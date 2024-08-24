ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

捷運後山埤站這樣吃！4間千則好評銅板美食　手作千層滿足螞蟻人

▲▼捷運後山埤站美食推薦，一定要嚐嚐網友超推，號稱銅板美食界的4大天王。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@evanhuang0619、IG@whereiamandwhatieat

文／ReadyGo

臨近熱鬧的信義區商圈跟五分埔商圈，板南線上的後山埤捷運站周遭，其實暗藏超多網友激推美食。從銅板美食界的4大天王，永吉涼麵、珍好鍋貼、春來麵線和阿來甜不辣，到高CP值的異國料理與甜品，樣樣都好吃，值得前往一試。而且交通便利，距離捷運後山埤站步行不超過10分鐘，吃貨們快放入口袋名單中，搭上捷運尋訪美食去。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方

台北美食　捷運後山埤站美食推薦

永吉涼麵
在地老店經營30年，口味好、份量大還價格實惠，是網友推薦的涼麵第一名。提到後山埤美食，永吉涼麵絕對榜上有名，捷運後山埤站3號口，出站後只需步行1分鐘。光是涼麵就有4種口味，麵體Q彈、配料簡單放上小黃瓜，麻醬濃而不稠，加上蒜蓉及特調醬汁，一入口充滿芝麻香氣。可以再加點店家提供的哇沙米風味更佳，湯品也是超大碗，味增蛋花湯店家給了滿滿蛋花和豆腐誠意十足。

▲▼捷運後山埤站美食推薦，一定要嚐嚐網友超推，號稱銅板美食界的4大天王。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@pocket._.lists

▲▼捷運後山埤站美食推薦，一定要嚐嚐網友超推，號稱銅板美食界的4大天王。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@pocket._.lists

地址：台北市南港區玉成街154號
電話：02－2786－8709
營業時間：06：30－14：30（周三公休）

珍好鍋貼
位於捷運後山埤站3號出口正對面，珍好鍋貼是網友推薦的南港最強鍋貼，賣的東西很簡單，只有鍋貼、豆漿和3種湯品。鍋貼只有高麗菜加肉一種口味，但是生意真的超級好，太晚來要排隊排很久呢！鍋貼麵皮較厚有嚼勁，起鍋後底部金黃酥脆超好吃。內餡調味剛剛好，咬開還有肉汁，湯品勾芡比較濃，不喜歡濃稠感的人，可以點清甜的魚丸湯。

▲▼捷運後山埤站美食推薦，一定要嚐嚐網友超推，號稱銅板美食界的4大天王。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@evanhuang0619

▲▼捷運後山埤站美食推薦，一定要嚐嚐網友超推，號稱銅板美食界的4大天王。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@evanhuang0619

地址：台北市南港區玉成街128號
電話：02－2654－6310
營業時間：11：30－13：30、16：30－20：00（周日公休）

阿來甜不辣
用簡單的甜不辣成為後山埤4大美食之一，熱賣超過20年，阿來甜不辣距離捷運後山埤站3號出口步行2分鐘。身為知名南港銅板美食，深受周邊上班族喜愛，每到中午人潮滿滿，不喜歡與人拼桌的可以選擇外帶。湯頭用大骨、柴魚和白蘿蔔一起熬煮，清爽口味還帶點甘甜，用新鮮的魚漿製作的甜不辣有嚼勁不軟爛，加上冬粉就能美美地享用一餐，內用還能自助加湯。

▲▼捷運後山埤站美食推薦，一定要嚐嚐網友超推，號稱銅板美食界的4大天王。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yuki84520

▲▼捷運後山埤站美食推薦，一定要嚐嚐網友超推，號稱銅板美食界的4大天王。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yuki84520

地址：台北市南港區同德路45號
電話：02－2651－5899
營業時間：10：00－19：30（周日公休）

春來麵線
在Google兩千多則評論中獲得4.3星的好評，春來麵線的好味道無須多說。招牌綜合麵線可以吃到肥美的蚵仔跟香Q的大腸，蚵仔不算小顆，吃起來很新鮮又無腥味，大腸處理得很乾淨，滷得口感軟Q很入味，必須加上店家特製蒜泥跟辣椒，好吃的讓人驚豔。除了麵線，也有賣肉粽跟碗粿，餐點料多實在、新鮮美味，價格也非常親民，在物價高昂的台北市，真的很不錯。

▲▼捷運後山埤站美食推薦，一定要嚐嚐網友超推，號稱銅板美食界的4大天王。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@corporaljoey

▲▼捷運後山埤站美食推薦，一定要嚐嚐網友超推，號稱銅板美食界的4大天王。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@corporaljoey

地址：台北市忠孝東路五段743巷7號1樓
電話：02－8785－1297
營業時間：07：30－20：30

阮小越 越南料理
阮小越越南料理亮藍色招牌非常醒目，用餐環境舒適，由越南華僑經營的平價越南料理店，道地的精緻料理十分受到饕客喜愛。除了經典的主食類外，還有涼拌沙拉類、私房菜及特色小食，種類非常多元豐富。像湄公河古法煎班燒、荖葉烤肉卷、越式紅薯炸蝦餅，超吸睛的招牌推推鍋，都建議嘗試一下。有選擇障礙的朋友，可依人數選擇套餐更加方便。

