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東京大口吃肉首選Tabelog3.48分！涉谷「300元有找」CP值牛排飯

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼東京涉谷平價牛排飯。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

東京牛排飯推薦這家超人氣涉谷美食「Steak Rice Center Beef Japanese Rice Bowl」，招牌牛排飯一份居然不用台幣300元，牛肉超多、份量實在，是要我排隊吃都甘願的東京高CP值美食，距離涉谷地標、SHIBUYA SKY等涉谷景點都很近，很適合當作想大口吃肉時的涉谷午餐、涉谷晚餐好選擇。

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Steak Rice Center Beef Japanese Rice Bowl位置
位在熱鬧的東京涉谷，從JR涉谷站、地下鐵涉谷站出口過來，約步行5分鐘就能抵達，距離涉谷地標、忠犬八公像、「SHIBUYA SKY」都算近，地理位置非常棒。

▲▼東京涉谷平價牛排飯。（圖／部落客周花花提供）

店名簡稱「Center Beef」
日文名稱則是「ステーキライスの店 センタービーフ渋谷宮益坂店」，本店開在橫濱，在新宿、吉祥寺、秋葉原也有好幾家分店，每家分店生意都很好，非用餐時間或是下雨天也不受影響，門口已經大排長龍，店內只有14個位子，沒有在第一輪入座的話，就得等上大約半小時才吃得到。

▲▼東京涉谷平價牛排飯。（圖／部落客周花花提供）

Center Beef座位區圍繞吧台
可以看到餐點製作過程，這天現場幾乎都是外國遊客，看來應該很受觀光客喜愛，老實說我一開始還有點害怕，吃過以後卻意外的非常喜歡，日本美食網站Tabelog分數為3.48分，雖然沒有超過3.50分，但也算不錯的分數，我心中的推薦指數比「Red Rock」還高。

▲▼東京涉谷平價牛排飯。（圖／部落客周花花提供）

▲▼東京涉谷平價牛排飯。（圖／部落客周花花提供）

Center Beef菜單
大多數人來這裡都是吃牛排飯，共有6種不同肉量可供選擇，基底要白飯、薑黃飯、沙拉，還是要再添加哪些配料，都可客製化調整，其他餐點還有咖哩牛肉、煎牛排、燉牛肉等，但幾乎每個人都是點牛肉飯，因為份量真的很實在，可以大口吃肉非常過癮。

▲▼東京涉谷平價牛排飯。（圖／部落客周花花提供）

▲可以跟店員索取英文菜單。

▲▼東京涉谷平價牛排飯。（圖／部落客周花花提供）

牛排飯－1,290円（中）＋生雞蛋100円
我點的是最多人點的M size，本來以為份量不會太多，沒想到上桌這麼大份，照片上可能看不太出來，但一般女生吃肯定會飽，男生應該也很足夠，如果你真的是很能吃肉的肉食主義者，再來挑戰L以上的份量。

▲▼東京涉谷平價牛排飯。（圖／部落客周花花提供）

▲生雞蛋是我額外單點的，其餘配料鮮奶油、蒜片、洋蔥本來就會附在牛排飯裡頭。

▲▼東京涉谷平價牛排飯。（圖／部落客周花花提供）

牛排飯CP值超高
餐點份量給得非常足，嫩度相當不錯，口感略帶嚼勁，吃得到好牛肉的鮮甜油脂，醬汁給得蠻多的，平常口味較清淡的人，可能會覺得偏鹹，可以再拌著底層的白飯一起吃，中和一下鹹度，一碗牛排飯換算台幣不用300元，這麼平價的東京美食，叫人怎能不推薦。

▲▼東京涉谷平價牛排飯。（圖／部落客周花花提供）

▲▼東京涉谷平價牛排飯。（圖／部落客周花花提供）

▲牛排飯加入生雞蛋，拌著鮮奶油、蒜片、洋蔥吃相當合拍，想吃蔬菜的人可以再加點沙拉，整份吃完不會感到膩口，而是有著滿滿的滿足感。

▲▼東京涉谷平價牛排飯。（圖／部落客周花花提供）

▲桌上還有醬料、辣椒等，可以自行調味，我覺得原本的設定鹹度就很足夠，就沒再額外添加桌上的調味料。

食後心得
涉谷美食一定要推薦這家超人氣東京牛排飯「Steak Rice Center Beef Japanese Rice Bowl」，吃過一次以後，完全理解為什麼是排隊也要吃的東京美食，因為真的超划算，建議可以早點過來，或者利用周末下午的離峰時段，不然就得做好可能要排隊一小時以上的心理準備。

Steak Rice Center Beef Japanese Rice Bowl（ステーキライスの店 センタービーフ）

地址：東京都渋谷区渋谷1－12－24
電話：03－5467－5150
營業時間：平日11：00－15：00、17：30－22：00，假日11：00－22：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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