特別，在牆上投影一些海浪、迷霧之類的夢幻畫面。

▲店內還設有包廂內設KTV設備，讓你可以邊喝酒邊唱歌。

▲很適合在這邊辦活動，跟朋友一起同樂。

用餐心得

Zentopia禪托邦餐酒館不僅提供美味的餐點和創意調酒，還有獨特的中式裝潢和舒適的用餐環境。無論是朋友聚會、家庭聚餐，還是特殊慶祝，這裡都是絕佳的選擇。推薦大家來這裡體驗一場別具風格的美食之旅。

Zentopia Taipei 禪托邦餐酒館

地址： 台北市大安區忠孝東路四段289號B1

營業時間：周日至周四19：00－01：40、19：00－02：00（周五至周六）

電話：02－2775－5056

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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