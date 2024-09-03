宜蘭清溝夜市必排炸割包！外層炸至金黃酥脆、一口咬下全是餡料

▲宜蘭黃金燒肉刈包，清溝夜市排隊必吃炸割包。
撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠
宜蘭每周三限定營業的冬山清溝夜市是規模最大的流動夜市，長度超過一公里多達300個攤位，有各種美食小吃、飲料和遊戲攤位，其中黃金燒肉刈包是必排美食，這家位在清溝路與永安路口的炸刈包名店每次營業都排隊超久，很多觀光客也是因為清溝夜市炸刈包而來。
黃金燒肉刈包清溝夜市位置
清溝夜市必排攤位
從羅東夜市騎機車過來清溝夜市約5分鐘，距離不遠，周圍的路邊都可以停車，黃金燒肉刈包就位在清溝路與永安路口的位置，遠遠就會看到長長的排隊人龍，是清溝夜市的招牌攤位之一。
▲冬山清溝夜市營業時間為每周三的18：00－23：00。
黃金燒肉刈包菜單價錢
▲有原味與多種創意口味。
▲很忙的炸鍋，整箱的刈包不停地往鍋裡丟。
▲攤位上擺著各種刈包配料，店員的手沒停過，生意超好。
原味燒肉刈包70元
第一次來黃金燒肉刈包排隊就買原味的試試看，剛包好的炸刈包外酥內軟，口感非常好，內餡有生菜、燒肉、紫洋蔥和花生粉等配料，買到刈包一定要馬上吃，不然放太久刈包的口感會變硬，蠻多人推薦墨西哥莎莎醬燒肉刈包跟泰式青木瓜燒肉刈包，夏天吃起來口感較為清爽。
黃金燒肉刈包
地址：宜蘭縣冬山鄉清溝路
營業時間：星期三 18：00－23：00
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