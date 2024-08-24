捷運後山埤站這樣吃！4間千則好評銅板美食　手作千層滿足螞蟻人

首圖／IG@evanhuang0619、IG@whereiamandwhatieat

文／ReadyGo

臨近熱鬧的信義區商圈跟五分埔商圈，板南線上的後山埤捷運站周遭，其實暗藏超多網友激推美食。從銅板美食界的4大天王，永吉涼麵、珍好鍋貼、春來麵線和阿來甜不辣，到高CP值的異國料理與甜品，樣樣都好吃，值得前往一試。而且交通便利，距離捷運後山埤站步行不超過10分鐘，吃貨們快放入口袋名單中，搭上捷運尋訪美食去。

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台北美食 捷運後山埤站美食推薦

永吉涼麵

在地老店經營30年，口味好、份量大還價格實惠，是網友推薦的涼麵第一名。提到後山埤美食，永吉涼麵絕對榜上有名，捷運後山埤站3號口，出站後只需步行1分鐘。光是涼麵就有4種口味，麵體Q彈、配料簡單放上小黃瓜，麻醬濃而不稠，加上蒜蓉及特調醬汁，一入口充滿芝麻香氣。可以再加點店家提供的哇沙米風味更佳，湯品也是超大碗，味增蛋花湯店家給了滿滿蛋花和豆腐誠意十足。

圖／IG@pocket._.lists

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地址：台北市南港區玉成街154號

電話：02－2786－8709

營業時間：06：30－14：30（周三公休）

珍好鍋貼

位於捷運後山埤站3號出口正對面，珍好鍋貼是網友推薦的南港最強鍋貼，賣的東西很簡單，只有鍋貼、豆漿和3種湯品。鍋貼只有高麗菜加肉一種口味，但是生意真的超級好，太晚來要排隊排很久呢！鍋貼麵皮較厚有嚼勁，起鍋後底部金黃酥脆超好吃。內餡調味剛剛好，咬開還有肉汁，湯品勾芡比較濃，不喜歡濃稠感的人，可以點清甜的魚丸湯。

圖／IG@evanhuang0619

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地址：台北市南港區玉成街128號

電話：02－2654－6310

營業時間：11：30－13：30、16：30－20：00（周日公休）

阿來甜不辣

用簡單的甜不辣成為後山埤4大美食之一，熱賣超過20年，阿來甜不辣距離捷運後山埤站3號出口步行2分鐘。身為知名南港銅板美食，深受周邊上班族喜愛，每到中午人潮滿滿，不喜歡與人拼桌的可以選擇外帶。湯頭用大骨、柴魚和白蘿蔔一起熬煮，清爽口味還帶點甘甜，用新鮮的魚漿製作的甜不辣有嚼勁不軟爛，加上冬粉就能美美地享用一餐，內用還能自助加湯。

圖／IG@yuki84520

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地址：台北市南港區同德路45號

電話：02－2651－5899

營業時間：10：00－19：30（周日公休）

春來麵線

在Google兩千多則評論中獲得4.3星的好評，春來麵線的好味道無須多說。招牌綜合麵線可以吃到肥美的蚵仔跟香Q的大腸，蚵仔不算小顆，吃起來很新鮮又無腥味，大腸處理得很乾淨，滷得口感軟Q很入味，必須加上店家特製蒜泥跟辣椒，好吃的讓人驚豔。除了麵線，也有賣肉粽跟碗粿，餐點料多實在、新鮮美味，價格也非常親民，在物價高昂的台北市，真的很不錯。

圖／IG@corporaljoey

圖／IG@corporaljoey

地址：台北市忠孝東路五段743巷7號1樓

電話：02－8785－1297

營業時間：07：30－20：30

阮小越 越南料理

阮小越越南料理亮藍色招牌非常醒目，用餐環境舒適，由越南華僑經營的平價越南料理店，道地的精緻料理十分受到饕客喜愛。除了經典的主食類外，還有涼拌沙拉類、私房菜及特色小食，種類非常多元豐富。像湄公河古法煎班燒、荖葉烤肉卷、越式紅薯炸蝦餅，超吸睛的招牌推推鍋，都建議嘗試一下。有選擇障礙的朋友，可依人數選擇套餐更加方便。

圖／IG@whereiamandwhatieat

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地址：台北市信義區中坡北路35號

電話：02－2766－8604

營業時間：11：00－14：30、17：00－20：30

皮皮手作千層

CP值超高的皮皮手作千層，真的是甜點控不能錯過的一家店，口味不輸知名品牌，價格卻能替你省下不少荷包，大推！口味多樣還有期間限定，用料紮實又不會過甜，像抹茶千層、伯爵千層茶香濃郁，可可千層微苦帶甜，都是大賣口味。今年夏天新尺寸4吋芒果登場，香甜清爽的愛文芒果搭配輕盈鮮奶油，光用看的就口水直流，芒果粉們可不能錯過。

圖／IG@sarah_in_taiwan

圖／IG@sarah_in_taiwan

地址：台北市南港區東新街116-3號

電話：02－2651－5707

營業時間：11：00－20：00

三角埔仙草

從彰化起家，傳承4代的台北仙草冰品專賣店三角埔仙草，位在捷運後山埤2號出口。販售的品項蠻多，仙草凍飲、仙草冰、燒仙草、豆花、甜湯以及冬季限定大湯圓系列。以古法煉製的仙草凍，入口滑嫩，還有天然清香，芋薯綜合仙草冰70元，配料滿到快要掉出來，芋頭和地瓜綿密紮實，地瓜圓、綠茶圓、芝麻圓，QQ彈彈超好吃，炎熱夏天來一碗太消暑。

圖／三角埔仙草

地址：台北市信義區忠孝東路五段786號1樓

電話：02－2726－3521

營業時間：10：30－23：00

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