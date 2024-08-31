開箱《天氣之子》取景地！日本唯一氣象神社　周邊旅遊攻略搶先看

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

東京高円寺景點推薦日本唯一氣象神社，更是新海誠電影天氣之子神社的取景地，「氣象神社」位在高円寺冰川神社裡面，超可愛御神籤晴天娃娃，還可以讓你自己畫上表情圖案，距離JR高円寺車站走路僅需2分鐘，還能同遊高円寺純情商店街，來場不一樣的東京文青之旅。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

氣象神社交通方式

自由行前往的交通方式相當簡單，從JR高円寺站南口出口出來，約步行120公尺、2分鐘左右即可抵達，若是購買東京地下鐵Pass「Tokyo Subway Ticket」的話，則可搭丸之內線至「新高円寺站」，距離900公尺、步行時間13分鐘也可到。

氣象神社介紹

是日本唯一的氣象神社，據說新海誠電影「天氣之子」就是以這個神社的概念做發想，也成為很多影迷會朝聖的高円寺景點，主祭神為「八意思兼命」，根據神話故事，太陽神天照大神躲進洞穴中，「八意思兼命」想出方法打開岩戶讓「太陽」重返世界，另外也傳說能控制晴、陰、雨、雪、雷、風、霜、霧等八種天氣現象，因此才被奉為「氣象之神」。

氣象神社參拜方式

從高円寺冰川神社正門鳥居進來後，氣象神社會在左手邊，參拜方式和多數日本神社一樣，都是先到手水舍洗淨，特別的是神社的佈置會根據季節做變化，我此行前往的八月就有著濃濃夏天意象。

▲建議可先參拜祈求勝負運、健康運、事業運的高円寺冰川神社。

▲接著再到左邊的氣象神社參拜。

氣象神社旁掛滿七彩晴天娃娃／500円

▲這些其實是御神籤，五顏六色的晴天娃娃擺在一起，每個都可以再自己畫上表情符號，真的是有夠可愛，你要掛在神社內或是帶回家做紀念都可以。

▲可以看到很多日本人都來祈求好天氣，無論是要外出旅行或是比賽都很需要好天氣。

氣象神社事務所

如果要買御守、御神籤、御朱印的話，需要至氣象神社事務所購買，位置則在高円寺冰川神社主殿的右手邊，這裡規模不會很大，所以稍微繞一下應該都找得到。

氣象神社御神籤

超可愛的晴天娃娃御神籤，共有八種顏色，御神籤顧名思義就是用「抽」的，所以無法指定顏色，每種顏色又分別代表了不同祝福，無論哪一種都很吸睛。

氣象神社御守

▲御守也做得相當精緻，大大的太陽光是帶在身上，感覺就能成功招喚晴天。

氣象神社御朱印

更為特別的是氣象神社御朱印，居然會依照不同季節有不同設計，八月來的時候當然是夏天海灘，這種設計真的蠻犯規的，會讓人每個月份都想搜集起來。

高円寺景點推薦

冰川神社規模並不大，參拜、拍照、買御守時間抓個20分鐘絕對足夠，結束之後可以慢慢逛逛高円寺這個沒有太多觀光客的東京景點，高円寺是以古著、文青、特色咖啡店聞名。

村上春樹書中景點

如果你和我一樣是村上春樹書迷的話，推薦可以到「高円寺冰川神社」斜對角的「高圓寺中央公園」，相傳這裡就是1Q84裡，可以看到兩個月亮的場景。

高円寺純情商店街

整體物價會比東京觀光區平價許多，高円寺附近景點我很推薦中野、阿佐谷、吉祥寺，物價親民、沒有太多觀光客都是推薦原因，可以來場放慢步調的東京深度旅行！

高円寺冰川神社 氣象神社

地址：東京都杉並區高園寺南4－44－19

事務所開放時間：09：00－17：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

【你可能也想看】

►悠閒看海吃窯烤披薩！宜蘭海景咖啡越夜越美 寵物友善更加分

►實際來過才知道有多美！金門書香咖啡、穿梭百年洋樓內回憶老時光

►CP值高到不可思議！中和豚骨拉麵只要135元 還能免費加麵吃到飽