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超過50年歷史！花蓮鳳林鎮老牌冰菓店　最經典「三豆冰」一吃上癮

胖貓咪的奇幻旅程

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人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

▲▼明新冰菓店，花蓮鳳林50年冰店，在地人的傳統味道與記憶。。（圖／部落客胖貓咪提供）

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者柯珮萱

花蓮的鳳林鎮一直是我很想要再度二訪的地方，這個小城鎮給人一種寧靜又悠閑的感覺。整齊的街道，群山環繞。特別喜歡花蓮的這個特色，一個轉身就會看見馬路的盡頭是一座山。這家店可是當地人的共同記憶，從1960年代開始營業，到現在已經有超過50年的歷史了。明新冰菓店不僅是鳳林人消暑的首選，也吸引了許多遊客前來品嚐。

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▲▼明新冰菓店，花蓮鳳林50年冰店，在地人的傳統味道與記憶。。（圖／部落客胖貓咪提供）

菜單

▲▼明新冰菓店，花蓮鳳林50年冰店，在地人的傳統味道與記憶。。（圖／部落客胖貓咪提供）

當地人最愛的經典冰品之一「三豆冰」
來到明新冰菓店，如果你還沒有吃過的話，很推薦可以點三豆冰，作為你的第一次！三豆冰的配料非常豐富，有紅豆、綠豆和花豆，每一口都能嚐到豆子的香甜和冰品的清涼。

▲▼明新冰菓店，花蓮鳳林50年冰店，在地人的傳統味道與記憶。。（圖／部落客胖貓咪提供）

▲特別是在炎熱的夏天，一碗三豆冰下肚，馬上神清氣爽！

▲▼明新冰菓店，花蓮鳳林50年冰店，在地人的傳統味道與記憶。。（圖／部落客胖貓咪提供）

▲▼明新冰菓店，花蓮鳳林50年冰店，在地人的傳統味道與記憶。。（圖／部落客胖貓咪提供）

▲▼明新冰菓店，花蓮鳳林50年冰店，在地人的傳統味道與記憶。。（圖／部落客胖貓咪提供）

冰淇淋兩球50元：桂圓＋酒釀葡萄
店裡的冰淇淋也是超推薦的！我點了兩球冰淇淋，餅乾裝價格只要55元。我選了一球必吃的桂圓口味，這口味超有特色，桂圓的香氣撲鼻，味道濃郁，口感扎實。

▲▼明新冰菓店，花蓮鳳林50年冰店，在地人的傳統味道與記憶。。（圖／部落客胖貓咪提供）

▲另一球我選了酒釀葡萄，這個口味同樣令人驚豔，酒釀的香氣和葡萄的酸甜完美結合。

▲▼明新冰菓店，花蓮鳳林50年冰店，在地人的傳統味道與記憶。。（圖／部落客胖貓咪提供）

▲味道不會水感很重，每一口都超濃郁50元我覺得CP值超高。

▲▼明新冰菓店，花蓮鳳林50年冰店，在地人的傳統味道與記憶。。（圖／部落客胖貓咪提供）

花蓮鳳林明新冰菓店

地址：975台灣花蓮縣鳳林鎮新生街26號
電話：03－876－4168
營業時間每天：09：00 – 21：00

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團部落格

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