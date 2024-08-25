金門必收藏夕陽景點、坐擁首排海景！三角堡咖啡前身是軍事重地　

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者張宜樺

金門慈堤三角堡咖啡屋是位在「慈湖三角堡」，結合軍事特色的金門景觀咖啡廳，咖啡飲料都很平價，推薦一定必點好吃特別的混蛋，舒適坐著欣賞金門慈湖夕陽夜景，這樣才叫做享受人生。金門慈堤三角堡咖啡屋景觀真的超美，天氣好的時候還能清晰看見金門大橋、中國廈門呢！

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金門慈堤三角堡咖啡屋在哪裡

地址位在金門縣金寧鄉慈湖路三段200號，也就是「慈湖三角堡」，旁邊即設有免費停車場，開車騎車前往的人，直接把車子停好再走進來就好，交通可說超級方便。

「慈湖三角堡」位於金門慈湖西側

是曾經很重要的軍事陣地。碉堡四周挖掘了似護城河的壕溝，並在周邊海灘圍滿鐵絲網形成雷區。迷彩外觀的三角堡，設有哨所可供士兵住宿，三個端點也設置了瞭望哨與射口，現在仍保留了舊時代曾作戰過的痕跡。

▲現在的慈湖三角堡則以轉作觀光用途，樓上開了一家金門慈堤三角堡咖啡屋。

▲每年春末夏初時，附近還會吸引許多蜂蝶，是很多人會專程來拍照賞鳥的金門生態景點。

金門慈堤三角堡咖啡屋介紹

金門慈堤三角堡咖啡屋幾乎都是戶外座位區，若是夏天前往就得自己做好防曬。我們分別時冬天、初夏兩度造訪金門慈湖夕陽，日落時分的天氣都蠻舒適的，如果有計劃來看夜景的話，建議可以再多帶一件小外套保暖。

採自由入座的形式，你想坐在哪裡都可以，如果想看夕陽夜景的話，當然還是海景第一排的景觀座位最推薦，天氣好的時候連金門大橋、中國廈門都看得非常清楚。

▲金門慈堤三角堡咖啡屋絕對是我看過，會留下深刻印象的夕陽之一。



慈湖落日觀海平台

再訪金門慈湖夕陽，選擇的地點是不遠處的「慈湖落日觀海平台」。兩邊的景觀都很美，如果想喝咖啡、吃點東西的話推薦可以去金門慈堤三角堡咖啡屋，如果只想單純看夕陽夜景的話，那麼來這就已足夠。

▲現在金門大橋已蓋好且通車了，前往小金門旅遊更加便利。

▲初夏的太陽會從中國廈門那側落下。

▲和金門海邊常有的「軌條砦」一起拍下，也是很特別的夕陽照片。

▲太陽落下後的中國廈門夜景，可以感受都市的繁華。

結論

我心中兩個一定要去的金門夕陽景點就是慈湖、建功嶼，這篇文章主要介紹的是金門慈湖夕陽夜景。無論是在慈湖岸邊隨意坐著，或是到金門慈堤三角堡咖啡屋喝咖啡、看美景都很推薦，真的是美到讓人印象深刻！

菜單價錢

菜單如下，價格以景觀咖啡廳來說相當平價。除了基本款咖啡、茶飲、輕食、甜點外，還有很多金門特色美食，像是高粱酒特調、畜試所冰棒、金門高粱香腸等，融合在地特色更是讓人推薦。

▲無糖的洛神花神熱熱喝相當舒服，夏天喝冷飲應該也很優秀。

▲混蛋20元，金門慈堤三角堡咖啡屋必吃特色美食就是混蛋，老闆考量有人不喜歡吃蛋黃，所以把蛋黃跟蛋白混合，做成特別的茶葉蛋。

金門慈堤三角堡咖啡屋 （不務正Ya野戰咖啡廳）

地址：金門縣金寧鄉慈湖路三段200號

電話：0928－174－426

營業時間：15：00－22：00

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