▲▼捷運後山埤站美食推薦，一定要嚐嚐網友超推，號稱銅板美食界的4大天王。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@whereiamandwhatieat

▲▼捷運後山埤站美食推薦，一定要嚐嚐網友超推，號稱銅板美食界的4大天王。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@whereiamandwhatieat

地址：台北市信義區中坡北路35號
電話：02－2766－8604
營業時間：11：00－14：30、17：00－20：30

皮皮手作千層
CP值超高的皮皮手作千層，真的是甜點控不能錯過的一家店，口味不輸知名品牌，價格卻能替你省下不少荷包，大推！口味多樣還有期間限定，用料紮實又不會過甜，像抹茶千層、伯爵千層茶香濃郁，可可千層微苦帶甜，都是大賣口味。今年夏天新尺寸4吋芒果登場，香甜清爽的愛文芒果搭配輕盈鮮奶油，光用看的就口水直流，芒果粉們可不能錯過。

▲▼捷運後山埤站美食推薦，一定要嚐嚐網友超推，號稱銅板美食界的4大天王。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@sarah_in_taiwan

▲▼捷運後山埤站美食推薦，一定要嚐嚐網友超推，號稱銅板美食界的4大天王。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@sarah_in_taiwan

地址：台北市南港區東新街116-3號
電話：02－2651－5707
營業時間：11：00－20：00

三角埔仙草
從彰化起家，傳承4代的台北仙草冰品專賣店三角埔仙草，位在捷運後山埤2號出口。販售的品項蠻多，仙草凍飲、仙草冰、燒仙草、豆花、甜湯以及冬季限定大湯圓系列。以古法煉製的仙草凍，入口滑嫩，還有天然清香，芋薯綜合仙草冰70元，配料滿到快要掉出來，芋頭和地瓜綿密紮實，地瓜圓、綠茶圓、芝麻圓，QQ彈彈超好吃，炎熱夏天來一碗太消暑。

▲▼捷運後山埤站美食推薦，一定要嚐嚐網友超推，號稱銅板美食界的4大天王。（圖／ReadyGo提供）

圖／三角埔仙草

地址：台北市信義區忠孝東路五段786號1樓
電話：02－2726－3521
營業時間：10：30－23：00

台北旅遊｜遊艇派對攻略帶您飽覽藍色公路！

【你可能也想看】

►登上全世界最佳觀星地！夏威夷自由行攻略　跳島交通＋各島嶼介紹
►隱身神農街的摩登老屋！深夜喝咖啡享受慵懶時光　結合懷舊住宿區
►文青男女逛街首選中山區！復古日系底片選物店、神秘肉桂捲藏巷內

關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 台北市美食 台北市旅遊 後山埤美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

推薦閱讀

完成穿越夢！韓國必訪5大浪漫宮殿　還有附近好評韓服店懶人包

完成穿越夢！韓國必訪5大浪漫宮殿　還有附近好評韓服店懶人包

新竹周末限定！竹北夜市美食攻略　烏龍茶滷汁秘方香氣超濃郁

新竹周末限定！竹北夜市美食攻略　烏龍茶滷汁秘方香氣超濃郁

苗栗親子住宿盤點！將小城堡搬入房內　歐洲鄉村小屋螢火蟲環繞

苗栗親子住宿盤點！將小城堡搬入房內　歐洲鄉村小屋螢火蟲環繞

馬來西亞「高空約會」特輯！6家SKY BAR介紹　絕美煙火在窗邊綻放

馬來西亞「高空約會」特輯！6家SKY BAR介紹　絕美煙火在窗邊綻放

合點壽司插旗板橋大遠百　暫定11月開幕

合點壽司插旗板橋大遠百　暫定11月開幕

盤點捷運後山埤站4間千則好評銅板美食

盤點捷運後山埤站4間千則好評銅板美食

必勝客20款大比薩半價吃只有2天

必勝客20款大比薩半價吃只有2天

木瓜牛乳霜淇淋買1送1！超商周末優惠必收

木瓜牛乳霜淇淋買1送1！超商周末優惠必收

泰國華欣「8秘境玩法」大公開！

泰國華欣「8秘境玩法」大公開！

搶先看！竹市風箏節8/31起快閃2天

搶先看！竹市風箏節8/31起快閃2天

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「小潘鳳梨酥」8/28起連休18日

可不可聯名日本潮牌BAPE搶先看！

1顆486元「比陳耀訓貴近4倍」　

大阪新飯店「FAWN HOTEL」亮點搶先看

花蓮「松園別館」8月底關閉

一周只賣3天！文德黃昏市場隱藏油飯

台中超夯「免門票」親子玩水景點！

泰國華欣「8秘境玩法」大公開！

桃園豪華露營車「一泊四食1人免3千」

開箱台南十鼓最新沉浸式美杜莎女王宴

熱門行程

最新新聞更多

合點壽司插旗板橋大遠百　暫定11月開幕

盤點捷運後山埤站4間千則好評銅板美食

必勝客20款大比薩半價吃只有2天

木瓜牛乳霜淇淋買1送1！超商周末優惠必收

泰國華欣「8秘境玩法」大公開！

搶先看！竹市風箏節8/31起快閃2天

四海遊龍明天漲價！鍋貼、水餃貴0.5元

「小潘鳳梨酥」8/28起連休18日

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366