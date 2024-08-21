成田機場⭢東京市區交通攻略！京成電鐵36分鐘最快、優缺點一次看

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撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

從成田機場到東京市區的交通方式有很多種，大家可依照行程安排、住宿地點選擇要搭哪種車，其中最快速也最方便的交通方式，就是乘京成電鐵「Skyliner」，最快只要36分鐘就能抵達東京市區，這篇「成田機場交通攻略」整理N’EX 成田特快、東京利木津巴士、京成電鐵的優點，自由行玩東京真的很簡單。

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成田機場到上野交通

扣除租車自駕、機場接送、搭計程車，從成田機場到東京市區的交通方式，最常使用的為以下3種，我整理各自的優點供大家參考。

JR東日本：N’EX 成田特快、東京利木津巴士

京成電鐵：ACCESS特快、快車特快／特快、Skyliner。

JR東日本：N’EX 成田特快

「N’EX 成田特快」為JR東日本推出的機場列車，可直達東京、品川、澀谷、新宿、橫濱等地區，最快53分鐘就能從成田機場抵達東京站，缺點就是票價較為昂貴，單程超過3,000円（現在有推出來回優惠票5,000円），如果是住在橫濱，或是有購買「東京廣域周遊券 JR Tokyo Wide PASS」的話，推薦可以搭乘。

東京利木津巴士

「東京利木津巴士」的優勢在於上下車地點非常多，幾乎遍佈東京都各大景點飯店，可以省下扛行李轉車的力氣，成田機場到東京市區車程時間約一小時，缺點同樣是價格較高，適合行李較多、懶得轉車的人選擇。

京成電鐵：ACCESS特快、快車特快／特快

而我自已最常搭乘的是京城電鐵系列，如果想省錢、不怕多花一點時間的話，ACCESS特快、快車特快／特快都是不錯選擇，從成田機場到東京市區單程約1,300円左右（看下車地點在哪），缺點就是沒有對號座位，若是人多可能需要拿行李站著。

京成電鐵：Skyliner

如果願意花點錢，最快速且最方便的還是搭乘同為京成電鐵推出的「Skyliner」，從成田機場到東京市區最快只需36分鐘，全車對號座、有設置行李架，還有免費的充電插座、無線網路Wi-Fi，硬體設施相當齊全，如果你是住在日暮里、上野附近的話，更是推薦搭這個最方便，或者到東京市區再轉乘JR、地下鐵到其他地方也很便利，上野站是個有新幹線通過的大站，地理位置相當優秀。

▲Skyliner路線圖。

Skyliner時刻表／票價

時刻表可點此至官網查詢最新班次，基本上每個小時都有三班車，除非你是要搭很早、或很晚的班次，不然其實也不用刻意查詢時刻表，尖峰時段20分鐘左右就有一班車，班次密集更能機動調整行程時間，單程票價為2,580円，建議大家可以先在台灣買好，再到日本當地兌換，不僅可以省下機場排隊購票的時間，還能累積KKday Points。

Skyliner劃位教學

從成田機場出來往「鐵道」指示的方向走，就會看到櫃檯，無論何時櫃檯前總是大排長龍，才會建議大家先在台灣買好票，可以省下很多排隊時間。

▲一旁的自動販賣機就可以兌換實體票券，這天來現場有工作人員協助換票，整個流程不到3分鐘就輕鬆搞定。

▲機器可以直接選擇繁體中文介面，接著掃描QRcode、選好班次及座位，就能拿到實體車票。

▲刷票進站後，請順著指標走，1號月台的位置就是乘車處。

▲全車皆為指定席，如果沒有購票劃位的話，是無法搭乘這班列車的。

Skyliner成田機場到上野

從成田機場搭「Skyliner」到京成上野，車程時間約40分鐘左右，加上全車都是指定席的關係，所以只要劃位好就一定有座位可坐，不用拿行李大包小包站著就是舒服。

▲全車皆有提供無線網路Wi-Fi，座位下方也有設置充電插座。

▲車尾都有行李架可讓你放置行李，完全就是一台為了旅客往返機場所設計的列車。

▲京成上野站就在上野恩賜公園旁邊，我們這次是住在淺草，從上野站轉乘地下鐵銀座線一下子就到淺草，要移動到東京其他地方也很方便。

Skyliner上野到成田機場

回程同樣是使用京成上野站的機器換票、劃位即可，操作起來相當直覺，應該是沒什麼難度，成田機場到東京市區的交通方式，推薦大家搭乘快速又方便的「Skyliner」，建議先在台灣買好票再至現場兌換，可以幫你省下很多排隊時間。

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