緊鄰政大翠綠湖畔！木柵小廢墟咖啡　蟲鳴鳥叫中享受悠閒時光

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

我非常喜歡的木柵咖啡店「Ruins Coffee Roasters 小廢墟咖啡」，在政大達賢圖書館開分店了，菜單咖啡、甜點都維持著高水準，緊鄰湖畔的用餐環境，更多了幾分悠閒之感，喜歡景觀咖啡廳的人，推薦你可以來二店「小廢墟咖啡湖村店」，感受不一樣的政大咖啡店氛圍。

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不是政大學生也能進來喝咖啡

車子可以直接停在「國立政治大學達賢圖書館停車場」，再走過來喝咖啡就很近了，如果是沒有交通工具的人，可以搭公車前往政治大學，附近可抵達的公車站牌很多，請自行Google Map導航交通方式即可。

▲入口處在一樓，走到湖畔側就能來到大門口。

▲環境和本店截然不同，或許是因為二店開在政治大學裡面的緣故，多了一絲文青氣息，暖色木質調的配色，氛圍溫馨又舒適。

▲沒有提供訂位服務，建議大家可以避開下午茶尖峰時段，比較能選到自己喜歡的座位。

▲平日下午來訪生意還蠻好的，可想而知周末假日肯定更加熱鬧。

▲窗邊望出去的湖畔景色，綠意盎然的相當漂亮。

▲我們來的這天是陰天，若是有大太陽的好天氣的話，景觀肯定更加美麗。

菜單

內用低消每人一杯飲料，飲品有義式咖啡、手沖單品咖啡、特色飲品、巧克力飲品、茶飲，搭配幾款店家自製手工甜點，從本店開始，我已經數不清幾訪過這家店，不管是喝義式咖啡、手沖咖啡，甚至是鮮奶茶都很喜歡，可說是一家咖啡水準很高的店。

▲甜點都蠻好吃的，想吃甜食的人也可安心點下去。

卡布奇諾－160元

▲卡布奇諾是我最常點的飲品，有著討喜的厚厚老派奶泡，厚實而沈穩入喉後飄散出似花生牛奶的甘甜感，非常好喝。

手沖咖啡

▲手沖咖啡系列有做得相當不錯，風味呈現十分乾淨，喝過好幾支都很喜歡。

冰淇淋布朗尼－180元

冰淇淋布朗尼也是我幾乎每次都會點的，把甜點吃過一輪後，還是覺得這個最好吃，布朗尼口感濕潤、風味濃郁不甜膩，與冰淇淋的組合實在絕配，推薦大家都點一份來吃。

整體心得

二店的優勢在於緊鄰湖畔的環境，是加分的地方！但菜單價格比小廢墟咖啡本店多了20元左右，之後應該還是會到本店去喝，不過如果是沒來過的人，還是推薦可以來朝聖一下，畢竟環境美美的還是有所加分。

Ruins Coffee Roasters 廢墟湖村店

地址：台北市文山區萬壽路36號1樓

營業時間：10：00－18：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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