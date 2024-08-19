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悠閒看海吃窯烤披薩！宜蘭海景咖啡越夜越美　寵物友善更加分

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼笑ㄟCafe海景夜景一次滿足！。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

宜蘭蘇澳咖啡廳一定要推薦這家「笑ㄟCafe」，海景第一排景觀超好，夜景時分更是浪漫，菜單推薦必點窯烤披薩，甜鹹口味都很好吃，而且以宜蘭景觀餐廳來說算是平價，還是一家宜蘭寵物友善咖啡館，想要放鬆看海吃披薩的話，推薦來這裡很可以。

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▲▼笑ㄟCafe海景夜景一次滿足！。（圖／部落客周花花提供）

交通位置
位在內埤海灘的最內側，開車騎車前往的人，可以把車子停在南安國中內的笑ㄟCafe專屬停車場，接著沿著海邊步道走過來，大約5分鐘左右就能抵達，沒有提供訂位服務，採現場候位、自由入座的形式，室內區冷氣開蠻強的，即使是夏天來也不會覺得熱。

▲▼笑ㄟCafe海景夜景一次滿足！。（圖／部落客周花花提供）

▲前方這棟建築就是咖啡廳所在位置，Google Map定位可設置「笑ㄟCafé」。

▲▼笑ㄟCafe海景夜景一次滿足！。（圖／部落客周花花提供）

▲平日傍晚前往客人並不多，室內、戶外座位區都有很多位子，可以自己挑選喜歡的座位。

▲▼笑ㄟCafe海景夜景一次滿足！。（圖／部落客周花花提供）

▲如果遇到客滿的話，才有限制用餐時間為90分鐘，平日應該都是不限時的，想要坐多久都可以。

▲▼笑ㄟCafe海景夜景一次滿足！。（圖／部落客周花花提供）

露天座位欣賞海景風光
戶外區絕對是欣賞宜蘭海景的絕佳位置，因為就是海景第一排，我們抵達時已是傍晚，所以光線較為不足，無法拍出遼闊明亮的海景，但依舊能感受景觀真的很好。

▲▼笑ㄟCafe海景夜景一次滿足！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼笑ㄟCafe海景夜景一次滿足！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼笑ㄟCafe海景夜景一次滿足！。（圖／部落客周花花提供）

▲宜蘭位在東邊的關係，所以不會有夕陽可看，但夜景還是很美的，加上晚上會點燈，瞬間多了夢幻的浪漫氛圍，很適合情侶們來吃美食約會。

▲▼笑ㄟCafe海景夜景一次滿足！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼笑ㄟCafe海景夜景一次滿足！。（圖／部落客周花花提供）

寵物友善用餐環境

▲▼笑ㄟCafe海景夜景一次滿足！。（圖／部落客周花花提供）

▲可以帶毛小孩一起來看海，店內有養兩隻中大型威瑪犬。

▲▼笑ㄟCafe海景夜景一次滿足！。（圖／部落客周花花提供）

▲櫃檯裡還有一隻貓咪，我這個人很簡單，只要有貓咪就給讚。

笑ㄟCafe菜單
內用每人低消一杯飲料或一份餐點，推薦必點菜色絕對是義式窯烤披薩，從位在宜蘭礁溪的第一家店「空ㄟ農場」，就一直是人氣招牌，除了義式窯烤披薩外，餐點類還有焗烤千層麵、沙拉、炸物、甜點，飲料類則有義式咖啡、特調飲品、歐蕾、氣泡飲、冰沙、現打果汁、現沖茶品、酒類。

▲▼笑ㄟCafe海景夜景一次滿足！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼笑ㄟCafe海景夜景一次滿足！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼笑ㄟCafe海景夜景一次滿足！。（圖／部落客周花花提供）

▲披薩都是窯烤的，所以在香氣的表現上，就是跟烤箱電烤的不一樣。

原味起司披薩260元
從第一次去「空ㄟ農場」時，我就很喜歡他們家的窯烤披薩，當然一定要點，最簡單的原味起司披薩，以莫扎瑞拉、帕瑪森、初榨橄欖油組合，會另外附上青醬，讓你自由搭配著吃。

▲▼笑ㄟCafe海景夜景一次滿足！。（圖／部落客周花花提供）

▲窯烤披薩香Q有嚼勁的餅皮，口感非常討喜，在口中會越嚼越香。

▲▼笑ㄟCafe海景夜景一次滿足！。（圖／部落客周花花提供）

▲起司等食材等級都用的不錯，加上青醬瞬間發揮了畫龍點睛的效果，簡簡單單就很好吃。

瑪格麗特披薩260元
瑪格麗特是我最喜歡的披薩口味，光是幾種最簡單的食材，就能吃出披薩的真實力，番茄糊、羅勒葉、莫扎瑞拉、帕瑪森給得比例恰到好處，每口咀嚼風味都很和諧，連第一次吃到的朋友都讚嘆不已。

▲▼笑ㄟCafe海景夜景一次滿足！。（圖／部落客周花花提供）

▲可能單看菜單價格會覺得不平價，但如此高水準的披薩一份不用300元，我覺得就非常划算了。

▲▼笑ㄟCafe海景夜景一次滿足！。（圖／部落客周花花提供）

焦糖肉桂蘋果披薩280元
除了鹹口味的披薩外，甜披薩我也很推薦，每次來都是點這個口味，由焦糖、蘋果、肉桂粉、莫扎瑞拉、帕瑪森組成。

▲▼笑ㄟCafe海景夜景一次滿足！。（圖／部落客周花花提供）

▲甜甜鹹鹹之間能吃到蘋果與焦糖結合的清甜感，當成飯後甜點吃相當優秀。

▲▼笑ㄟCafe海景夜景一次滿足！。（圖／部落客周花花提供）

食後心得
從宜蘭礁溪的「空ㄟ農場」，到宜蘭蘇澳「笑ㄟCafe」，兩家店的氛圍我都很喜歡，義式窯烤披薩延續著出色的美味表現，加上有讓人忘憂的無敵海景，都是我推薦的原因，喜歡看燈火通明的夜景可以去農場，如果想要悠閒看海的話，那當然是來Cafe更適合。

笑ㄟCafe

地址：宜蘭縣蘇澳鎮學府路105巷31之6號
電話：09－0592－9567
營業時間：11：00－19：00（周末至20：00）

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