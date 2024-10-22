江振誠也愛這味！北投無名手工蛋餅　一口咬下外脆內軟蛋香迷人

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

北投「石牌無名手工蛋餅」是石牌有名的排隊早餐店，提到台北蛋餅名單一定是榜上有名！沒有店名跟招牌，是很多人石牌早餐推薦的口袋名單，菜單就是手工現做蛋餅、花生湯和鹹豆漿。「石牌無名手工蛋餅」也是名廚江振誠的愛店，外皮又酥又脆的蛋餅搭配花生湯或鹹豆漿都很不錯，喜歡中式早餐蛋餅的人一定要來嚐嚐。

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石牌無名手工蛋餅 位置

石牌無名手工蛋餅早餐店沒有招牌，隱身在北投區寧靜的小巷弄，距離捷運石牌站大約10多分鐘的腳程，騎機車可停在路邊，開車可以停在北投運動中心地下停車場或石牌國小地下停車場，交通還算方便。

環境介紹

石牌無名手工蛋餅生意非常不錯，常常出現大排長龍的景象。蛋餅都是手工製作，一旁還可以看到師傅正在桿蛋餅皮。內用或外帶都是先排隊，點完餐才能進去裡面坐。內用座位不多，尖峰時段都是一位難求，所以不少人都選擇外帶，看起來都是北投石牌在地人比較多。

蛋餅 45元

手工蛋餅裡面夾著蔥花蛋，脆脆的外皮咬下去是Q軟的口感，滿滿的蛋香跟蔥香會讓人回味無窮，果然是好吃的手工蛋餅啊！很多名人也愛吃的石牌手工蛋餅，菜單看起來都是平價的銅板美食，不過蛋餅要45元好像不算低，但還好是好吃的手工蛋餅。

冰豆漿（小） 18元

點了冰豆漿配蛋餅，冰豆漿味道中規中矩。

結語

位於北投石牌巷弄的「石牌無名手工蛋餅」，以前在網路就很有知名度，是台北有名的中式早餐蛋餅推薦名單！

菜單價錢

早餐價格便宜不貴，招牌蛋餅和花生湯是必點，其他像是飯糰和鹹豆漿等，網路也很多人推薦。

石牌無名手工蛋餅

地址：台北市北投區實踐街48巷7號

電話：02－28212516

營業時間：06：00－11：00 （周二公休）

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