ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

江振誠也愛這味！北投無名手工蛋餅　一口咬下外脆內軟蛋香迷人

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼北投「石牌無名手工蛋餅」是石牌有名的排隊早餐店件，提到台北蛋餅名單一定榜上有名。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

北投「石牌無名手工蛋餅」是石牌有名的排隊早餐店，提到台北蛋餅名單一定是榜上有名！沒有店名跟招牌，是很多人石牌早餐推薦的口袋名單，菜單就是手工現做蛋餅、花生湯和鹹豆漿。「石牌無名手工蛋餅」也是名廚江振誠的愛店，外皮又酥又脆的蛋餅搭配花生湯或鹹豆漿都很不錯，喜歡中式早餐蛋餅的人一定要來嚐嚐。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

石牌無名手工蛋餅 位置
石牌無名手工蛋餅早餐店沒有招牌，隱身在北投區寧靜的小巷弄，距離捷運石牌站大約10多分鐘的腳程，騎機車可停在路邊，開車可以停在北投運動中心地下停車場或石牌國小地下停車場，交通還算方便。

▲▼北投「石牌無名手工蛋餅」是石牌有名的排隊早餐店件，提到台北蛋餅名單一定榜上有名。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

環境介紹
石牌無名手工蛋餅生意非常不錯，常常出現大排長龍的景象。蛋餅都是手工製作，一旁還可以看到師傅正在桿蛋餅皮。內用或外帶都是先排隊，點完餐才能進去裡面坐。內用座位不多，尖峰時段都是一位難求，所以不少人都選擇外帶，看起來都是北投石牌在地人比較多。

▲▼北投「石牌無名手工蛋餅」是石牌有名的排隊早餐店件，提到台北蛋餅名單一定榜上有名。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼北投「石牌無名手工蛋餅」是石牌有名的排隊早餐店件，提到台北蛋餅名單一定榜上有名。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼北投「石牌無名手工蛋餅」是石牌有名的排隊早餐店件，提到台北蛋餅名單一定榜上有名。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼北投「石牌無名手工蛋餅」是石牌有名的排隊早餐店件，提到台北蛋餅名單一定榜上有名。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼北投「石牌無名手工蛋餅」是石牌有名的排隊早餐店件，提到台北蛋餅名單一定榜上有名。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

蛋餅 45元
手工蛋餅裡面夾著蔥花蛋，脆脆的外皮咬下去是Q軟的口感，滿滿的蛋香跟蔥香會讓人回味無窮，果然是好吃的手工蛋餅啊！很多名人也愛吃的石牌手工蛋餅，菜單看起來都是平價的銅板美食，不過蛋餅要45元好像不算低，但還好是好吃的手工蛋餅。

▲▼北投「石牌無名手工蛋餅」是石牌有名的排隊早餐店件，提到台北蛋餅名單一定榜上有名。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼北投「石牌無名手工蛋餅」是石牌有名的排隊早餐店件，提到台北蛋餅名單一定榜上有名。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

冰豆漿（小） 18元
點了冰豆漿配蛋餅，冰豆漿味道中規中矩。

▲▼北投「石牌無名手工蛋餅」是石牌有名的排隊早餐店件，提到台北蛋餅名單一定榜上有名。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼北投「石牌無名手工蛋餅」是石牌有名的排隊早餐店件，提到台北蛋餅名單一定榜上有名。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

結語
位於北投石牌巷弄的「石牌無名手工蛋餅」，以前在網路就很有知名度，是台北有名的中式早餐蛋餅推薦名單！

▲▼北投「石牌無名手工蛋餅」是石牌有名的排隊早餐店件，提到台北蛋餅名單一定榜上有名。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價錢
早餐價格便宜不貴，招牌蛋餅和花生湯是必點，其他像是飯糰和鹹豆漿等，網路也很多人推薦。

▲▼北投「石牌無名手工蛋餅」是石牌有名的排隊早餐店件，提到台北蛋餅名單一定榜上有名。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

石牌無名手工蛋餅

地址：台北市北投區實踐街48巷7號
電話：02－28212516
營業時間：06：00－11：00 （周二公休）

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

宜蘭清溝夜市必排炸刈包！外層炸至金黃酥脆、一口咬下全是餡料
20元濃郁湯麵香噴噴！大稻埕80年老麵攤　樸實古早味讓人一吃難忘
萬華70年肉圓老店搬新家！古色古香的傳統小吃　球狀油粿芋香濃厚

關鍵字： 石牌無名手工蛋餅 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 陳小可的吃喝玩樂 江振誠 手工蛋餅 石牌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

推薦閱讀

緊鄰政大翠綠湖畔！木柵小廢墟咖啡　蟲鳴鳥叫中享受悠閒時光

緊鄰政大翠綠湖畔！木柵小廢墟咖啡　蟲鳴鳥叫中享受悠閒時光

「圓山市集75攤免費逛」只有3天！有烤肉串蠟燭、地瓜芋你團圓船

「圓山市集75攤免費逛」只有3天！有烤肉串蠟燭、地瓜芋你團圓船

捷運後山埤站這樣吃！4間千則好評銅板美食　手作千層滿足螞蟻人

捷運後山埤站這樣吃！4間千則好評銅板美食　手作千層滿足螞蟻人

五分埔135元醬油豚骨拉麵！麵條被讚「接近一蘭水準」CP值超高

五分埔135元醬油豚骨拉麵！麵條被讚「接近一蘭水準」CP值超高

全台唯一「阿妹主題房」贈1.5萬周邊

全台唯一「阿妹主題房」贈1.5萬周邊

拿坡里6塊炸雞桶下殺199元爽吃9天

拿坡里6塊炸雞桶下殺199元爽吃9天

台南人氣「王記好吃雞肉」開分店

台南人氣「王記好吃雞肉」開分店

江振誠吃過也愛上！石牌無名手工蛋餅

江振誠吃過也愛上！石牌無名手工蛋餅

住凱撒全台9飯店每人1350元起

住凱撒全台9飯店每人1350元起

若拍台版《黑白大廚》　國族認同是雙面刃

若拍台版《黑白大廚》　國族認同是雙面刃

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

平日只接預約客！桃園龜山隱藏土雞城

23折起「9大飯店線上旅展」一次看！

台中國際花毯節「太空花境」亮點先看

住台南5星酒店一房一廳套房21折

5百坪百日草花海在北投！美到11月底

老闆超狠泡菜狂塞！台中最神祕臭豆腐

壓不住的爆滿餡料！板橋巨無霸車輪餅

手搖飲限時11天2大配料免費加

礁溪網美風熱炒！宇宙泡泡蝦華麗登場

台中每日限量100碗雞腿麵超搶手！

熱門行程

搗蛋鬼學院開學！桃園萬聖城10/26盛大開城

全台最嗨萬聖節活動，9天萬聖狂歡等你來！可愛恐怖裝置、主題夜晚，親子共度驚喜萬聖節！

最新新聞更多

全台唯一「阿妹主題房」贈1.5萬周邊

拿坡里6塊炸雞桶下殺199元爽吃9天

台南人氣「王記好吃雞肉」開分店

江振誠吃過也愛上！石牌無名手工蛋餅

住凱撒全台9飯店每人1350元起

若拍台版《黑白大廚》　國族認同是雙面刃

珍煮丹指定飲品第2杯半價13門市開跑

台南晶英永續餐會開訂首日就9成滿

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366