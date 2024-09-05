ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

緊鄰政大翠綠湖畔！木柵小廢墟咖啡　蟲鳴鳥叫中享受悠閒時光

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼小廢墟風咖啡廳，政大達賢圖書館旁湖畔咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

我非常喜歡的木柵咖啡店「Ruins Coffee Roasters 小廢墟咖啡」，在政大達賢圖書館開分店了，菜單咖啡、甜點都維持著高水準，緊鄰湖畔的用餐環境，更多了幾分悠閒之感，喜歡景觀咖啡廳的人，推薦你可以來二店「小廢墟咖啡湖村店」，感受不一樣的政大咖啡店氛圍。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

不是政大學生也能進來喝咖啡
車子可以直接停在「國立政治大學達賢圖書館停車場」，再走過來喝咖啡就很近了，如果是沒有交通工具的人，可以搭公車前往政治大學，附近可抵達的公車站牌很多，請自行Google Map導航交通方式即可。

▲▼小廢墟風咖啡廳，政大達賢圖書館旁湖畔咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲入口處在一樓，走到湖畔側就能來到大門口。

▲▼小廢墟風咖啡廳，政大達賢圖書館旁湖畔咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲環境和本店截然不同，或許是因為二店開在政治大學裡面的緣故，多了一絲文青氣息，暖色木質調的配色，氛圍溫馨又舒適。

▲▼小廢墟風咖啡廳，政大達賢圖書館旁湖畔咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲▼小廢墟風咖啡廳，政大達賢圖書館旁湖畔咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲▼小廢墟風咖啡廳，政大達賢圖書館旁湖畔咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲沒有提供訂位服務，建議大家可以避開下午茶尖峰時段，比較能選到自己喜歡的座位。

▲▼小廢墟風咖啡廳，政大達賢圖書館旁湖畔咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲平日下午來訪生意還蠻好的，可想而知周末假日肯定更加熱鬧。

▲▼小廢墟風咖啡廳，政大達賢圖書館旁湖畔咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲窗邊望出去的湖畔景色，綠意盎然的相當漂亮。

▲▼小廢墟風咖啡廳，政大達賢圖書館旁湖畔咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲我們來的這天是陰天，若是有大太陽的好天氣的話，景觀肯定更加美麗。

菜單
內用低消每人一杯飲料，飲品有義式咖啡、手沖單品咖啡、特色飲品、巧克力飲品、茶飲，搭配幾款店家自製手工甜點，從本店開始，我已經數不清幾訪過這家店，不管是喝義式咖啡、手沖咖啡，甚至是鮮奶茶都很喜歡，可說是一家咖啡水準很高的店。

▲▼小廢墟風咖啡廳，政大達賢圖書館旁湖畔咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲▼小廢墟風咖啡廳，政大達賢圖書館旁湖畔咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲▼小廢墟風咖啡廳，政大達賢圖書館旁湖畔咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲甜點都蠻好吃的，想吃甜食的人也可安心點下去。

卡布奇諾－160元

▲▼小廢墟風咖啡廳，政大達賢圖書館旁湖畔咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲卡布奇諾是我最常點的飲品，有著討喜的厚厚老派奶泡，厚實而沈穩入喉後飄散出似花生牛奶的甘甜感，非常好喝。

▲▼小廢墟風咖啡廳，政大達賢圖書館旁湖畔咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

手沖咖啡

▲▼小廢墟風咖啡廳，政大達賢圖書館旁湖畔咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

▲手沖咖啡系列有做得相當不錯，風味呈現十分乾淨，喝過好幾支都很喜歡。

冰淇淋布朗尼－180元
冰淇淋布朗尼也是我幾乎每次都會點的，把甜點吃過一輪後，還是覺得這個最好吃，布朗尼口感濕潤、風味濃郁不甜膩，與冰淇淋的組合實在絕配，推薦大家都點一份來吃。

▲▼小廢墟風咖啡廳，政大達賢圖書館旁湖畔咖啡店。（圖／部落客周花花提供）

整體心得
二店的優勢在於緊鄰湖畔的環境，是加分的地方！但菜單價格比小廢墟咖啡本店多了20元左右，之後應該還是會到本店去喝，不過如果是沒來過的人，還是推薦可以來朝聖一下，畢竟環境美美的還是有所加分。

Ruins Coffee Roasters 廢墟湖村店

地址：台北市文山區萬壽路36號1樓
營業時間：10：00－18：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

►金門必收藏夕陽景點、坐擁首排海景！三角堡咖啡前身是軍事重地
►成田機場⭢東京市區交通攻略！京成電鐵36分鐘最快、優缺點一次看
►8家名店掉出今年台北必比登　好公道金雞園、彭家園挑戰7連霸失利

關鍵字： Ruins Coffee Roasters 廢墟湖村店 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

推薦閱讀

悠閒看海吃窯烤披薩！宜蘭海景咖啡越夜越美　寵物友善更加分

悠閒看海吃窯烤披薩！宜蘭海景咖啡越夜越美　寵物友善更加分

實際來過才知道有多美！金門書香咖啡、穿梭百年洋樓內回憶老時光

實際來過才知道有多美！金門書香咖啡、穿梭百年洋樓內回憶老時光

CP值高到不可思議！中和豚骨拉麵只要135元　還能免費加麵吃到飽

CP值高到不可思議！中和豚骨拉麵只要135元　還能免費加麵吃到飽

東京迪士尼交通攻略！開箱「直達巴士」免擠電車省時省力又方便

東京迪士尼交通攻略！開箱「直達巴士」免擠電車省時省力又方便

信義區「樂高拼砌場」4關卡免費玩

信義區「樂高拼砌場」4關卡免費玩

緊鄰政大翠綠湖畔！木柵小廢墟咖啡

緊鄰政大翠綠湖畔！木柵小廢墟咖啡

台南計畫打造「虎頭埤空中纜車」

台南計畫打造「虎頭埤空中纜車」

下半年到清邁3必玩體驗　機票8888起

下半年到清邁3必玩體驗　機票8888起

AirAsia開航「高雄-沙巴」單趟399元

AirAsia開航「高雄-沙巴」單趟399元

恐提早4小時到機場！　林氏璧：我以為日本不可能這樣搞

恐提早4小時到機場！　林氏璧：我以為日本不可能這樣搞

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北市觀山河濱全新觀景台、滑梯亮相！

「全台4大樂園優惠」小人國最低79元

身分證有5個9　吃Buffet享55折

淡水壓軸煙火9／8登場！懶人包一次看

花蓮宮廟睡一晚千元有找！背包客大推

7米高「龜吉拉」現身桃園憲光二村

三重浮誇鍋燒！紅蟳滿滿蟹膏尬鱈場蟹

人氣燒肉「老井」插旗台北

1人1250元起！全台福華飯店熟齡優惠

日本3處必看楓紅夜間點燈景點

熱門行程

慈湖浪漫夜！七夕中秋雙饗宴

慈湖變身夢幻樂園！浪漫燈光秀、水舞秀陪你過節。七夕情人、中秋團圓，就來慈湖創造甜蜜回憶！

最新新聞更多

信義區「樂高拼砌場」4關卡免費玩

緊鄰政大翠綠湖畔！木柵小廢墟咖啡

台南計畫打造「虎頭埤空中纜車」

下半年到清邁3必玩體驗　機票8888起

AirAsia開航「高雄-沙巴」單趟399元

恐提早4小時到機場！　林氏璧：我以為日本不可能這樣搞

全台「職棒球場周邊美食」盤點！

全台首創「碳註銷遊程」！池上推食農減碳旅行

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366